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白色希臘宮殿「蓋婭莊園」新亮相！嘉義大林親子遊美拍景點

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宮殿式新景點「蓋婭莊園」試營運。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
宮殿式新景點「蓋婭莊園」試營運。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於大林鎮大埔美工業區的佐登妮絲城堡2022年開館，近期還有絕美的白色希臘宮殿「蓋婭莊園」加入試營運行列，讓嘉義成為浪漫出遊的首選地。日前蓋婭莊園第二期展區「時光秘境」完工亮相，嘉義縣縣長翁章梁特別帶遊客開箱搶先看，不只能暢遊在異國風情的佐登妮絲城堡及蓋婭莊園，還能順遊老楊方城市及跳伯的玩聚星球。

▲「蓋婭莊園」夜間景觀相當浪漫。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲「蓋婭莊園」夜間景觀相當浪漫。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

大埔美工業區近期有越來越多的觀光工廠、美容品牌的莊園進駐，因鄰近高速公路交通便利，假日都湧入許多外地遊客，目前已經有老楊方城市、卡羅爾銅管樂器觀光工廠、佐登妮絲城堡、跳伯的丸聚星球及蓋婭莊園等多家業者，今年還有一座最新的「歐樂沃築夢城堡」將開幕，大林鎮越來越有可看性，遊客只要來到大林，就能一次走訪不同風格的城堡或莊園。

▲「逆光花廊」以鏡面帶來美拍場景。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲「逆光花廊」以鏡面帶來美拍場景。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

以美容品牌起家的蓋婭莊園，2023年7月開放第一期園區試營運，今年過年前完成第二期園區，主題為「時光秘境」，有回溯保養文化的發展與沿革的時光列車、五大古時代對於美學追求的歲月之城、親身以嗅覺探索香氣魅力的純粹密林，還有遊客必拍的逆光花廊，花廊以鏡面收集旅人各異的面貌與永生花卉交錯的疊影，彷彿是沉浸式的場景。

▲「老楊方城市」結合商場、生產與娛樂功能。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲「老楊方城市」結合商場、生產與娛樂功能。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

園區不只有挑高的宮殿建築，室內展區可以讓人認識香氛，小朋友能體驗沐浴鹽球或擴香石等，還有地中海風格的玻璃屋餐廳；菜色由前台北文華東方飯店主廚精心設計，以希臘歐風料理為本，融合花草元素打造充滿春天氣息的餐食體驗。

▲「丸聚星球」是貢丸控喜愛的去處。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲「丸聚星球」是貢丸控喜愛的去處。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣文化觀光局表示，鄰近的「老楊方城市」不僅能買到多種口味的老楊方塊酥伴手禮，還有最新企劃品牌「硯微墨 Café（Em Wim Mer）」，提供烘焙、糕點、咖啡、茶飲，一進到園區就能聞到濃郁的烘焙香。此外，以貢丸為主題的跳伯的「丸聚星球」，絕對是貢丸控必去景點！超過幾十種口味的丸子，口感Q彈有勁，現場試吃貢丸超大方，還有親子互動遊戲、體驗手作、兒童遊戲室，讓大人買得開心，小孩玩得也開心，非常適合規畫大林親子遊之旅。更多相關旅遊資訊，可至「慢遊嘉義」臉書粉專及「嘉義縣文化觀光局」官網查詢。

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