台南超夯烤鴨餐廳！預訂才有的限量「脆皮櫻桃鴨肉三吃 x 超正點脆米鴨泡飯」正點必吃

台南烤鴨推薦！台南東區光明路這間低調的玥圓坊，是不少台南朋友推薦的好吃精緻台南烤鴨餐廳。不同於大部分的台南烤鴨店，玥園坊烤鴨是選用櫻桃烤鴨製作，費工醃製再烤，可選一鴨五吃或半鴨三吃。鴨皮超脆超肥，肉嫩口不柴，配上第二吃的XO醬彩蔬火鴨絲或是第三吃的麻辣炒鴨骨都很正點！另一個必點是用海鮮與高湯，加入鴨肉絲熬煮的脆米鴨泡飯，總之這天吃到不少川、湘、粵式手法入菜，菜色驚喜連連，難怪如此熱門的台南聚餐餐廳！

人氣台南聚餐餐廳：玥圓坊

這間好幾個台南朋友推薦的台南烤鴨餐廳玥圓坊位在台南東區的光明街上。這天我們去買完老店台南伴手禮後才順道去吃，不過有事先訂位啦！

一樓有幾張長桌，我們這天就是坐在一樓位子，還蠻舒服而且是走質感深色調。

玥圓坊二樓則是有圓桌空間，蠻多公司尾牙、部門春酒、或是辦活動會直接包場。

也有這種私人包廂，家族聚餐蠻多客人超愛指定這個包廂。

台南烤鴨餐廳推薦：玥圓坊烤鴨

玥圓坊烤鴨選用約2.4公斤櫻桃鴨，片鴨是桌邊服務，師傅會把車推來，超厲落手起刀落在客人前面片鴨。

不一會兒，片好的烤鴨上桌，和點的其他菜擺在一起，超級豐盛～不過這天有點失算，我們低估了玥圓坊的菜量，這天的菜量大約6人～哈哈哈，我們家四人吃還剩四分之一，那鍋粥後來一半都打包回家！大家點餐時不要逞強，問一下現場服務人員建議份量。

▼半鴨三吃 $1,488

▼烤鴨第一吃：京式片皮鴨

玥圓坊的烤鴨使用肥美的櫻桃鴨，烤過後皮呈現焦糖色，鴨肉帶有粉嫩嫩的漂亮顏色，並帶有肉汁。

師傅在片鴨時有說記得先吃原味，他們的鴨做工繁複，光醃製就要耗費一天，烤過醃料鹹香與櫻桃鴨完美結合，多汁又甜！

而鴨肉的片法也挺特別，因為櫻桃鴨處理的肉夠嫩，即使片下來是像這樣鴨肉多，吃起來也一點都不柴口。

再來就是吃烤鴨包餅了！玥圓坊的包餅醬料也非常多樣～最右邊是帕內拉焦糖，味道細膩，配鴨肉單吃也很讚！

最特別的是這個山楂糕！酸酸甜甜，配鴨肉吃超解膩，尤其捲進餅裡面！我都想直接跟主廚買了，哈哈哈～（主廚：我們這個沒在賣捏）

▼烤鴨第二吃：XO醬彩蔬火鴨絲

以XO醬快炒鴨肉絲及紅椒、茭白筍等時蔬，鍋氣有炒出來，也是可以先吃一口原味，再把鴨絲捲進生菜裡，很爽口！我爸媽超愛這道，吃到後來又多續了一盤生菜來包。

▼烤鴨第三吃：麻辣香鴨骨

這道則是很創意的一道炒骨，拜託敢吃辣的大家一定要點！！

這道是採用湘菜的香料與調味，帶層次的酸、麻與辣，再炒過鴨骨頭，吃起來濃郁涮嘴。

重點是還有木耳和麻辣鴨血欸～從沒想過鴨血跟炒鴨骨那麼對味，

接下來上桌的是我這天在玥圓坊除了烤鴨外，最喜歡的一道！也是有桌邊秀，先將砂鍋粥上桌，掀開蓋子後直接灑下炸過的脆米，滋滋作響的聲音伴隨粥的香氣，讓人忍不住大吞口水～～

▼海皇脆米鴨泡飯 $520

這道鴨脆米鴨泡飯料無敵豐富，以鴨骨頭和海鮮熬煮的高湯層次豐富又濃郁，加上小干貝、蝦子、鴨肉絲以及蔬菜，每一口都吃得到料，不誇張，我一個平常很克制吃澱粉的人，這天忍不住連喝三碗，哈哈哈～

▼元盅慢燉獅子頭 $128

這道是來吃過玥圓坊的朋友大力推薦的必點，聽店員說也是他們店內滿熱賣的湯品。

手工獅子頭綿軟，而少見的是大部份中餐廳的獅子頭做紅燒，這裡卻是少見的元盅高湯，味道非常優雅。

▼蜂巢芋泥鴨 $150

這道是為愛吃芋頭的我而點的～上桌時覺得有點神秘，跟平常看到的芋泥鴨不大一樣。

蜂巢芋泥鴨外層超級酥，那麵衣會在入口後化開！中間餡料則是綿密的芋泥以及鴨肉塊，非常不賴～

▼玥圓手撕包菜 $260

看似簡單的炒高麗菜，做工可是一點都不簡單！先用三層肉片煎出豬油後，放入高麗菜大火爆炒，再加入特別醬汁，酸中帶甜很特別。

▼脆皮火肉 $350

這道是當天看到，幾乎每一桌都有一份的脆皮火肉，也就是港式茶樓會有的脆皮燒腩仔。

這個厚度真的沒在開玩笑，尤其是那油花！對於我這種愛吃肥肉的人來說，這畫面實在迷人到讓人睜不開眼睛～

而這脆皮火肉皮超脆，肉則是入口整個油脂化開～～單吃鹹香，但假如想要換個不同吃法，可以搭配旁邊的醬料，酸甜感也可解掉油花吃太多的膩感。

▼蜜汁叉燒 $300

我爸媽也很喜歡這道蜜汁叉燒，醬汁的甜味不會太過，肉則是很厚實彈牙，雖然瘦肉多，但吃起來也是一點都不乾柴唷！

▼港式叉燒酥（招待）

這份是店長招待我們的，哈哈哈，說看我們拍照那麼認真（？）請我們吃個叉燒酥。

這酥皮是超薄又酥的千層酥皮，剛烤好熱熱上桌，一口咬下，酥餅奶香在口中散開，然後是中間的叉燒餡料甜香。

玥圓坊評價/用餐心得

超感謝朋友推薦很有水準的台南烤鴨玥圓坊！不光烤鴨好吃，以廣式、川味入菜的各種中式菜色也都好吃，而且份量蠻大的！！加上用餐環境不錯，位子也大，完全懂為何大家說這是不少人台南聚餐推薦名單前幾～我覺得不管家庭聚餐、宴客、商務聚餐等都相當適合啦！

玥圓坊

地址：台南市東區光明街211號

電話：06-2083201

營業時間：11:30~14:30、17:30~21:30

線上訂位：https://inline.app/

臉書粉絲團：玥圓坊Fb

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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