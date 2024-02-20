嘉義版的駁二特區！開箱口袋名單「中埔穀倉農創園區」，內有穀倉星巴克、綠意盎然的水果巴士

中埔穀倉農創園區一直以來都在Ann和榜哥的口袋名單內，原先以為這裡就只有穀倉星巴克，殊不知，中埔穀倉農創園區可算是嘉義版的駁二特區，免門票就可入園美拍綠意盎然的水果巴士、在復古懷舊的大戲院美拍、想買農特產品就到穰穰直賣所等！不定時也會有小小市集的展售，重點是鄰近交流道，停車方便，很適合南北往訪或是往訪阿里山的旅人們來這短暫休憩喔！

【中埔穀倉農創園區-交通位置】

中埔穀倉農創園區就位在嘉義中埔鄉，鄰近國道三號中埔交流道，開車前來的朋友，直接導航搜尋就能輕鬆抵達，園區設有免費停車格，可是免費停車格不算不所以很快就會停滿，但一旁設有一付費停車場！

【中埔穀倉農創園區-票價資訊】

中埔穀倉農創園區是個免門票即可入園的友善園區，園區內也設有洗手間、提款機以及拍照打卡點，正門口旁也設有小型遊憩設施，檸檬妹就在這玩了挺久，玩到還有點捨不得離開呢！

【中埔穀倉農創園區-園區介紹】

中埔穀倉農創園區整個園區占地大約3300多坪，內有16座老穀倉，這邊就簡單跟大家分享中埔穀倉農創園區裏頭有什麼囉？

●穰穰公車

綠意盎然的穰穰公車也可以說是水果巴士，車上可放了不少水果抱枕，這些都可以拿起來拍照打卡喔！而我們家的蔬果姐妹則是很喜歡當巴士司機的體驗喔！

●穀倉星巴克

這間穀倉星巴克，是嘉義首間以穀倉為主題的門市，這可是擁有45年歷史的老穀倉，如今搖身成為超酷的星巴克中埔穀倉門市，而原為稻米倉儲空間的「中埔穀倉門市」在裏頭還保留了原始的稻米輸送設備喔！但真心說排隊動線以及入口設計有點點不佳，若遇人多排隊時或多人進出就會有些亂！

●穰穰直賣所

穰穰直賣所主要就是販售農特產品的地方以及咖啡甜點等，但裏頭的裝潢也是很美喔！樓中樓的空間是這的用餐區，在這拍美照打卡也是美很有特色。

●中埔大劇院

復古懷舊風格的中埔大劇院，很有歌廳秀的感覺，在這拍照打卡也挺有意境的！但不少裝置擺設是不可以觸碰，若有損壞要賠償，所以走進來這的人就不多。

●兒童遊憩所

入內遊玩每位小朋友要收50元的費用，而開放時間為上午10點到下午5點，在這就是有簡單的球池、扮家家酒的設施等，適合學齡前的小孩來這遊玩。

簡單分享了目前中埔穀倉農創園區的概況，中埔穀倉農創園區是個挺適合南北往訪或是往訪阿里山的旅人們來這短暫休憩的地方喔！

中埔穀倉農創園區

營業時間：09:00-18:00

營業地址：嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門36號

營業電話：05-2398798

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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