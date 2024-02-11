情人節脫單必朝聖！「台南正統鹿耳門聖母廟」最新浪漫月老殿，雷雕姻緣燈超炫麗

再訪台南正統鹿耳門聖母廟，為的就是現在超紅的打卡景點~~月老星君姻緣殿！不管你是否單身，只要你想求錢緣、想求貴人緣、想求事業緣、求好人緣等等，通通都能來月老殿拜拜哦～

而且台南的正統鹿耳門聖母廟的月老殿裡面精彩無比，擁有全台唯一的雷雕姻緣燈，現場看超酷炫~就像來到網美級夜店各種浪漫的愛情佈景也超好拍，還有宮廷古風攝影棚能換上古裝拍大片，這麼有特色的地方推薦必來！

正統鹿耳門聖母廟／巨型神將

一進來正統鹿耳門聖母廟，就能看見順風耳與千里眼兩尊巨型神將，雖然已經是第二次來，還是會被兩尊神將的龐大和威風給震撼到。

想跟巨大神將一同入鏡，角度可要喬好～～感謝老公蹲著幫我拍照。

正統鹿耳門聖母廟／環境

再次來到正統鹿耳門聖母廟，依然覺得它很有北京紫禁城的感覺，既莊嚴又氣派！台南正統鹿耳門聖母廟又有小紫禁城之稱呢！

趁著假期我們來了一趟台南，因為是新年的關係所以跑了不少廟宇～正統鹿耳門聖母廟這次我指定還是要來，除了想來做新年參拜，另一個目的就是想來朝聖最新的浪漫月老殿，所以此篇主要會是月老殿的記錄。

廟方有貼心準備奉茶～～不想喝茶的話也能買買冰淇淋吃，如果沒帶東西來參拜，販賣機裡面有泡麵，可以用來應急。

正統鹿耳門聖母廟／茶葉蛋

結果我們不想喝飲料，也不想吃冰淇淋，反而受到茶葉蛋的誘惑，茶葉蛋的香氣瀰漫在空氣中，聞到的人應該都很難抵擋吧！

這家在台南正統鹿耳門聖母廟裡的王記黑金茶葉蛋，用的是有機的蛋，且熬煮了2天以上，感覺好像很厲害耶，來一顆來吃吃看。

茶葉蛋一顆要價20元，好像不便宜，但超大顆的！看那色澤就知道，滷的非常透徹，吃起來是真的很香喔！配上廟方請的奉茶剛剛好～～

推薦來到台南正統鹿耳門聖母廟必吃黑金咖啡茶葉蛋。

正統鹿耳門聖母廟／月老星君姻緣殿外觀

這次來正統鹿耳門聖母廟，我的目的就是這裡～～月老星君姻緣殿。之前的時候，我們沒注意到這裡有一間月老殿，沒想到2023年重新整修後變成網美打卡熱點。

月老星君姻緣殿的位置，就在正統鹿耳門聖母廟一樓的右邊走到底，看到門口的Q版月老和粉紅布條就是囉！

手比著OK手勢的月老星君，不知是不是指～想脫單是妥妥的哦！

正統鹿耳門聖母廟／月老星君姻緣殿裝潢

一踏進月老殿，我的嘴巴就沒再閉起來過～眼前的景象太不可思議了，這裡應該不是宮廟，有像是網美級的夜店呢～

一整面的雷射光雕姻緣燈，實在太特別了，整個魅力四射耶！台南正統鹿耳門聖母廟這座月老殿有別於一般的月老廟，造型超酷炫的，太值得特地前來參訪了。

翻牌戀愛牆，粉粉嫩嫩的很好拍。

還有LOVE造型的大燈箱，以及戀愛禮物盒的佈景，活潑的設計，浪漫的氛圍，讓老夫老妻的我們好像重新燃起戀愛魂了。

正統鹿耳門聖母廟／月老星君姻緣殿求紅線

月老殿必求的紅線，廟方有提供教戰守則，跟著流程走就能順利取得紅線，想脫單的朋友可要真心誠意的祈求哦～

台北有大稻埕的霞海城隍廟，台南則有正統鹿耳門聖母廟內的月老殿，據大批網友說兩間廟都非常靈驗，大家都機會的話都可以去拜拜看。

鴛鴦譜記綠了歷年來月老殿的豐功偉業，目前好像已經撮合6～7萬對佳偶了哦～許多結為連理的夫妻還會特地回到廟裡感謝月老，有的添添香油錢，還有的會附上婚紗照，然後每對都會有編號。

我們還很認真的找到第一對呢！

正統鹿耳門聖母廟／月老星君姻緣殿環境和商品

逛到一半，我發現有兩個月老，分別是3樓的開基月老和1樓的月老星君，原來是月老殿在規劃重新整修時，神明指示分靈神尊到1樓，並改造全新的姻緣殿，所以月老殿在原本3樓是沒有變動的，只是新增1樓的部分。

有在集章的朋友可別錯過囉，可是月老加持過的 。

月老姻緣袋，一個100元，可以隨身攜帶~~看能不能遇到命中注定的另一半，或是要求事業緣、好人緣、錢緣也可以。

現場也有販售各種戀愛系列的文創商品，像是開運人緣膏、脫單桃花皂、明星花露水，包裝上都是笑咪咪的月老爺爺，看了心情就很好。

就連花露水都有月老牌版本的，去約會時灑一些在身上，應該就不錯了，哈！

正統鹿耳門聖母廟／月老星君姻緣殿必打卡

來到全台最美月老廟，拍照打卡是必要的動作，廟方還怕你拍不夠，特地製作了FB打卡框，讓大家拍個過癮。

如果只有在用IG，也是沒問題的～～

總覺得月老殿的整修，結合了許多年輕一代的想法，到處都是時下年輕人喜愛的佈景和裝置，難怪月老殿的名氣愈來愈旺，成為最新人氣夯點。

然後這，意外發現門口還有一台棉花糖機～～哈哈，帶小朋友的話免不了要來一支的吧。

正統鹿耳門聖母廟／開運鐘

這次來訪正統鹿耳門聖母廟，裡頭有個開運鐘，讓民眾可以拿零錢丟開運鐘祈福~~

我有敲響了兩聲哦～

正統鹿耳門聖母廟／可愛公仔

正統鹿耳門聖母廟裡有幾尊Q版的神明公仔，鹿耳門媽人氣超級高，大家都搶著與它拍照。

遇到可愛的金雞公仔，一起展翅祈求今年能夠發大財。

正統鹿耳門聖母廟／新年祈福

在各殿拜拜時，發現了有放這款祈福鹽，它能運用的範圍很廣，能用來洗澡除穢氣，也可鎮宅保平安，可添香油錢帶走。

正統鹿耳門聖母廟當然也有安燈的服務，最常見的光明燈、安太歲一定有，比較特別還有福壽燈和姻緣燈，看描述的感覺很不錯。

新年的開端，想買點開運小物，就到鹿耳門文創館逛逛，文創館販售的商品非常多，各種媽祖相關商品、平安符和月老商品。

正統鹿耳門聖母廟／宮廷古風攝影

文創館的二樓，有一個宮廷古風攝影棚，提供古代的服裝(包含漢服、宮廷服飾、旗袍等)與道具租借，不僅是成人，也有小朋友的size，全家大小都可以穿越時空當個古人，在古色古香的建築留下倩影。

以下是宮廷古風攝影棚的道具價格，有興趣的人可以參考看看

過年快到了，想必到時台南的正統鹿耳門聖母廟一定是人潮滿滿～大家來參拜也別忘記到月老殿走走，因為月老殿不只是單身者專屬，是每個人都能來拜的啦！除了求好姻緣，也能求錢緣、貴人緣、事業緣、夫妻和睦等等，有拜有保庇嘛～～

地址：台南市安南區城安路160號

電話：06 257 7547

營業時間：05:00-21:00

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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