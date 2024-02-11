全台唯一打小人法場！嘉義過年走春景點「歡喜財神廟」求發財金.巨大鈔票.元寶許願池
udn走跳旅遊／YUKI
想要招財的話，北部可以跑大溪的迎富送窮廟，那南部的話可以去哪裡拜？答案就是嘉義中埔的歡喜財神廟！之前綜藝玩很大也有來拍攝節目哦～
嘉義的歡喜財神廟非常有特色，有巨大鈔票、元寶許願池、全台唯一的打小人法場，連必求的發財金也有特殊的求法喔～
過年過節找景點、想補財庫、想招財求平安，都可以來到歡喜財神廟走一走，祈求一整年財運亨通、生活其樂無窮、平安順遂！
歡喜財神廟 / 停車
嘉義中埔的歡喜財神廟有停車場，可以免費停車，想上洗手間的話這裡也有。
歡喜財神廟 / 外觀
會來到歡喜財神廟（原名「聖濟宮），其實它是我們在找嘉義中埔景點，偶然發現的一座廟宇。在網路搜尋的時候就被廟宇的外觀所吸引，但厲害的不只外觀，歡喜財神廟可是有它獨門的特色。
寶塔上的大元寶未免也太可愛！左右兩邊成雙成對，從遠方就看到了~~超級吸睛。
販賣供品的服務處，造型好特別~~右邊那是一座風車耶！大風扇上寫著各種福氣的用語哦～
歡喜財神廟 / 元寶許願池
歡喜財神廟前方的大廣場，有一座許願池，池中央也有一個大元寶，兩旁則有進寶童子與招財童子在幫忙加持。
許願的方式很簡單，先拿出硬幣對它許願，再將它投入許願池，接著用勺子取水洗下面的小元寶，這個動作是沾財氣的，大家記得一定要做確實哦～
歡喜財神廟 / 趣味跳格子
在廣場上走沒兩步，又發現了趣味的裝置，在地上出現巨大的八卦不稀奇，但旁邊的跳格子是怎麼回事？
打打打、打小人、打小人去，智窮學窮文窮、交窮命窮、送窮去。
從沒見過跳格子可以是這樣的文字內容！實在太有趣了~~大家也一定要跳好跳滿，記得右進左出先打小人，再入廟參拜，出來再送窮。
歡喜財神廟 / 巨大鈔票
來到歡喜財神廟，還有一個必拍的打卡點~~巨大鈔票！台幣和美元鈔票直接放大數百倍，就給它貼在牆壁上！如此浮誇又大氣的裝飾，放在財神廟再適合不過了。
看到這景象勢必要摸上好幾把，也一定要跟大鈔票合照才行呀。
歡喜財神廟 / 參拜方式
想要開運求財補財庫的話，有幾種選擇，最右邊的是大元寶發財金，這個是350元的，給大家參考。
歡喜財神廟貼有參拜方式，總共要點八炷香，每爐各插一炷香。
歡喜財神廟 / 廟內環境
進到歡喜財神廟裡面參拜，發現內部很具規模，空間比想像中寬敞，建築和神像也都相當金碧輝煌。
歡喜神燈超大一座的，據說能夠幫助實現信眾的發財願望，當然要虔誠的膜拜～～
濟公送窮扇，跟著使用方式做就能跟窮字說拜拜，窮窮請慢走不送～～
歡喜財米是必須要拿的！但可別直接拿走，要把隨喜的金額投入箱子裡。
五色杯是歡喜財神廟的特色之一，以「天地人、三財聚」為設計概念，可以讓民眾一次擲5對筊杯。沒錯~~這裡求發財金的方式，就是依聖筊數來發送喔～
依聖筊數，1聖筊可得到100元發財金，2聖筊200元，3聖筊除300元，還有「納天地財」願望支票。
4聖筊送458元（賜我發）和濟公禪師送窮法扇、願望支票。
5聖筊除588元（我發發）發財金外再送含金葫蘆送窮法扇、願望支票，連4次擲出5聖筊再加碼送價值8000元金元寶。
愈想愈覺得這個求發財金的方式似曾相識，仔細搜尋了記憶~~發現幾乎跟大溪迎富送窮廟一模一樣。後來去查資料才知道，歡喜財神廟就是大溪迎富送窮廟的主持玉善師父及企業家郭義彥、胡朝枝協助經營，就連歡喜財神廟的主祀濟公，也是繼大溪迎富送窮廟之後，為南台灣唯一送窮濟公。
原來兩間廟的淵源那麼深，難怪一直覺得有既視感，所以以後北部可以拜迎富送窮廟，而南部則能拜歡喜財神廟哦～
敲敲平安鐘，拿拿喜糖，希望保佑一切平安順心。
最後來到文武財神殿，祈求開智開運、招財進寶。
歡喜財神廟 / 打小人法場
歡喜財神廟有全台唯一的打小人法場，超級酷的！
作法是讓香客以小扁擔配合口訣拍打，由三清道祖為大家鎮邪、解厄去小人，再由彌勒財神賜福得樂去厄運~~之前綜藝玩很大也有來拍過。
歡喜財神廟 / 歡喜圓夢銀行
歡喜圓夢銀行，就是在求發財金的擲杯後，領取願望支票與發財母錢的地方。
每到農曆新年，大家都會安排好走春行程，過年不免俗的會到廟裡走走，請神明保佑新的一年能平安健康，事事順利，最好能再發個大財，這篇報給你嘉義的歡喜財神廟，就非常適合趁著年假去參拜。當然啦～平常要補財庫、求平安也都很可以來的～這裡停車很方便，地方又大。而且歡喜財神廟的旁邊有一片落羽松林，大家可以趁著春節走訪落羽松祕境，再到廟裡索取歡喜米與發財金喔！
歡喜財神廟｜FB ｜官網
所在地址：嘉義縣中埔鄉19號
營業時間：07:00~19:00
景點電話：05 253 6858
文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE
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