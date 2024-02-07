探訪古都台南品嚐歷史況味　懷舊府城美食一日遊

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

來到空氣中飄散著甜味的臺南，在古都悠遠的歷史長河中如沐春風，喚回真實存在的初心。400年前，荷蘭人在安平建立臺灣最早的要塞城堡，古稱「奧倫尼亞城」，重建後改稱「熱蘭遮城（Zeelandia）」，也叫「安平城、臺灣城」，曾是荷蘭人統治台灣的核心，也是鄭氏三代王城，安平古堡是幾個世代人的共同記憶。昔日熱蘭遮城歷經時代更迭摧殘，如今僅餘南牆約70餘公尺的殘壁，就是那一面老榕相伴的斑駁紅磚牆原始遺構，支撐著「台南400」的根，見證歷史的座標。

▲安平古堡

▲鄭成功創意聯名商品

倚著熱蘭遮城發展的安平老街被譽為「臺灣第一街」，在安平老街上賣椪餅的「戀戀府城」，賣力維繫著老街的古老傳統，老闆娘說，「椪餅曾經滋養無數偉大的母親，古時庶民經濟不寬裕，婦女生產時少有肉類進補，通常就是在椪餅挖個洞，放入麻油煎雞蛋，就算坐月子餐。」

▲安平老街

▲小圓椪餅

承載著物資匱乏時代縷縷溫情的椪餅，也現身臺南市區的林百貨天台上，既是裝置藝術也是休憩坐椅，更是IG時尚打卡地標，舊時代的濃情於此默默遞衍到新世代。天台的另一側有一座鳥居和神社，全台唯一，引人朝聖。 林百貨是臺南第一家百貨公司，最早開幕於1932年，裡頭充滿特色的伴手禮紀念品。而市中心的新興文創園區藍晒圖，販售著手作文創藝品與臺南在地產物，俯拾皆是府城古都數百年來陳釀濃烈醇厚的懷舊風情，也像一種年節況味，結帳時彷彿將滿滿的幸福打包回家。

▲林百貨

▲藍晒圖文創園區

美食同樣扮演撫慰人心的解方，府城美食名聲遠揚，距離永康車站不遠的聯盈發點心專賣店，店面外觀樸實無華，直到熱騰騰的點心端上桌，一道道傳統港點讓人驚豔，老闆林志聯年少時在香港當古惑仔，因為學做港點翻轉人生，30幾年前成為台南女婿，店裡所有點心皆是師傅手工現包、真材實料，以平價美味港點一砲而紅。同樣是平價美食的還有位於聯盈發斜對面的纓風壽司，識途老馬絡繹於途。

▲聯盈發點心

而在古老的安平，更不乏在地人文風情的美食小吃，像是經營外燴起家的周氏蝦捲，以新鮮火燒蝦的鮮甜滋味征服饕客味蕾、有著豆花傳奇稱號的同記豆花，堅持使用非基改黃豆製作，不添加香料防腐劑，用樸實的好味道傳承一甲子，串起旅人對安平的眷戀。

▲周氏蝦捲

▲同記安平豆花

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