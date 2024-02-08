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在地人都吃這間砂鍋魚頭！在地飄香30餘年 內用免費加湯800次 砂鍋茶只要60元

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這間嘉義砂鍋魚頭被網友喻為在地人才會吃的嘉義砂鍋魚頭，不過其實這間嘉義砂鍋魚頭與林聰明砂鍋魚頭就是親兄弟。所以，說實話這兩間嘉義砂鍋魚頭就是系出同門，每個人都有每個人屬於自己口味的嘉義砂鍋魚頭。但是，老實說兩間吃完以後，兩間嘉義砂鍋魚頭的確有些微不同，吃完之後，也知道為什麼在地人會說這間是在地人才會吃的嘉義砂鍋魚頭。就跟著愛吃輝來吃吃看這間嘉義砂鍋魚頭好不好吃吧！

這間嘉義砂鍋魚頭不算難找，停車來說附近滿多停車格的，座位數不算多，所以比較晚來就要稍微等一下。

這裡除了砂鍋魚頭之外，也有販售一些冷菜。

這裡可以選擇單純的砂鍋菜，也可以選擇魚頭，或者選擇魚肉。

這裡使用的沙茶醬比較特別一點，不是牛頭牌沙茶醬。

據老闆說這裡使用的是活魷魚，口味上我個人還是比較喜歡蘸五味醬。

很久沒有吃到鯊魚煙了，就點來吃吃看，口味上比較是中規中矩。

鴨肉飯的表現上不算差，整體來說是中規中矩，白飯煮得算是不錯吃。

說實話，我還是比較喜歡美乃滋版本的涼菜，這個帶有鹹口的醬油膏我稍微不習慣。

※魚泡泡

這裡的魚泡泡都是現點現炸的，所以點完之後要稍等一下，這一點我是非常喜歡的，現炸的感覺就是不錯。

※砂鍋魚頭（小）NT$250

說真的，內用的小份其實就很扎實了，兩到三人吃一碗我覺得剛剛好。內用是可以免費續湯的，想喝多少就喝多少，根本就不怕你喝。

魚頭的腥味相當少，湯頭沙茶風味相當明顯，卻不會讓你感到特別油膩，卻不失油香的拿捏才是經典。湯底的部分有淡淡的柴魚香氣，是會讓人越喝越順口的。

※北門砂鍋魚頭菜單

整體來說：這間砂鍋魚頭的口味我覺得剛剛好，說真的，一旦決定連鎖化後，品質上絕對會有些差距，北門的老老闆還親自掌廚之下，口味上理所當然還會堅持品質，不過，除了砂鍋魚頭之外的品項，我個人覺得就是中規中矩的表現。

體驗時間：112/12

北門砂鍋魚頭

地址：嘉義市東區忠孝路284-1號

時間：1500-2030(周一公休)

電話：05 278 2469

店家停車：無

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嘉義美食 海鮮 鴨肉飯

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