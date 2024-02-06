泰料控新選擇！鄰近安平老街的「玻璃屋泰式餐廳」 道地綠咖哩、冬蔭功、炸物泰奶一次嘗得到

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愛比妞の美食旅遊地圖／ 文、圖／愛比妞

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台南泰式料理「沐Moveforward」新開幕！玻璃屋用餐空間好美

新店報報！台南近期新開幕的泰式料理店沐Moveforward，一看到泰式料理新店馬上來嚐鮮，今天要來分享這家沐Moveforward隱身在安平老街裡的泰式料理，玻璃屋的用餐空間好舒適！好適合約家人、好友來用餐，吃飽還可以逛逛安平老街，趕快來沐Moveforward，吃美食享受這靜謐時光吧！

安平美食「沐Moveforward」外觀

沐Moveforward，店址位於延平街上，近安平老街，走過路過會被這家美美的玻璃屋給吸引呢～

沐Moveforward 採光明亮，用餐空間還挺舒適。

台南泰式「沐Moveforward」店內環境

一進到店內採光明亮，玻璃屋視覺上有通透感，給人有種輕鬆舒適的氛圍，店內座位不多，建議先訂位，感覺來享受片刻的靜謐時光。

餐具及調味料都可以自取。

沐Moveforward 二樓還有戶外用餐區，冬天的暖陽還挺舒服，也可以坐在這裡吹吹自然風，看著屋頂上的貓，放空一下也是很享受。

台南泰式料理 沐Moveforward 菜單

台南「沐Moveforward」提供綠咖哩、紅咖哩、嘎拋、泰式炒泡麵、泰式河粉、冬蔭功、炸物、泰式奶茶…等，豐富的泰式料理可以選擇。

安平美食「沐Moveforward」餐點介紹

泰式涼拌米線/海鮮 240元

Q彈有勁的米線，搭配海鮮與特調的泰式海鮮醬，攪拌後吃起來微酸與鹹甜達到平衡，非常的清爽，酸爽的滋味真的好開胃。

嘎拋配飯/豬 160元

香噴噴的嘎拋飯以嘎拋葉及香料混合豬絞肉拌炒，再配上煎蛋及米飯，吃起來鹹香下飯，而且選用的肉末更有口感，還有嘎拋獨特的香氣，帶點微辣，辣度可以調整，喜歡吃的辣也朋友可以先告知，整體吃起來鹹香過癮！也很好吃。

綠咖哩/米飯/牛 250元

綠咖哩醬汁另外裝盛，裡面的肉片還不少呢～

以青辣椒為主體，混合多種辛香料熬煮，加上椰奶衝擊辛辣，裡面還有地瓜、菇、豆子…等食材，地瓜緩衝辣度平衡了整體口感，綠咖哩獨特的香氣與辛辣非常的下飯，搭配上香米真的好好吃，喜歡綠咖哩的朋友，可以試試這道。

金錢蝦餅3枚 130元

圓圓小蝦餅炸的脆口，裡面還有蝦肉的鮮彈紮實口感，沾上泰式酸甜的醬料，也好美味！

泰式奶茶 120元

茶香濃厚的泰式奶茶喝起來不會太甜膩，還蠻順口，吃泰式料理一定要點一杯來配啊～

泰式蝶豆花奶茶 120元

這杯顏色也太夢幻了吧！蝶豆花呈現出來紫色，喝起來有著獨特的香氣，香甜不膩，有興趣的朋友可以喝看看。

芝士方方 原味/伯爵 各80元

餐後想來點甜點或是午後時光想吃下午茶也可以來沐Moveforward，聯名甜點還蠻好吃，起司蛋糕不會太甜，伯爵的帶有茶香，也很美味呢～

喜歡吃泰式料理的朋友，這家你可以來試試，店家態度也蠻親切的喲！以上分享給大家啦！

沐Moveforward | FB

電話：(06)220-0527

地址：台南市安平區延平街104巷4號

營業時間：週一至週日 10:00~19:00 不定期公休，請參考店家FB公告

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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