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烏魚子尬草莓冰太特別了！ 近台南火車站「冰ㄉ• かき氷 二號萬昌店」草莓系列都想吃

愛比妞の美食旅遊地圖／ 文、圖／愛比妞

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台南草莓冰【冰ㄉ萬昌店】烏魚子尬草莓冰也太特別！！

冬天最期待的水果就是草莓啦～不管天氣冷還是熱，都想來碗誘人的草莓冰，好久沒來【冰ㄉ萬昌店】，這次來一口氣點了三碗不同口味的草莓冰，喜歡吃草莓的朋友快點看過來吧!

台南中西區美食【冰ㄉ• かき氷】外觀

【冰ㄉ萬昌店】店址位於萬昌上，距離台南火車站、東菜市不遠，這附近也有不少美食喲！

台南美食@=【冰ㄉ萬昌店】店內環境

店內環境明亮，座位數不多。

台南飲料推薦【冰ㄉ• かき氷 二號萬昌店】菜單

冰品的選擇還不少，也會有季節性的菜單，目前就有提供草莓系列冰品，都相當誘人，會有選擇障礙耶!每種都想吃呢～

一杯草莓杯

這杯一人獨享剛剛好，草莓冰裡面配上優格，酸甜的滋味深受許多人喜愛，如果不想吃太多，就可以選這杯，份量嘟嘟好。

莓有醉

整杯粉粉的顏色好欠拍也好欠吃，上面竟然還有烏魚子！一旁搭配上清酒，倒下去後有微醺的感覺，沒想到這樣搭配也可以！！！清酒與草莓的酸甜滋味還蠻搭的，又興趣的朋友可以吃看看。

克里斯馬斯

這碗的顏色就很聖誕節呀!喜歡吃抹茶的朋友，還蠻推薦點這碗，抹茶冰吃起來帶有抹茶濃郁的苦韻，搭配上草莓圍繞成一圈，也太誘人了！還可以淋上香甜的草莓醬也很讚呢～

冰ㄉ• かき氷 二號 - 萬昌店｜FB

店址：台南市中西區萬昌街39號

電話：0984 470 579

營業時間：11:00~20:00

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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冰品 台南美食 抹茶 水果 聖誕節

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