聽新聞
test
0:00 / 0:00
烏魚子尬草莓冰太特別了！ 近台南火車站「冰ㄉ• かき氷 二號萬昌店」草莓系列都想吃
udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖
台南草莓冰【冰ㄉ萬昌店】烏魚子尬草莓冰也太特別！！
冬天最期待的水果就是草莓啦～不管天氣冷還是熱，都想來碗誘人的草莓冰，好久沒來【冰ㄉ萬昌店】，這次來一口氣點了三碗不同口味的草莓冰，喜歡吃草莓的朋友快點看過來吧!
台南中西區美食【冰ㄉ• かき氷】外觀
【冰ㄉ萬昌店】店址位於萬昌上，距離台南火車站、東菜市不遠，這附近也有不少美食喲！
店內環境明亮，座位數不多。
台南飲料推薦【冰ㄉ• かき氷 二號萬昌店】菜單
冰品的選擇還不少，也會有季節性的菜單，目前就有提供草莓系列冰品，都相當誘人，會有選擇障礙耶!每種都想吃呢～
一杯草莓杯
這杯一人獨享剛剛好，草莓冰裡面配上優格，酸甜的滋味深受許多人喜愛，如果不想吃太多，就可以選這杯，份量嘟嘟好。
莓有醉
整杯粉粉的顏色好欠拍也好欠吃，上面竟然還有烏魚子！一旁搭配上清酒，倒下去後有微醺的感覺，沒想到這樣搭配也可以！！！清酒與草莓的酸甜滋味還蠻搭的，又興趣的朋友可以吃看看。
克里斯馬斯
這碗的顏色就很聖誕節呀!喜歡吃抹茶的朋友，還蠻推薦點這碗，抹茶冰吃起來帶有抹茶濃郁的苦韻，搭配上草莓圍繞成一圈，也太誘人了！還可以淋上香甜的草莓醬也很讚呢～
冰ㄉ• かき氷 二號 - 萬昌店｜FB
店址：台南市中西區萬昌街39號
電話：0984 470 579
營業時間：11:00~20:00
文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言