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值得二訪！台南早午餐「猛男咖啡2.0」安平店，日系風格打卡牆要拍，推薦「咖哩、打拋豬」好吃不膩

Jason's Life／ 文、圖／jason

udn走跳美食／jason

最近這間安平的早午餐滿夯的，到了用餐時間幾乎客滿，大家都習慣會先到餐廳側邊擁有日系風格的櫃檯拍照，有隻店狗Lucky非常的活潑還會跳上櫃臺跟客人玩。早午餐的咖哩和打拋豬口味上滿不錯的，是值得二訪的店家。

猛男咖啡2.0安平店影片

猛男咖啡2.0安平店介紹

台南第一間猛男咖啡店位於成功大學附近，而安平這間算是第二間2.0的店面，就位在安平運河旁，所以停車也算是方便，直接路邊停車即可。

猛男咖啡2.0安平店環境

大家來到猛男咖啡把車子停好後，第一步不是走進咖啡廳，而是到側邊馬路上拍著餐廳的外帶窗口，因為窗口外有搭起遮雨棚，上面show著店名和日文，不說還以為是在日本的街景咧。

室內的用餐環境，因為餐廳採用透明落地窗，所以天氣好的時候，陽光自然灑進室內，在這涼涼的天氣滿舒服的。

用餐的桌數其實也算多，所以遇到假日來用餐，建議還是提早預約比較妥當，櫃臺有陳示各種酒類，到了晚上應該是有提供酒品。

室內的座位區，剛好被排到窗邊的位置，後方還有一塊造景，有隻很慵懶的貓在曬日光浴。

猛男咖啡2.0安平店菜單

菜單在這，除了咖啡值得一點以外，這裡的早午餐看起來也都滿不錯，菜單中還有個每日限定去寫菜單，有興趣的朋友可以參考看看。

猛男咖啡2.0安平店餐點介紹

【任性打拋豬與太陽蛋：340元】

這道菜是在手寫菜單內，當日限定，不是每天都有，所以就興起點點看，因為是早午餐所以也想吃點主食。

打拋豬滿入味，而且辣度很低，剛好很適合不吃辣的朋友嘗試，另外還有附兩塊金錢蝦餅。

中間有顆太陽蛋真的太誘人了，先把哆力多滋加到打拋豬上面，充分攪拌，可以增加脆脆的口感，把蛋黃劃開後，一起連白飯和打拋豬吃下，口味上和口感都滿不錯。

一旁還有生菜，可以淋上胡麻醬一起享用。

【舒肥嫩煎雞胸咖哩：340元】

雞胸肉因為有用舒肥處理過，所以口感上滿軟嫩不乾柴，咖哩的口味偏比較日式，整體吃起來也滿不錯的。

點咖哩的餐點還有附送麵包和沙拉，麵包可以單吃或者是搭配咖哩很不錯。

【可可千層：130元】

巧克力為基底的千層，口味上甜而不膩，上方有放著新鮮的香蕉，加入焦糖炙燒。

【冠軍美式：100元】

因為店內有許多咖啡的獎項，另外咖啡豆也是店家自己烘焙，所以值得試試看。

猛男咖啡2.0安平店評價

個人覺得餐點上還滿好吃的。室內用餐空間算是比較走工業隨性的風格，有著店狗的加持和日系的窗口，吸引滿多人上門的，是可以讓我二訪想要嘗試別的菜色的早午餐。來安平或許有另外一種美食可以選擇，推薦給大家。

猛男咖啡2.0安平店

營業時間：週一～週五 10:00~18:00(週三公休) ／週六～週日 09:30~18:00

地址：台南市安平區安平路42號

電話：06-280-1966

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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台南美食 咖哩 咖啡廳 巧克力 早午餐 麵包

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