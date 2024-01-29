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超隱密的在地人愛店！ 鄉間鐵皮屋裡吃當歸鴨麵線，「酥炸紅糟肉」必點

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

崙仔當歸鴨肉麵線 | 雲林元長美食，之前介紹元長鄉相當隱密的平價桶仔鵝，這次朋友提議到元長鄉吃吃喝喝，我們找尋到這間鄉間傳奇隱密的當歸鴨麵線店，田野小路間鐵皮屋裡吃鴨肉麵線，用餐時段遊客絡繹不絕，沒人介紹還真的不會知道這家店。

元長鄉美食推薦

前陣子跟朋友就規劃想到元長走走挖掘一些美食，沒想到我人一病就快一個月出不了門，趁著身體恢復後的好天氣到元長拍拍照，這家在地人都喜愛的崙仔當歸鴨麵線，地點算是相當隱密，靠近新港，生意好到附近鄉鎮的居民會特地前來用餐。

田野路旁的鐵皮屋，帆布寫著崙仔當歸鴨肉麵線冬粉，對面有寬敞的停車場方便停車。

假日的用餐時段看著店家老闆的手沒停下來過，就是一直在切鴨肉。

崙仔當歸鴨肉麵線菜單

這菜單還是有調整過價格，前幾年一碗鴨肉麵線才45元，另外還有販售香菇肉羹麵、魯肉飯、鴨肉飯、紅燒肉飯、滷味小菜等，特別推薦乾米血、紅糟肉必點

看著櫃檯滿滿的酥炸紅糟肉就知道人氣真的很高，另外還有豬腳跟一些小菜可以點選。

因為用餐的客人挺多的，我們等了大約15分鐘才上桌。

我跟朋友都比較喜歡吃麵線，另外點了一份紅糟肉、乾米血、海帶、豆干，加起來是350元。

鴨肉麵線 60。屬於偏琥珀色明亮的湯底，擺上切成方塊形狀的帶皮鴨肉、薑絲，麵線看起來給的量不少。

麵線吃起來很Q彈，不會軟爛，湯頭有一點酒香，麵線吃起來很滑順涮嘴，當歸帶著淡淡中藥香氣，琥珀色湯底也很夠味不會太鹹，不過我覺得湯有一點點油。

切成方塊的帶皮鴨肉，朋友說可惜比較偏邊角料的感覺。

乾米血 30。米血滷得很Q軟，搭配辣醬吃起來更夠味。

紅糟肉。酥炸紅糟肉是招牌小菜，推薦必點，古早味的紅糟肉炸的外皮酥脆，切得很薄，三層部位不會太肥，是吃冷的紅糟肉。

裹粉的外皮吃起來很酥脆，但因為是吃冷的所以還是會有一點油的感覺，但不影響紅糟肉的美味。

滷味就比較一般，附上的辣椒醬很辣，請慎取。

相當隱密的當歸鴨肉麵線，鐵皮屋裡沒有冷氣，夏天應該挺熱的，不過當歸鴨湯頭不錯是可以來吃看看。

崙仔當歸鴨肉麵線

營業時間：08:30~17:00(週一公休)

電話：05-786-2736

地址：雲林縣元長鄉安北路82-8號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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