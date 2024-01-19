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快到鰲鼓濕地「解鴨說」！一起「說鴨」、「畫鴨」、「賞鴨」

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林業保育署嘉義分署邀請遊客到鰲鼓濕地揭開雁鴨的生態奧秘。　圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署／提供
林業保育署嘉義分署邀請遊客到鰲鼓濕地揭開雁鴨的生態奧秘。　圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】鰲鼓濕地森林園區今年飛來上千隻雁鴨度冬，根據調查，雁鴨科分布世界計49屬，台灣出現有12屬的分類，其中多為台灣之迷航鳥及冬候鳥！林業及自然保育署嘉義分署將於即日起至3/20期間，在鰲鼓濕地生態展示館舉辦「解鴨說」系列活動，邀遊客一起來體驗雁鴨生態的奧秘。

▲划水的尖尾鴨。　圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署／提供
▲划水的尖尾鴨。　圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署／提供

木鴨博物館，帶你解開雁鴨的秘密

身穿多采多姿羽色及展現俏皮覓食行為的雁鴨，一直是鰲鼓濕地最受歡迎的鳥種之一，不同的身體構造也賦予他們各自不同的生態習性。為了讓民眾認識可愛的雁鴨，嘉義分署特別在鰲鼓濕地生態展示館設置琵嘴鴨標本及鴨木頭模型，除了可近距離觀察鴨的外貌特徵，還可以一探「琵嘴鴨轉圈圈」的小秘密。

鴨賞大賽，畫出你心中最可愛的鴨鴨

▲覓食的鳳頭潛鴨。　圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署／提供
▲覓食的鳳頭潛鴨。　圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署／提供

此外，嘉義分署還舉辦「鴨賞大賽」活動，邀請遊客到鰲鼓濕地面對面欣賞雁鴨們迷人的舉動。活動期間在展示館索取「鴨賞觀察紀錄表」，就可前往濕地觀察雁鴨，繪畫鴨子外貌或紀錄鴨鴨們的有趣行為，再回到鰲鼓濕地生態展示館分享作品，即可獲得紀念品，還能加碼參加抽獎活動。

鰲鼓早鳥團，早起的鳥兒有蟲吃

▲展翅的小水鴨。　圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署／提供
▲展翅的小水鴨。　圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署／提供

晨間不管散步、覓食、洗澡、玩耍或聒噪的水鳥們，總會在鰲鼓濕地集合露面，嘉義分署邀請遊客一起近距離觀察早起忙碌的水鳥，3/10（日）、3/17（日）上午7點至10點兩場次的「鰲鼓早鳥團」活動，將由鰲鼓濕地解說服務團隊的解說員帶隊，走訪水鳥們的生活習性，本活動於2/20（二）上午10點開放報名，報名及活動詳情，可至「鰲鼓濕地粉絲團」。

▲攪動水面濾食的琵嘴鴨。　圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署／提供
▲攪動水面濾食的琵嘴鴨。　圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署／提供

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