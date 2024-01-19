先掛號再領茶！ 台南中西區名店「藥師的私房紅茶」 棄醫開的手搖飲 領茶手續超有趣

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跟著華少吃吃吃／ 文、圖／華少甫

udn走跳美食／跟著華少吃吃吃

在台南市中西區府前路上，有好幾間飲料名店，有趣的是，最受台灣人喜愛的知名品牌50嵐被兩個超人氣店家夾在中間，一間是屹立不搖的甜又鮮，另一間則是藥師的私房紅茶，這幾天跟朋友們來台南，也就兩間都喝一下，這篇主要介紹藥師的私房紅茶為主。

但因為我自己已經買了甜又鮮，這篇就以朋友的口感描述來講一下購買心情。

藥師的私房紅茶-緣起

就一個外地觀光客而言，這家藥師的私房紅茶真的是故事跟噱頭滿滿，老闆是個有國家証照的專業藥師，因為對紅茶的熱愛異於常人，索性轉行專業賣起紅茶，也把店名取叫藥師的私房紅茶，成功吸引台南人及外地觀光客的注意。

藥師的私房紅茶-菜單

商品選擇上還有老樹麥香紅茶、菁玉紅茶、阿薩姆奶茶、招牌賣香奶茶等選擇，我們朋友選擇的是老樹麥香紅茶。

藥師的私房紅茶-點餐方式

藥師的私房紅茶的點餐跟領茶方式非常特別，小窗口像極了先掛號，再等叫號的看病過程，一旁靠近牆上的跳號器，更讓人有宛如置身醫院的錯覺。

藥師的私房紅茶-老樹麥香紅茶

老樹麥香紅茶是店裡最平價的飲品，採用台灣特有的原生種老樹（老欉）紅茶，早年常被王公貴族所喜愛，口感渾厚入口回甘，且帶有獨特之果香，特別適合跟油炸類食品一起搭配飲用。

上述是官方介紹，但以實際而言，朋友說自己是沒有很喜歡這杯的口感，相比之下，他更推旁邊的甜又鮮 （也就是我選的這間）。

藥師的私房紅茶

電話：06 213 5250

地址：台南市中西區府前路一段373號

營業時間：星期一～星期二 休息、星期三～星期日11:00 – 22:00

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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觀光 奶茶 50嵐 台南美食

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