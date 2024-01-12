國際媒體肯定！「台南觀光」獲CNN評為2024最佳參訪地之一
【旅奇傳媒/編輯部報導】台南市府團隊推動國際觀光有成，繼英國《國家地理旅遊》雜誌公布為「2024年全球最酷景點」後再傳佳績，獲知名權威媒體 CNN 評為2024年最佳參訪地（Where to go in 2024: The best places to visit）。台南市市長黃偉哲表示，台南觀光連續得到國際媒體肯定，代表市府團隊推動國際觀光所做的努力被國際看見，期許透過國際媒體的報導，讓更多國際觀光客到訪台南，實地體驗台南旅遊魅力。
台南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，CNN 主要以台南美食牛肉湯、蚵仔煎；自然景觀與美景，如草山月世界、鹽田日落美景；歷史人文與新興景點如色彩繽紛的古廟、酷炫的新博物館等，向讀者介紹古都台南的多元魅力。欣逢「2024台南400」，市府規劃了台灣燈會、國際蘭展等一系列慶典活動，市府團隊已做好準備，歡迎國內、外遊客前來體驗精彩台南。
觀旅局表示，台南目前有36間榮登米其林必比登美食及20間米其林入選餐廳，未來將持續加強旅遊友善接待環境，並透過城市形象廣告提升台南在國際舞台的能見度，歡迎國內外旅客前來體驗台南的豐富文化和獨特風情。想知道更多最新的台南觀光景點與活動，可關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」查詢。
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