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嘉義「咩咩上樹萌寵樂園」試營運 可愛動物+高空冒險讓親子嗨翻天

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圖：嘉義縣文化觀光局藝文推廣科／提供
圖：嘉義縣文化觀光局藝文推廣科／提供

「咩咩上樹萌寵樂園」可接觸到可愛的動物。　圖：嘉義縣文化觀光局藝文推廣科／提供
「咩咩上樹萌寵樂園」可接觸到可愛的動物。　圖：嘉義縣文化觀光局藝文推廣科／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由嘉義縣縣政府推出的「微型文創園區」第一期「咩咩上樹萌寵樂園」已開始試營運，預計於2月舉辦正式開幕儀式，歡迎大家共襄盛舉。這個結合可愛動物與高低空探索的樂園，園內有山羊、水豚、羊駝等超萌又療癒的小動物可互動，還可挑戰高低空探索的樂趣，非常適合親子前來體驗遊玩。

▲可愛溫馴的羊咩咩。　圖：嘉義縣文化觀光局藝文推廣科／提供
▲可愛溫馴的羊咩咩。　圖：嘉義縣文化觀光局藝文推廣科／提供

微型文創園區於2021年以BOT方式委託光禹文旅營運，原訂於今年7月開始試營運，經評估整體建置狀況，提前於去年12/30試營運，較原訂開發進度提前6個月。

▲水豚。　圖：嘉義縣文化觀光局藝文推廣科／提供
▲水豚。　圖：嘉義縣文化觀光局藝文推廣科／提供

整體園區分三期開發，第一期為「咩咩上樹萌寵樂園」，主要規劃三大主題，包括萌寵動物樂園，內規畫了有梅花鹿、羊駝、笑笑羊的療癒萌寵區，水豚、袋鼠的露天風呂區，以及可愛娃娃羊、侏儒山羊的咩咩上樹區；另外還有魔法森林冒險樂園可遊玩，可盡情體驗設置在樹上的高空冒險設施，包括空中步橋、高空盪鞦韆等設施。萌寵樂園為民眾打造一個充滿歡笑、驚險刺激的奇幻旅程，相信將為嘉義縣觀光旅遊開啟新氣象。

▲林間高空探索遊戲超刺激。　圖：嘉義縣文化觀光局藝文推廣科／提供
▲林間高空探索遊戲超刺激。　圖：嘉義縣文化觀光局藝文推廣科／提供

咩咩上樹萌寵樂園

・地址：嘉義縣太保市故宮大道886號

・營業時間：10:00-17:00（假日09:00開始，最後售票16:00）

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