嘉義「咩咩上樹萌寵樂園」試營運 可愛動物+高空冒險讓親子嗨翻天

為了避免出遊時颳風下雨、天候狀況不佳，而不知道能去哪裡的困境，可以在安排行程的時候，也先規劃幾個雨天備案行程，不管天氣如何，都不會受到影響。今天要介紹6個嘉義室內的景點，可以到博物館、美術館、觀光工廠看展、體驗，也能夠到書店、咖啡廳坐下來休息，下雨也不用擔心影響旅遊的好心情！

2024-01-11 11:00