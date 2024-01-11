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相約臺南賞燈趣！2024台灣燈會主燈「龍來台灣」暨小提燈「小龍包」發表

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2024台灣燈會主燈暨小提燈造型發表－小籠包特寫。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
2024台灣燈會主燈暨小提燈造型發表－小籠包特寫。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬上就是農曆春節了！「2024台灣燈會」將在臺南登場，主燈「龍來台灣」與燈會可愛小提燈正式亮相！

▲2024台灣燈會將於2/24登場，主燈暨小提燈造型發表。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲2024台灣燈會將於2/24登場，主燈暨小提燈造型發表。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市政府黃偉哲市長表示，邁入第35屆的「2024台灣燈會」於睽違16年後再度來到臺南舉辦，今年適逢「臺南400」年，傳承與創新，精彩時刻不容錯過。此外，三年一次的世界蘭展也在臺南同步舉行，白天看蘭展、晚上欣賞台灣燈會，還有鹽水蜂炮等精彩活動，歡迎全國民眾相約到臺南參加國內最盛大的燈會活動，期許透過台灣燈會點亮臺南，讓世界看見臺灣。

交通部王國材部長表示，「2024台灣燈會」適逢「臺南400」，也是觀光署改制後的第一屆，臺南是臺灣的歷史門戶與開端，更是未來綠能科技的領航者，臺南在市政團隊的努力之下，具備創新的產業環境，科技成長、文化多元，是一座傳統與現代和諧共榮的城市。2024台灣燈會，必定會讓大家看見充滿文化底蘊與科技創新的臺南意象。

交通部觀光署周永暉署長表示，「2024台灣燈會」主燈除維持整體造型自轉一圈外，龍的左右前臂將配置機電控制軸承元件，使台灣燈會跨越過往主燈動態限制。同時，此次主燈的光源電力結合綠能與節能概念，採用太陽能發電科技，大幅降低大型燈籠作品的總用電量，將台灣燈會打造成一座大型環境教育場所，具有寓教於樂的意義，歡迎大小朋友和親子一起來燈會賞燈逛臺南。

▲黃偉哲市長與拿小龍包的小朋友一起合影。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲黃偉哲市長與拿小龍包的小朋友一起合影。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

今年主燈由知名藝術家彭力真總監操刀設計與製作，創作靈感來自臺南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，主燈龍型主體高度18公尺，含底座總高度達22公尺，是一座壯碩雄偉結合具象與抽象的立體內發光大型燈籠，塑造主燈氣勢非凡的王者之風，彰顯台灣燈會在臺南的榮耀。

彭力真總監介紹主燈設計時補充表示，2024燈會主辦地臺南市享有舉世聞名的太陽能光電產業，此次主燈邀請臺南大學綠能科技學系傅耀賢博士及其研發團隊，將太陽能封裝材料 EVA 及永續綠能元素碳60之原子元素加入主燈造型創作中，充分體現燈會在臺南舉辦所展現的永續發展理念。

每年最受小朋友期待的小提燈，今年是以生肖龍為主題，將龍變身為在身上的「小龍包」，龍頭可放入一些輕量的隨身物品或小玩具，龍身則變成長背帶，可頸掛、側背或斜背，更可成為搭配造型的亮眼配件。小提燈另一個有趣的設計，則是在龍嘴內側的燈具上方，開了一個硬幣大小的圓孔，閉起時燈具會塞住孔洞，等張開時上方的物品就會咕咚咕咚往下掉在龍嘴裡，除了當提燈使用外，還兼具玩具收藏的功能，讓小朋友玩得不亦樂乎！

臺南市政府觀光旅遊局表示，元宵節開展的臺灣燈會高鐵燈區將於2/24~3/10熱鬧展開；為了迎接「臺南400」，市府將於2/3在安平燈區率先啟燈，春節連假前就可先安排到林默娘公園、安平遊憩碼頭及運河沿岸的「安平燈區」賞燈，加上臺南已開展的龍崎光節空山祭 (至2/18)、1/27將開幕的月津港燈節 (1/27~3/3)等，「臺南400」將有一連串的精采活動，不要錯過！

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