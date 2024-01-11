晴天、雨天都適合的嘉義室內景點6選，雨天備案行程就這樣排！

為了避免出遊時颳風下雨、天候狀況不佳，而不知道能去哪裡的困境，可以在安排行程的時候，也先規劃幾個雨天備案行程，不管天氣如何，都不會受到影響。今天要介紹6個嘉義室內的景點，可以到博物館、美術館、觀光工廠看展、體驗，也能夠到書店、咖啡廳坐下來休息，下雨也不用擔心影響旅遊的好心情！

不受天氣影響的嘉義室內景點6選

臺灣花磚博物館

圖／@kewpiebay

在台灣，有一定年紀的住家、建物常可以看到花磚的身影。隨著時代推移，現在已經比較少能夠見到這些色彩繽紛、圖騰多樣的花磚了。喜歡復古老物件，或者是對於台灣獨特的花磚文化有興趣的話，一定要到保存了上萬片珍貴花磚的「臺灣花磚博物館」參觀，欣賞各式圖樣的老花磚。館內也有提供導覽、花磚DIY等活動，如果想要進一步了解花磚的歷史或是親手體驗，都可以事先預約。

圖／@kewpiebay

地址：嘉義市西區林森西路282號

開放時間：週三～一 10:00-17:30

連絡電話：0905 012 390

嘉義市立美術館

圖／Readygo

下雨的時候，躲進美術館看畫、欣賞藝術品也是很好的選擇。由菸酒公賣局嘉義分局改建而成的「嘉義市立美術館」，在保留了古蹟的特色的同時，也融入了現代的元素，於前幾年正式開館。館內不定期會更換展覽，也常會展出嘉義在地藝術家的作品，讓參觀者得以透過藝術作品更了解嘉義。館內也有咖啡廳、書店可以逛，要在這裡待上半天、甚至一天都沒問題。

圖／Readygo

地址：嘉義市西區廣寧街101號

開放時間：週二～日 9:00-17:00

連絡電話：05 227 0016

卡羅爾銅管樂器觀光工廠

圖／@xingchenyueying

以銅管樂器為主題的「卡羅爾銅管樂器觀光工廠」除了有各式銅管樂器的介紹之外，還能參觀銅管樂器的生產過程。此外，到館內購買吹口，就能夠親身體驗吹奏樂器的樂趣。不管是本身有在吹奏管樂的樂迷想要更了解銅管樂器的製作，或者是想要認識銅管樂器的新手，都可以到這此參觀，館內也有提供餐飲服務，如果逛累了也可以坐下來吃點東西或是喝杯咖啡。

圖／@xingchenyueying

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區二十路3號

開放時間：週一、二、四、五 9:00-12:00，13:00-17:00，週六、日 9:00-17:00

連絡電話：05 295 3688

渺渺書店

圖／@godsaidno_foodie

在旅行途中，碰到下雨沒有地方去的時候，不妨進到當地的獨立書店看看書吧！渺渺書店位於店主的小學母校旁，進到書店中，得以沉澱心靈，來場文字之旅。可以好好坐下來，點一杯咖啡，或許在等雨停、放晴的這段期間，能夠在書架上找到自己喜歡的故事、帶一本書回家。

圖／@godsaidno_foodie

地址：嘉義市東區嘉北街101號

開放時間：週一～三、 週六、日 11:00-20:00

連絡電話： 05 275 7702

拾筆

圖／@mon_vintage_journal

隱身巷弄的文具店「拾筆」，店內擺著琳琅滿目的文具，有各式鋼筆、墨水、印章、紙膠帶、貼紙、筆記本等。除此之外，拾筆還有推出自己的台語手寫字印章、明信片等文創小物，有機會到嘉義，文具控一定不能錯過這間特別的文具店。

圖／@mon_vintage_journal

地址：嘉義市東區垂楊路156號

開放時間：週三～六 13:00-20:00，週日 13:00-18:00

荏苒咖啡

圖／@qr.daily.tw

天氣不好的時候，除了逛美術館、書店之外，如果剛好玩累了，也可以找一間喜歡的咖啡廳窩著、在店內享受優閒的時光。走進老宅改建而成的「荏苒咖啡」，有如回到家般溫暖舒適，店內有提供各式飲品、咖啡、甜點，還有麵包與湯、燉飯、軟法麵包三明治等鹹食，不論是想來頓豐盛的早午餐，或是簡單的下午茶都可以到此享用。

圖／@qr.daily.tw

地址：嘉義市東區公園街97號

開放時間：週一、二、五～日 9:00-17:00

連絡電話：05 275 2221

延伸閱讀>>嘉義美食｜在地人激推！從下午營業到深夜，嘉義文化路必吃推薦

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」