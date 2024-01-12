巨鐵鍋滿滿都是料！ 嘉義東市場「王家祖傳本產牛雜湯」傳承四代 人氣排隊百年牛雜湯老店
udn走跳美食／Mika
這家真的是東市場必去，光是衝著傳承四代 人氣排隊百年牛雜湯老店這個名號就值得一吃！加上老闆那個招牌超巨鐵鍋裡面沸騰熬煮中的滿滿 當天現宰本土牛肉就覺得好熱血有沒有。
而且最厲害的是大鍋內混煮的牛雜湯頭卻依舊清甜，一碗才150元，給滿滿的料以外，當日新鮮現煮的牛骨高湯還能無限續碗喝到飽，好超值又暖胃。
王家祖傳本產牛雜湯｜交通位置
位於嘉義東公有零售市場內，直接搜尋忠孝路106號即可找到。市場樓上有收費停車場。
其實在東市場內，看到排隊人潮就是了，這家應該是市場內最人氣的排隊名店。
一邊排隊一邊看消費須知，先排隊再點餐、結帳後入座。固定公休日是每週一。
只要派一個代表點餐結帳後，人齊再入座。
採用本土牛肉，而且當天現宰，新鮮美味吃得出來，重點是也不貴。
每次去都差不多是這種人潮，生意真的好到爆。
王家祖傳本產牛雜湯｜MENU
價格落在$150~$200之間還能續湯。有牛肉、牛心、牛雜、牛肚、牛腰、牛肝、牛筋等部位。
王家祖傳的招牌大鍋牛雜湯都是當天從北港屠宰送來的新鮮溫體牛，牛的各種部位都在這一鍋裡，大鍋混雜一起熬煮。
意外的是這樣混雜熬煮的牛雜湯，湯頭還是很清甜呢。
牛雜綜合湯
如果敢吃內臟的話，點牛雜比較划算，含有牛腸、牛肚、牛肉等⋯⋯滿滿的料也才150元一碗。
而且給的牛肉也很大塊，牛肉的口感很軟嫩，內臟也很有彈性！
肉質也是真的很新鮮。
湯頭偏清淡那種，就是沒有調味，純粹的牛骨湯頭，清甜順口。
沾點店內特調甜辣醬更好吃。
高湯還可以無限續 喝到飽這樣。不過大家都是吃完就走，換桌率很高，畢竟排隊的人多，彼此體諒就好。這裡有一種屬於南部大鍋湯的溫暖人情味，喜歡。
東市場 王家祖傳本產牛雜湯 | FB
地址：嘉義市東區忠孝路106號
電話：05 2236660
時間：06:00–13:00｜每週一公休
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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