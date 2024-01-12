台中宵夜美食！ 米其林必比登推薦「台客燒肉粥」 古早味肉粥+脆口燒肉真材實料

名列台中米其林必比登推薦名單之一的「台客燒肉粥」，真的是台中宵夜不錯的選擇，傳統古早味小吃，肉粥真材實料只要40元，重點是環境乾淨東西也算蠻好吃的，開到半夜一點，想吃宵夜就來這家！

台客燒肉粥 位置

台客燒肉粥位於五權西路二段與黎明路口附近，之前有想過要來吃粥，不過附近車流量大，路邊車格少不太好停車，建議過了餐期來吃比較好，不然光找車位就繞很久。

台客燒肉粥 環境

台客燒肉粥環境有傳統小吃的復古氣氛，桌上的看板有特地設計過，將店裡的小吃都畫成了圖畫，蠻活潑生動的，而且店裡環境很乾淨，開放式廚房但沒有油煙味。

台客燒肉粥 菜單

粥品有分為砂鍋粥與一般傳統肉粥，另外還有不少炸物小吃，燒肉是一定要點的。

台客燒肉粥 餐點

台客三寶大拼盤

米腸、香腸與燒肉的三寶組合，因為通通都想吃，不想留下遺憾的點了拼盤，米腸中包有花生，香腸帶有酒香，燒肉肥肉比較多，不過口感酥脆吃起來不會覺得太肥太油，覺得肉粥裡燒肉不夠多的，還可以多夾幾片配粥，軟軟的口感搭配肉粥也很棒，三寶中最好吃的就是燒肉無誤，香腸有點太乾，米腸有吃過更強的。

古早味招牌肉粥

搭配的油條真的很脆，跟燒肉一樣帶有油香，肉粥的口味很古早味，帶有油蔥香還加了筍絲與芹菜，煮到口感無米粒的狀態，灑點胡椒粉提味，冷冷的天吃覺得更加美味，一下就吃光光。

亮晶晶滷肉飯

滷肉肥肉部分居多，口感軟呼呼的，不過個人覺得醬汁不夠，搭配白飯有點太乾就是了，肉粥比較出色。

大骨湯

蘿蔔、玉米、胡蘿蔔與大骨，湯頭很原汁原味，就是沒什麼味道，覺得熬得不夠久，味道偏淡。

台客燒肉粥的招牌都說明了必點是什麼了，無疑問的就是燒肉＋肉粥最好吃，其他個人覺得普通，有機會再揪多一點人來吃砂鍋粥試試！

台客燒肉粥-五權店

評分：4.6

地址：408台灣台中市南屯區五權西路二段722-1號

電話：04 2389 0880

營業時間

星期一：11:30 – 00:00,星期二：休息,星期三：休息,星期四：11:30 – 00:00,星期五：11:30 – 00:00,星期六：11:30 – 00:00,星期日：11:30 – 00:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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