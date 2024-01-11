免門票親子景點！嘉義「鰲鼓濕地東石自然生態展示館」，巨型鳥蛋免費拍到飽
udn走跳旅遊／YUKI
嘉義東石的免費景點，鰲鼓濕地東石自然生態展示館~是我們這趟來嘉義玩意外發現的優質景點！鰲鼓濕地東石自然生態展示館有巨型的鳥蛋，有趣的互動設施，寓教於樂很適合帶小朋友來玩，整個空間小小的但非常有質感，戶外也有大草皮能讓孩子奔跑，以免門票的親子景點來說非常不錯喔！附近還能安排去吃東石烤鮮蚵。
鰲鼓濕地東石自然生態展示館／交通
鰲鼓濕地東石自然生態展示館，地理位置在嘉義東石鄉的鰲鼓村，開車的朋友，直接定位鰲鼓濕地東石自然生態展示館即可。
鰲鼓濕地東石自然生態展示館／戶外環境
一來到鰲鼓濕地東石自然生態展示館，時間彷彿靜止了，周圍都沒看到人影，連聲音都靜悄悄，只有一大片綠油油的草皮和建築物，難道我來到了無人小鎮嗎？
草皮上有好多鴨鴨，每隻都穿上不同顏色的馬賽克拼貼衣服，而且他們的表情都很有趣，用眼神來表達他們的情緒。
其實這些鴨鴨們，都是在東石鰲鼓濕地可以觀賞到的水鳥喔～～
這裡的草皮很寬廣，有帶孩子來的話很適合來放電一番，跑一跑跳一跳，踢踢球吹吹泡泡都很可以。
草地上有一個納涼棚，但不是給人進去納涼的，裡面好像是閒置的遊園車在乘涼。
我們都走到展示館的門口了，還是完全不見人煙，不知道是否因為我們是平日來，還是鰲鼓濕地東石自然生態展示館本身就是個秘境景點呢？
鰲鼓濕地東石自然生態展示館／內部展示環境
鰲鼓濕地東石自然生態展示館不收門票，很佛心地可以免費參觀，不過要記一下哦，開放時間是週二到週日～週一是休館的。
入館後就先看到鳥兒們的圖示，大家瞧瞧你認得的鳥類有多少呢？在一樓的服務區可以先拿取導覽摺頁，搭配著逛展會更有心得喔。
帆布袋很可愛耶！
有在收集紀念章的朋友，這裡提供許多紀念章可以選擇。
帶小孩的話，別忘了來到二樓看一下～走進二樓展間，讓我們眼睛瞬間都亮了，整個空間的配色相當舒服，淡雅的色彩很有質感。
在看見自然的律動裡面，可以看到鰲鼓濕地森林園區的演化變遷，以及認識候鳥的旅行地圖。
而且這邊的展示是可以互動的，像這個球球就可以移動到另一側。
展館的展示品都好精美呀～～
把眼睛靠近觀賞，可以看到鳥兒們的介紹。
現場有很多互動道具，都能拿起來摸一摸玩一玩，而且木質的就讓質感更加分了，好像來到了高級的親子館。
哇～～太讓人驚喜了，沒想到鰲鼓濕地東石自然生態展示館會有這樣的地方耶！超古錐的巨型鳥蛋，拍起照來趣味性十足。
蛋都跟我一樣高了。
人還可以跑進蛋裡面拍照喔，小朋友一定超喜歡的。
雖然展示館小小的，但也有這種坐著看影片休息的好地方～～
其實我們會來鰲鼓濕地東石自然生態展示館，完全是誤打誤撞，因為只是想來嘉義東石吃烤鮮蚵，就想說附近隨便找個地方走走，沒想到就遇見了這裡！以免費景點來說「鰲鼓濕地東石自然生態展示館」真的CP值太高了，可享受幽靜不吵雜的逛展品質，小孩也可學習新知兼活動筋骨。如果大家有到東石玩，很推薦帶孩子來鰲鼓濕地東石自然生態展示館玩耍喔～
鰲鼓濕地東石自然生態展示館／常見問題
Ｑ：鰲鼓濕地東石自然生態展示館的門票資訊？
Ａ：免門票參觀喔～～
Ｑ：鰲鼓濕地東石自然生態展示館的營業時間？
Ａ：營業時間：09:00~16:30，週一公休
Ａ：鰲鼓濕地東石自然生態展示館有導覽嗎？
Ａ：有喔，如果需要導覽介紹，可以洽詢服務台
鰲鼓濕地東石自然生態展示館|FB|官網
地址：嘉義縣東石鄉鰲鼓村四股54號
電話：05 360 1801
營業時間：09:00~16:30，週一公休
文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE
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