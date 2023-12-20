雲林高人氣宅配甜點工作室 隱藏在巷弄中的爆紅甜點名店！
位於雲林斗南的【hunghung甜點工作室】，是民眾購買生日、節慶蛋糕、下午茶甜點的首要選擇，老闆本身擁有著十年甜點師的經歷，過去也曾在國內多間人氣甜點店家學習過，曾擔任過法國知名的甜點大師的助手，從中學習到正宗的法式甜點製作技巧，後再多方因素的促進下，便毅然投入工作室的成立，期盼打造出獨有的品牌特色。
品牌品項主要為下午茶甜點、風味蛋糕與伴手禮禮盒等三大類，以不計成本的創造、研發精神，嚴選頂級進口材料製成獨一無二的甜點，並選用高級的法國乳酪、法國鮮奶油與法國麵粉等正宗食材，將「做出最好吃的甜點」為核心理念，且嚴謹工序、製作過程毫不馬虎，每個細節與步驟皆相當講究，遵循最精準的食材比例與嚴密的工法製成的蛋糕甜點，只為讓每個購買到自家甜點的客人都能品味到相當滿足的誠意。
2024新年禮盒
隨著年關將至，品牌特別推出2024新年禮盒，禮盒當中含有著蜜香紅烏龍瑪德蓮、雲林在地花生費南雪、可可布朗尼、香草焦糖瑪德蓮、柑橘棒蛋糕、雲林蜂蜜費南雪、70%美式堅果軟餅乾、香檸檬磅蛋糕等八種口味的甜點，作為過年過節的送禮選項相當合適，今年過年來點精緻可口的法式甜點吧！
巧遇
為主題蛋糕系列首選，實際風味為焦糖胡桃巧克力塔，與眾不同的蛋糕外觀相當吸睛，顛覆你對造型蛋糕的印象，設計的靈感源自於法國巴黎聖母院的玫瑰花窗，將其獨有的美麗、神聖色彩，那猶如輝映出父親的偉大和無私完美在蛋糕中呈現，充滿故事性的主題蛋糕，一推出便廣受好評！
原味巴斯克蛋糕
巴斯克蛋糕的製作過程十分繁瑣，需在無冷氣循環的烘焙室中進行，製作前會先將特選的乳酪軟化處理後加入鮮奶油，均勻攪拌直至質地綿密細緻，依序放入蛋黃、法國麵粉與砂糖依比例調配而成，再次攪拌均勻，並反覆過篩三次以上，確定過濾掉結塊成分，而後將半成體蛋糕送入烤爐當中透過 200 度的受熱烘焙。
蛋糕在絕佳時機出爐後，便能看到擁有著焦黃的表層色彩、飄散出令人食指大動與濃郁香甜氣息的蛋糕體，最後再放入冰箱冷藏保存，待糕體內的乳酪完美熟成便能享受，感受著乳香與焦香相互交織，以及絲滑綿密的美妙口味，每一口都讓人感到幸福感十足。
品牌名的【Hung Hung】靈感源自於主廚烘焙師傅的姓氏「洪」與烘焙中的「烘」諧聲搭配，象徵著「烘焙與熱愛製作甜點的主廚」兩者密不可分的寓意存在。店加推出的蛋糕，希望能傳達出甜點最純粹的美味初衷，強調食材原料風味與甜點師樸實無華的好手藝，毫無任何譁眾取寵的雜質，只為將畢生所學，盡數奉獻給所有的甜點控們。
營業地址：雲林縣斗南鎮中山路120號3樓
營業時間：09:00-17:00（預約制）
店家電話：0979262269
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