貓奴們約起來！隱身巷弄的森林系復古工業風「特色早午餐x義大利麵x漢堡」 店內有可愛貓咪陪伴好療癒

漫漫弄是台南人氣很高的特色早午餐、排餐、義大利麵，Google 破千則評價有高達 4.6 的高分，位置在鹽埕圖書館附近的小巷弄非常隱密，不過一走進來立刻被漫漫弄爬滿藤蔓的小樓房所吸引，滿滿綠意有種森林系的清幽呀！

不過漫漫弄餐廳內部不同於綠意盎然的建築外觀，裝潢環境有種復古又帶點工業風的氛圍，很有特色。店內還有超可愛的貓咪們，很適合揪貓奴們一起來～

【漫漫弄】

電話：06 291 3377

地址：702台南市南區鹽埕路291巷94弄10號

營業時間：早上9:30-下午17:30

公休日：週二

漫漫弄 FB 粉絲頁

漫漫弄 地址位置

漫漫弄地址是台南市南區鹽埕路291巷94弄10號，就在鹽埕圖書館、安平工業區附近，距離香腸博物館、新百祿燕窩觀光工廠、臺灣美研院美妝博物館、夏都城旅等台南景點飯店車程都在5分鐘內很近，到安平老街、安平港、漁光島、赤崁樓也不遠。

漫弄餐廳門口有顆大樹與綠意盎然的各式植栽，綠葉如蔭、生機蓬勃、陽光灑落的光影，營造出森林系的氛圍，從門口就好好拍呀～

漫漫弄 用餐環境

漫漫弄餐廳環境是老宅改造，保留了傳統的洗石子地板，加上吊燈與各種鐵件元素，有種復古工業風的懷舊氛圍～

下圖的綠色沙發是打卡必拍王位，搭配牆面的狗狗海報、老時鐘、木頭招牌，莫名有種六零年代的繽紛活潑感～

換個角度是不是有種走入黑白老電影的錯覺，店家在各個小細節裝飾都蠻有巧思的⋯⋯還有我最愛的「摩艾石像」耶。

再往裡面走還有一個長形空間，很適合聚會人多時當包廂使用，有需要可以事先詢問訂位。

自助櫃有各式調味料、水杯、白開水、衛生紙、餐具，有需要可以自取使用。

漫漫弄 可愛貓房

經過漫漫弄貓房時，大家都被裡頭萌萌的店貓們吸引，太可愛了呀！

老闆娘說店內的貓咪都是領養餐廳附近的流浪貓咪，親人又高傲，古椎尬～

漫漫弄 菜單

漫漫弄菜單如下，餐點有早午餐、義大利麵、排餐、漢堡、咖啡飲品、下午茶。我們這次吃的早午餐都是套餐，內容包含：主食、水煮蛋、生菜沙拉、法國吐司、手工優格、南瓜濃湯、飲料（超過60元補差價）。

漫漫弄 餐點菜色

特選鮮甜中卷早午餐，一份370元。生菜沙拉包含生菜與水果，鮮脆酸甜；法國吐司柔軟有蛋香，如果可以淋蜂蜜醬一定也好吃；中卷則然簡單水煮再灑上起司粉，Q彈好口感。

香煎香料雞腿早午餐，一份350元。雞腿肉質嫩彈有肉汁，咀嚼時可以吃到淡淡香料香氣，蠻好吃的。

附餐手工優格、南瓜濃湯，手工優格濃郁酸甜；南瓜濃湯濃稠香甜帶點淡淡奶香。

附餐飲品加價120元升級冰滴咖啡，為了怕冰塊融化讓咖啡變淡，店家貼心使用了咖啡冰球，喝起來咖啡香醇回甘不苦澀而且沁涼消暑。

附餐飲品加價30元升級梅事吃醋，喝起來其實就是梅子汁+冰氣泡水，酸酸甜甜的還不賴。

杏仁拿鐵，一杯120元。杏仁味比想像中香濃，微甜醇厚順口，蠻好喝的耶～

以下是其他人的餐點，沒吃到就只能放圖供參囉～

法式戰斧豬排，一份560元。

瘋狂蒜香蛤蜊青醬義大利麵，一份300元。

漢堡，一份230-250元。

漫漫弄 評價

「漫漫弄」森林系外觀與復古又帶點工業風的用餐環境很有特色，這次吃的早午餐套餐，中卷跟雞腿表現都不錯，飲品我喜歡冰滴咖啡跟杏仁拿鐵，是會讓人想再訪的餐廳喔！有到台南安平、鹽埕旅遊的話，不妨可以順路來吃看看~

漫漫弄 常見問題

Q1. 漫漫弄菜單價位？有服務費嗎？

A1. 漫漫弄菜單文章裡有，可以點這裡往上滑查看，不用加一成服務費。

Q2. 漫漫弄餐點有哪些？

A2. 漫漫弄餐點有：早午餐、義大利麵、排餐、漢堡、咖啡飲品、下午茶。

【相關資訊】

用餐時間：2023年11月

漫漫弄

電話： 06 291 3377

地址： 702台南市南區鹽埕路291巷94弄10號

營業時間：早上9:30-下午17:30

公休日：週二

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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