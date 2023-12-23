假日排隊一小時起跳！ 台南「秀里蚵嗲」隱身巷仔內的人氣青鯤鯓蚵嗲 海產新鮮肥美

秀里蚵嗲應該是台南將軍區人氣最高的蚵嗲小吃了吧！我們假日中午到訪秀里蚵嗲，整整等了1小時又20分鐘才終於拿到蚵嗲，生意超級好的呀！

台南將軍漁港旁的青鯤鯓小漁村，因為地利之便有許多海產專賣店，其中最多的莫過於各種炸蚵嗲、花枝嗲等小吃美食，小小一區隨便搜尋就有7、8間，而且看起來都很好吃，最多人推薦的莫過於藏身小巷的秀里蚵嗲，Google 2千7百多則評論有高達 4.2 的好評價～

秀里蚵嗲 地址位置

秀里蚵嗲地址是台南市將軍區鯤溟里鯤溟100號，距離青鯤鯓青山漁港魚市步行約3分鐘，店面在小巷弄，汽車要先停路邊再跟著 Google Map 步行過來就可順利找到。

秀里蚵嗲 點餐方式

秀里蚵嗲點餐分成兩區：左邊負責點川燙、煮、炒類的菜色；右邊則是點炸物。到達秀里蚵嗲可以兵分二路：一個找座位，一個先去排隊點炸物，炸物點完再去點川煮炒的菜色，因為炸物要等比較久，所以記得先排隊點炸物。

秀里蚵嗲 菜單價格

秀里蚵嗲菜單價格如下：虛線上方的就是炸物右側點餐；虛線下方則是川煮炒類的左側點餐。

秀里蚵嗲 餐點菜色

蚵嗲，一份35元。當天我失心瘋在青鯤鯓連續吃了4間蚵嗲（晚點再寫篇比較文），秀里蚵嗲是我心目中數一數二好吃的，秀里的蚵嗲外皮很薄、炸到非常酥脆，內餡蚵仔大顆飽滿、高麗菜絲細緻多汁，趁熱入口很好吃。

蝦卷，一份50元。蝦卷將蝦漿炸到香酥、口感頗有彈性，雖然不像周氏蝦卷那種可以吃到實在的蝦肉，但也是蠻涮嘴的～

花枝丸，一份50元。花枝丸跟蝦卷口感一樣都很Q彈、外皮香酥，只是裡頭多了花枝碎、少了蝦鮮味～

蚵仔麵線，一份100元。蚵仔大顆新鮮，簡單調味就是鮮美呀～

蒜香蛤蜊，一份100元。蛤蜊肉大顆飽滿，每個身形都比10元硬幣還大，鮮甜好吃。

秀里蚵嗲有自己的廁所，跟著巷內指標走就可以看到不起眼的廁所本人

秀里蚵嗲 評價

這次在秀里蚵嗲吃到的餐點我都有喜歡，炸物香酥、川煮炒的也是飽滿鮮美，難怪生意這麼好。我們在點餐的時候，就有被告知炸物需等1小時10分鐘，實際約等了1小時20分才拿到。好在蚵仔麵線跟炒蛤蜊大約15分鐘就上桌了，不至於餓到，想吃的記得避開用餐的高峰時間，比較不用等這麼久。

秀里蚵嗲 常見問題

Q1. 秀里蚵嗲有哪些推薦菜色？

A1. 秀里蚵嗲必點菜色有炸蚵嗲、蝦捲、花枝丸、小卷酥、蚵仔麵線、乾煎虱目魚、炒蛤蜊等海產菜色。

Q2. 秀里蚵嗲用餐要排隊嗎？大約要排多久？

A2. 秀里蚵嗲生意很好，用餐時間往往要排隊，假日炸物大約要等1~1.5個小時。

Q3. 秀里蚵嗲有廁所嗎？

A3. 秀里蚵嗲有廁所在巷內，跟著指標走就能找到。

【消費資訊】

用餐時間：2023年11月

秀里蚵嗲

電話：06 792 0886

地址：725台南市將軍區鯤溟里鯤溟100號

營業時間：中午11:00-下午18:00

公休日：週二

秀里蚵嗲 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」