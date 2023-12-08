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爆餡蛋捲藏身台南蝸牛巷！天然食材「一口蛋捲」伴手禮引人氣

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

果鑲源自於一位媽媽對孩子的愛，隨著家中孩子年紀逐漸增長，有更多機會接觸到零食點心，然而卻因其中的食材用料不優質容易引起過敏，老闆為孩子的健康著想，起身投入創業的旅程，也在因緣際會下結識有著相同理念的甜點師傅，兩人開起一連串的溝通討論，並經過數百次的嘗試，不斷失敗再重新研發，才造就如今占滿網路銷售排行的「爆餡蛋捲」。

店面位於台南蝸牛巷，草創初期以網路宅配為主，隨後才駐點設立實體店面供客人現場購買及試吃。蝸牛巷的眷村風情融合保留完整的老宅建築，營造出悠然愜意的慢活步調，踏入店內，斑駁的牆面透出些許年代感的紅磚牆，店家保留了老房子最原始的樣貌，再溫柔地找尋適合的擺設使空間獨樹一格，宛如乘載著品牌最初的理念「由愛出發」。

▲除了人氣蛋捲外，店家也販售堅果、雲朵蔓越莓雪花餅等。
▲除了人氣蛋捲外，店家也販售堅果、雲朵蔓越莓雪花餅等。

老闆對食材的挑選也極其講究，堅持挑選大廠牌，如安佳奶油、海藻糖、頂級麵粉等，且無添加物、無防腐劑，即便價錢相對高昂，但只要能讓顧客吃得健康安心那就值得了。除此之外，店家也貼心將蛋捲設計成方便入口的一口大小，搭配爆滿的天然餡料，讓全家大小都愛不釋口，也難怪能稱霸網購宅配聖品。

｜花生先生

店內人氣NO.1，層層堆疊的酥脆蛋捲皮口感層次豐富，嚴選在地花生磨製成充滿地道風味的花生醬佐以搭配，口口細嚼，都能品嘗到香濃順口的香氣，是初次來店必買口味。

｜花生巧克力

結合法國頂級柯茲巧克力與在地花生醬，將巧克力香氣融入酥脆蛋捲皮中，甜而不膩，入口即品嚐到巧克力與花生的多層次豐富口感。

｜肉鬆小姐

搭配40年老牌的豬肉鬆，酥脆蛋捲皮和細緻肉鬆完美融合，既能吃到蛋捲的香酥，又能嘗到豬肉鬆的鮮香，鹹甜口感的完美結合，創造出獨一無二的美味。

※ 因產品無添加防腐劑、凝固劑、香精料、色素、乳化劑，所以天氣溫度、室溫溫度超過25度時，建議冷藏。

除了基本盒裝蛋捲外，店家也貼心設計單入及雙入的禮盒，僅需加購30元即可獲得精美包裝，送禮自用兩相宜！

▲雙入禮盒
▲雙入禮盒

▲每份蛋捲都藏有精心設計的語錄小卡，卡片背面也附有店家資訊、臉書及官網的連結，讓吃了想訂購的朋友可以輕鬆獲得資訊。
▲每份蛋捲都藏有精心設計的語錄小卡，卡片背面也附有店家資訊、臉書及官網的連結，讓吃了想訂購的朋友可以輕鬆獲得資訊。

集結愛與用心的果鑲，以天然健康的產品打動消費者的心，用溫柔熱情的態度服務來店光臨的顧客，總總貼心也漸成為台南具代表性的伴手禮品店，常常還未到結束營業的時間，蛋捲就銷售一空！未來，品牌也將持續推出新口味，前來台南蝸牛巷享受鄉間風情的同時，可別錯過這家高質感伴手禮囉。


果鑲

店家地址：台南市中西區永福路二段81巷20號

店家電話：02-23912398

營業時間：週四、五、六、日 14:00 - 19:00

官方網站：https://pse.is/4zlubl


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蛋捲 巧克力 伴手禮

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