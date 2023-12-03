走踏台南吃美食「西港胡麻節」兩日限定飄香登場

阿農兄－黑金芝麻酥。 圖：台南市西港區公所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的「西港胡麻節」於12/2、12/3在西港區農會後營倉庫登場，推出藝文表演、特色小吃及農產品市集、胡麻產品展示及品嘗等活動。台南市政府觀光旅遊局特別邀請美食達人～西港區區長李鴻裕帶路走踏西港吃美食；今年適逢西港農會成立100週年，現場將限量提供麻油雞、芝麻霜淇淋、芝麻包子免費品嘗，數量有限、贈完為止。

▲穀倉餐廳－麻油雞鍋。 圖：台南市西港區公所／提供

西港區的地質和氣候種植胡麻正適合，且許多在地農家均種植胡麻，使得西港區有胡麻的故鄉之美譽，產量台南第一，更是全台居冠。西港慶安宮當地盛傳位居鯉魚穴，所以裡裡外外都可以看見鯉魚作為裝飾，三年一科的西港刈香，更有著台灣第一香的稱號。西港農會舊倉庫改建的穀倉餐廳懷舊感十足，室內以稻穀主題佈置，讓人眼睛為之一亮；並設有「胡麻嫂故事館」也是由原來的穀倉改建成為當地特色文化故事館，保有百年木製榨油機具和製作麻油製程。

港東社區的「金獅傳說」是日治時代建造的三合院，保有當時精緻壁畫彩繪及花磚藝術裝飾，目前結合在地藝陣文化特色，展示宋江、金獅藝陣相關文創作品。「藺草工坊」是全台唯一藺草製作工坊，將原本三合院老宅整修後，搖身一變成為推行在地產業與文化傳承的基地，藺草編織成草帽、草袋、草蓆等生活用品非常實用，既復古又新潮，也可體驗藺草編織DIY活動。

▲郭巧味牛肉湯。 圖：台南市西港區公所／提供

李鴻裕表示，「西品蝦仁爌肉飯」的炸蝦是用每天由七股新鮮直送的火燒蝦仁，吃起來沒有油耗味，無敵鮮美；爌肉則是使用豬的腿庫肉，一咬下去肉汁四溢，滷得十分軟嫩、入口即化。「郭巧味牛肉店」採用溫體牛肉，湯頭由牛骨及蔬果熬煮，醇厚濃郁，1碗湯附贈1碗肉燥飯，肉燥香滑軟嫩不死鹹，滿滿肉燥淋在熱騰騰白飯上，堪稱一絕。「阿農兄芝麻工坊」手工原味芝麻糖，由謝崑農（阿農兄）負責一條龍產線，從栽種、摘心、收割、製油榨油，到製作芝麻糖時炒芝麻的溫度控管，連麥芽的濃度也不能馬虎，全程都是靠著長年累積的經驗，才能做出微甜不膩且香氣四溢的芝麻糖。「蓮華素食－西港菜粽」堅持使用台灣米及嚴選北港花生，簡單的糯米搭配花生，淋上特製醬汁加上花生粉，好滋味不輸給肉粽。「甜園飲冰室」八寶冰的經典配料皆是自行熬煮，有大豆、粉粿、紅豆、綠豆、薏仁、愛玉與仙草等，淋上獨特的冬瓜糖水，用碗公裝的冰，稱得上俗擱大碗。「穀倉餐廳」招牌麻油雞鍋，乾湯兩吃為其特色，麻油香四溢，香氣逼人，配飯更是一絕。

▲蓮華素食－西港菜粽。 圖：台南市西港區公所／提供

觀旅局表示，遊客可至「台南旅遊網」下載「2023台南米其林必比登推介美食交通攻略地圖」，結合店家、公車路線及站點資訊，便於按圖索驥、輕鬆吃遍全台南，另外，推薦遊客使用 TPASS「大台南公車+台鐵無限搭399」，暢遊台南各區。

觀旅局加碼推出集章抽獎活動，下載「旅行台南APP」，於今年12/31前完成集章，就可以參加抽獎。此外，可同步使用「台南購物節（活動至2024/3/10止）」，到台南市合法店家消費並登陸發票或特約店收據參加抽獎，有關更多台南旅遊景點及活動相關資訊，可上「台南旅遊網」及「台南旅遊粉」絲團查詢。

★西港區公所規劃了兩條遊程路線，推薦給遊客：

【刈香源頭之旅】八份姑媽宮→西品蝦仁爌肉飯→西港慶安宮→玩皮高手→甜園飲冰室→胡麻嫂故事館→穀倉餐廳。

【花旗木之旅】花旗木步道→郭巧味牛肉店→藺草工坊→阿農兄芝麻工坊→西港菜粽→西港綠川廊道。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野