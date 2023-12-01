台南撸貓天堂！「財閥家的公子貓」整面貓牆太吸睛、享受被貓咪們包圍好療癒

台南貓咪餐廳【財閥家的公子貓】撸貓天堂台南特色咖啡廳

貓控看過來！擼貓天堂「財閥家的公子貓」整面貓牆實在太壯觀，被20幾隻貓咪包圍太幸福啦～我今天跟著愛貓母女一起去擼貓吸貓，「財閥家的公子貓」採預約制，整間走韓系簡約風裝潢，一樓還有韓系服飾、小物、貓咪用品可以挑選，貓貓控不要錯過！

台南咖啡廳「財閥家的公子貓」外觀

「財閥家的公子貓」採預約制，想來撸貓的朋友一定要先到官網預約，一樓服飾則不需預約，想買衣服直接來！店址位在南區萬年殿對面，周邊還算好停車，車輛不要影響鄰近店家呦！

進入「財閥家的公子貓」要先換上室內拖鞋！2樓擼貓區打開門的瞬間真的太興奮了，全部的貓咪都用可愛的眼神迎接你！除了貓咪以外，而且還有象龜、狐獴、海馬呦～

扭蛋機裡面有貓草及貓零食，可以誘惑這群可愛的貓貓。食物一拿出來，馬上成為焦點呢～

「財閥家的公子貓」只要google五星評論就可以獲得擼貓神器小魚干一尾。

這裡是採席地而坐，每個座位都有可愛的貓咪坐墊，這樣讓貓奴們可以更親近貓咪，有時候貓咪還會來陪坐呢～真的有夠可愛的啦！

環境打理的乾淨無異味，打造出舒適的撸貓天堂。

整面貓牆真的太吸睛！

簡約韓風白色系的空間很舒適！而且完全沒有異味，不用羨慕北部有貓咪牆，台南「財閥家的公子貓」也有整面貓咪牆！

財閥家的公子貓 | 台南

女孩來這裡會瘋狂，貓咪真的太療癒了，喜歡貓咪卻不能飼養的朋友來這裡太適合了！

貓咪們的一舉一動都好萌，店家也把這些貓咪們照顧得很好。來這裡真的太殺快門啦!愛貓母女撸貓撸不停，我是快門按不停(笑)

台南貓咪咖啡廳「財閥家的公子貓」店內貓咪都是品種貓，貓咪種類有: 緬因貓、布偶貓、無毛貓、賽爾凱克、斯庫康、柯尼斯雷克斯捲毛貓，美國短毛貓、英國短毛貓，加菲貓和各種稀有貓種，當天還看到2隻無毛貓兄弟！

這隻捲毛貓還跳到小布點身上，真的太淘氣了，逗得我們笑開懷呢～

這裡的貓咪都好親人，可以跟牠們互動，但不要硬抱貓咪們，請溫柔對待，而且每隻貓貓都有專屬的韓國名呦～有夠治癒的啦！

少見的無毛貓，在「財閥家的公子貓」也看得到喲！

這裡有喜歡曬日光浴的無毛貓（斯芬克斯貓）沒有毛的樣子好逗趣，這也是我第一次看到無毛貓，意外的很好摸耶～

「財閥家的公子貓」這麼還設有扭蛋機，貓草扭蛋讓貓咪嚕爆你，也有機會扭到可愛貓咪公仔可以帶回家呦～

台南撸貓「財閥家的公子貓」接待8歲以上兒童，真是姐妹聚會、情侶約會、親子共遊的好地方。

狐蒙不定時出場，還可以跟牠抱抱，有夠可愛。

甜點及飲料都有蓋子，以防貓咪偷吃及貓毛。

目前的餐點有飲品/甜點

千層蛋糕口味依當日供應為主（預約時就看到的當日口味）還蠻好吃的！提供多種飲品有綠茶、百香果、柚子茶、抹茶，都可以自由選擇，無限暢飲。

台南貓餐廳「財閥家的公子貓」收費方式

A套餐：千層蛋糕一塊+多種飲品(可續杯)（去冰）NT:550元

B套餐：乳酪蛋糕杯一個+多種飲品(可續杯)（去冰）NT:450元

無提供外帶包裝服務

千層蛋糕口味依店家當天提供為主！

八歲以上每人需點一份套餐入場（二樓）

「財閥家的公子貓」一樓有韓系服飾、小物也很好逛！一樓服飾不須預約，想買衣服直接來~

這裡根本是韓系服飾店啊！上衣、褲子、外套、連身褲、裙裝等等通通有，還有飾品、配件、包包、襪子等超齊全！現在還有秋冬商品上架，我整個就淪陷在這一區啊！秋冬換季買衣服合理吧（自己找理由）。

現在韓系服飾買$1500直接折$500，很划算耶！我馬上就挑了起來，跟姐妹都帶了一件可愛的洋裝回家！秋冬外套也非常可愛呢～

「財閥家的公子貓」門口就看到兩隻吸睛的象龜正在曬日光浴呢～

當天很幸運的還餵食了象龜。

店家態度友善，介紹的很詳細，喜歡貓咪的朋友來這裡太適合啦～很放鬆的一個空間，喝完咖啡撸完貓，還可以到一樓買衣服，台南特色咖啡廳分享給你啦！想前往的朋友，記得先預約呀～

財閥家的公子貓 | IG | FB

地址：台南市南區明興路911號（灣裡萬年殿對面）

電話：06-2621237

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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