在地「銅板小吃」8選！ 遊嘉義水上鄉必吃 鮮美魚湯、老店涼麵、獨門醬料烤玉米

六哥古早味烤玉米。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每次出遊，都在煩惱要吃什麼嗎？嘉義水上鄉的在地銅板美食，令人食指大動！嘉義縣文化觀光局（文觀局）特別推薦水上鄉8家平價銅板小吃名單，有最鮮美的魚湯「水上老牌草魚粥」、隨時都有人在排隊的老店「竹下涼麵」、料多味道鮮甜的「水上鴨肉羹」、以獨門醬料烤出來的「六哥古早味烤玉米」、餅皮酥脆的「水上鄉山東蔥油餅」、皮薄餡多的「水上北京豬肉餡餅」、酥軟有汁的「水上口阿香臭豆腐」以及60年傳統臭豆腐口味的老店「水上正義路臭豆腐」等8家熱門店，旅客到水上遊玩，可安排行程到此嘗鮮。

▲水上老牌草魚粥。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲竹下涼麵。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

一碗65元的「水上老牌草魚粥」營業超過30年，魚骨熬煮的魚湯香氣讓人垂涎三尺，超鮮魚粥湯頭鮮甜美味，老少咸宜；在地飄香超過30年的超人氣店「竹下涼麵」，人潮總是絡繹不絕，涼麵小份40元，搭配嘉義特製美乃滋（當地人稱之為「白醋」），順滑爽口非常好吃，涼肉圓也是超搶手。

▲水上鴨肉羹。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

位在正義路上的「水上鴨肉羹」營業至今已28年，小碗50元的鴨肉羹鴨肉份量十足，味道鮮甜，配上自製辣椒醬，順口好吃；開業超過30年的「六哥古早味烤玉米」，獨家醬料現烤的玉米咬起來香Q有嚼勁，獨特的風味一吃就停不下來。

▲山東蔥油餅。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲水上北京豬肉餡餅。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局進一步指出，水上在地人的下午茶點心很多是古早味傳統小吃，「山東蔥油餅」一份加蛋只要35元，酥脆有嚼勁，忍不住一口接一口；開店超過30年的老店「水上北京豬肉餡餅」，一個25元、現煎餡餅皮薄餡多，韭菜豬肉內餡一口咬下去，香甜可口多汁，深受在地人喜愛。

▲水上口阿香臭豆腐。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲水上正義路臭豆腐。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

另外，位在正義路上的「水上口阿香臭豆腐」，不是傳統酥脆口感，臭豆腐酥軟有汁，小份只要45元，還有炸粿也很好吃；同樣在正義路上，開業至今一甲子的老字號「水上正義路臭豆腐」，古早味外皮薄酥、內嫩多汁。

▲嘉義水上鄉銅板小吃8選地圖。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

隨物價上漲，銅板小吃越來越受到遊客喜愛，嘉義有琳瑯滿目的銅板美食，遊客可用小吃穿針引線，遊遍嘉義各鄉鎮，品嘗在地好味道。藉由水上在地美食，文觀局建議遊客規劃一趟嘉義小鎮深度慢旅，來水上吃好料、再順遊周邊景點，可以親子同騎自行車，沿著保鹿、鹿義自行車道暢遊水上、鹿草、義竹，感受自然恬靜的田園風光；也可親子同遊「北回二館太空教育館」觀看「國家太空中心30週年特展」以及「黏TT工廠事件簿－黏的科學與體驗特展」，還可至「南靖糖廠休閒廣場」品嘗冰品。更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書及「嘉義縣文化觀光局」官網查詢。

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