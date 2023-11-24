嘉義活海鮮料理！四季皆有肥美紅蟳上桌，現殺現煮超對胃

在遼闊而愜意的嘉義街邊，有家風味道地的海鮮料理餐廳－紅蟳城海產店。踏入店內，寬敞舒適的環境加上良好的採光，以及排列置放整齊的大圓桌，整體呈現舒適溫暖的氛圍，無論是家庭聚餐或與朋友相聚，都是不錯的選擇。

老闆的創業之旅始於一個小小路邊攤，隨著時間推移，不斷嘗試及創新，爾後才成立屬於自己的店面，也因一年四季皆有漂亮「紅蟳」及「活海鮮」料理闖下一片天，堅持每日現殺現煮，只願給顧客品嚐最高品質且新鮮的美味，進而榮登當地美食代名詞。

圖片來源：紅蟳城海產店

多樣化的菜色選擇也是賣點之一，從各式口味「紅蟳」到特色的「海鮮烘蛋」、「麻油米血糕」皆為熱門必點料理，提供顧客不同場合需求，現在還有供應免費白飯，新推出的「紅蟳砂鍋粥」屬於厚工料理，建議提前預約。

圖片來源：紅蟳城海產店

「堅持只賣自己敢吃的食物」

美味佳餚的誕生，從選材就得嚴格把關，店家與長期合作的廠商攜手監督食材品質的穩定及新鮮，所有海鮮皆為每日現殺，展現了店家對食物品質的堅持和對顧客的重視。

｜澎湖野生梅花斑

以清蒸方式呈現食材最原始風味，並透過現殺現煮將魚的彎曲形體完美保留，一上桌，壯觀的視覺效果足以令人驚嘆不已，更特別的是，店家還將魚肚、魚肝及魚卵一併處理後供顧客享用，這對喜愛嚐鮮的顧客來說，無疑是極大的驚喜。

▲由左至右分別為魚卵、魚肝及魚肚。

｜海鮮烘蛋

獨家研發的特色料理，圓形薄片蒸蛋上佈滿蝦子、蚵仔及蛤蜊，一上桌還以為是披薩呢！淋上特製雙醬醬汁，不僅帶出海鮮的鮮美，更為整道菜增添了豐富層次感，令人垂涎三尺。

｜原味紅蟳

紅蟳以其鮮明紅色外觀和豐富口感聞名，每隻都鮮活有彈性，沾上醬料後，更凸顯鮮嫩口感和海鮮風味，是來店必點聖品。

｜麻油米血糕

使用風味濃郁香醇的北港麻油融合米血糕的香糯口感，再搭配北港特有的辣醬，不僅豐富了餐點的層次，更為這道傳統小吃增添獨特地方色彩，令人一口接一口停不下來。

紅蟳城海產店將傳統與創新完美融合，並將二十多年的經驗與秘訣，傳遞在每道菜餚中，他們的熱情和親切，讓這裡不僅是家餐廳，更是個令人感到溫馨舒適的「嘉」。除此之外，店家也會不定期於臉書發佈優惠活動資訊，讓顧客能以更優惠的價格品嚐到美味的海鮮料理。





紅蟳城海產店

店家地址：嘉義市東區仁義⾥嘉南街１４３號

店家電話：0974160660

營業時間：17:00 – 21:00

粉絲專頁：https://pse.is/4yjhzn





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