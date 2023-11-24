快訊

藍要劃清界線 凌濤：不接受柯文哲替國民黨立委站台

高雄連鎖壽司店被指用漂白水消毒杯子？客人見白色粉末傻眼 店家這樣說

法拉利姐張婷婷推有聲LINE貼圖狂破音「ㄙㄟˋㄙㄟˋ打賞」！網笑必買 還害小孩哭了

嘉義活海鮮料理！四季皆有肥美紅蟳上桌，現殺現煮超對胃

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

在遼闊而愜意的嘉義街邊，有家風味道地的海鮮料理餐廳－紅蟳城海產店。踏入店內，寬敞舒適的環境加上良好的採光，以及排列置放整齊的大圓桌，整體呈現舒適溫暖的氛圍，無論是家庭聚餐或與朋友相聚，都是不錯的選擇。

老闆的創業之旅始於一個小小路邊攤，隨著時間推移，不斷嘗試及創新，爾後才成立屬於自己的店面，也因一年四季皆有漂亮「紅蟳」及「活海鮮」料理闖下一片天，堅持每日現殺現煮，只願給顧客品嚐最高品質且新鮮的美味，進而榮登當地美食代名詞。

圖片來源：紅蟳城海產店
圖片來源：紅蟳城海產店

多樣化的菜色選擇也是賣點之一，從各式口味「紅蟳」到特色的「海鮮烘蛋」、「麻油米血糕」皆為熱門必點料理，提供顧客不同場合需求，現在還有供應免費白飯，新推出的「紅蟳砂鍋粥」屬於厚工料理，建議提前預約。

圖片來源：紅蟳城海產店
圖片來源：紅蟳城海產店

「堅持只賣自己敢吃的食物」

美味佳餚的誕生，從選材就得嚴格把關，店家與長期合作的廠商攜手監督食材品質的穩定及新鮮，所有海鮮皆為每日現殺，展現了店家對食物品質的堅持和對顧客的重視。

澎湖野生梅花斑

以清蒸方式呈現食材最原始風味，並透過現殺現煮將魚的彎曲形體完美保留，一上桌，壯觀的視覺效果足以令人驚嘆不已，更特別的是，店家還將魚肚、魚肝及魚卵一併處理後供顧客享用，這對喜愛嚐鮮的顧客來說，無疑是極大的驚喜。

▲由左至右分別為魚卵、魚肝及魚肚。
▲由左至右分別為魚卵、魚肝及魚肚。

｜海鮮烘蛋

獨家研發的特色料理，圓形薄片蒸蛋上佈滿蝦子、蚵仔及蛤蜊，一上桌還以為是披薩呢！淋上特製雙醬醬汁，不僅帶出海鮮的鮮美，更為整道菜增添了豐富層次感，令人垂涎三尺。

｜原味紅蟳

紅蟳以其鮮明紅色外觀和豐富口感聞名，每隻都鮮活有彈性，沾上醬料後，更凸顯鮮嫩口感和海鮮風味，是來店必點聖品。

｜麻油米血糕

使用風味濃郁香醇的北港麻油融合米血糕的香糯口感，再搭配北港特有的辣醬，不僅豐富了餐點的層次，更為這道傳統小吃增添獨特地方色彩，令人一口接一口停不下來。

紅蟳城海產店將傳統與創新完美融合，並將二十多年的經驗與秘訣，傳遞在每道菜餚中，他們的熱情和親切，讓這裡不僅是家餐廳，更是個令人感到溫馨舒適的「嘉」。除此之外，店家也會不定期於臉書發佈優惠活動資訊，讓顧客能以更優惠的價格品嚐到美味的海鮮料理。


紅蟳城海產店

店家地址：嘉義市東區仁義⾥嘉南街１４３號

店家電話：0974160660

營業時間：17:00 – 21:00

粉絲專頁：https://pse.is/4yjhzn


延伸閱讀//嘉義人氣“日系刨冰”重現日漫經典！白玉糰子更多達9種口味

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮 必點 澎湖

延伸閱讀

嘉大舉辦中醫藥產業趨勢論壇 薛瑞元：嘉義有機會成為中醫藥重鎮

嘉市競總成立！侯友宜要柯文哲別「竹篙套菜刀」 籲公布民調讓科學證據說話

大選登記前夕期待藍白再協商 侯友宜提醒柯文哲「政治不能凌駕科學」

提升風味及口感 烘烤前多做一動作就能烤出又甜又鬆軟的地瓜

相關新聞

嘉義活海鮮料理！四季皆有肥美紅蟳上桌，現殺現煮超對胃

在嘉義繁華街道旁，佇立著獨樹一幟的海產店，以新鮮食材和獨特的烹調方式，吸引對海產情有獨鍾的顧客前來光臨，店內以「活海鮮」及一年四季皆有的「紅蟳」料理打響名號，配上寬敞舒適的環境，絕對是家人朋友聚餐的好所在。

網友讚喻「嘉義最強小籠湯包」！ 飄香20餘年「京站永春湯包」現包現蒸　每日限量200籠晚來吃不到

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這間嘉義小籠湯包也是我們在粉絲專頁詢問「嘉義西區美食」的時候，粉絲哈佛們推薦這間嘉義小籠湯包給我。 這家嘉義小籠湯包也是相當經典的

正當時！嘉義沿海濕地看夕陽、吃美食、賞候鳥 一次滿足

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣擁有山、海、平原地形，自然資源豐富，適合多樣鳥類棲息，從東石朴子溪出海口、鰲鼓濕地到布袋的新岑運動公園、好美寮濕地、新塭鹽田及布袋濕地生態園區，都可看到多種水鳥，其中鰲鼓

嘉義市超美豆花店！手沖壺湯底自己倒，泰奶口味獨特、茶香濃厚

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 壺豆花 嘉義市超美豆花店，到嘉義市必吃的特色豆花就是豆漿豆花，這家壺豆花主打手沖壺特色湯底倒入豆花裡，除了豆漿湯底，另外還有泰奶湯底，店裡裝潢環境寬敞優雅，這裡用餐

台南人口袋祕密名單　懷舊老屋小酒館，迷人的夜在這裡沉醉

蘿拉冷飲店是台南老派生活家文濱除錫鼓咖啡之外，另一間迷人的老房子空間，就位在台南的信義街上。這條從清朝就是貿易往來要道，由於貨運頻繁，路上鋪滿了以珊瑚礁製成的壓艙石抗重壓，讓這條街又稱為咾咕石街。

人氣燒餅、肉燥飯、牛肉湯！台南吃吃喝喝分享7間「永康美食小吃」

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 周休二日去哪走跳？這次Ann和榜哥就決定來台南永康吃吃喝喝，也算是來台南慶祝Ann的生日，當然也會安排在幾個旅遊點來走訪，像是我們就走訪了四草綠色隧道、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。