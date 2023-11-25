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老熟客推薦！ 台南茄萣「阿銘溫體牛肉爐」 便宜大碗肉盤200元 沒有外地觀光客賣的就是在地價

大阿姨珍妮的美食旅遊／ 文、圖／大阿姨珍妮

udn走跳美食／大阿姨珍妮

茄萣阿銘牛肉爐是珍妮要吃溫體牛肉爐的後灶咖～！！阿銘牛肉爐因為位置的關係，沒有觀光客外地客⋯⋯來吃的都是在地人和鄰近的台南高雄人居多。店裡大多都還是老熟客，最重要的是他家的溫體牛肉盤自然的也是很在地價⋯⋯就是便宜大碗完全可以來吃很撐。

阿銘牛肉爐的位置就在茄萣金鑾宮旁，在一排晚餐消夜店中還是滿好找的。

阿銘牛肉店裡販售的除了牛肉爐之外，熱炒也是店裡的高人氣。我最推的就是原汁牛肉爐，原汁牛肉爐雖然是叫原汁～但他的湯頭是帶一點紅燒鮮甜。

來這天，我們真的沒再客氣的⋯⋯10盤溫體牛！！

牛肉爐（小）附一份肉盤！！

如果朋友裡面有人喜歡燉到軟嫩的牛腩就點原汁牛腩鍋，再加點肉盤也是很可以。他家牛腩很好吃～我自己很愛。

牛腩爐，再來上10份牛肉盤～這樣滿滿一桌結帳2400元，光吃溫體牛都能飽到天靈蓋。

阿銘的鍋底380元含一份肉盤，鍋底附有高麗菜.豆腐和豆皮。反正上桌就是滿滿一鍋⋯⋯不是清湯掛菜2-3片。

如果像我是點牛腩鍋的話，牛腩肉塊會同鍋底一起上。燉到QQ軟軟的牛腩肉大塊好吃！！

肉盤一份200元 。

部位不同口感不同，當然阿銘賣的是在地客～這裡的部位沒有全牛之類的這麼多花樣。但肉盤分量實在，肉感油脂都還是很不賴的。

喜歡嫩肉口感的老饕朋友，當然還是二片肉放在碗裡加入鍋裡的高湯～在自己小小的碗裡涮出最好吃的口感和湯頭！！

茄萣阿銘牛肉爐

電話：07-6905088

地址：高雄市茄萣區港東街（金鑾宮前）

營業時間：下午5點～晚上11點半

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊

FB：大阿姨珍妮的美食旅遊

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