人氣燒餅、肉燥飯、牛肉湯！台南吃吃喝喝分享7間「永康美食小吃」

周休二日去哪走跳？這次Ann和榜哥就決定來台南永康吃吃喝喝，也算是來台南慶祝Ann的生日，當然也會安排在幾個旅遊點來走訪，像是我們就走訪了四草綠色隧道、山上花園水道博物館等，而這次來到永康才知道，永康熱鬧的區域分好多，小吃美食當然就分布的挺開，基本上都是要有交通工具移動才能四處在永康市區吃吃喝喝。這次就簡單分享我們在台南永康吃喝了哪些小吃美食？！

台南永康舊稱為埔羌頭，位在台南市的南部，區內人口約有23.5萬人，算是臺南市人口最多的行政區。鄰近的鄉鎮區域有新化區、新市區、安南區、台南北區、台南東區、仁德區、歸仁區等，而永康目前的人口約23.4萬人，是目前臺南市人口最多的行政區也是雲嘉南地區人口最多的三級行政區，這次就簡單分享台南永康的小吃美食給大家參考！

●三赫老麵燒餅

永康人氣燒餅店-三赫老麵燒餅算是許多人的早餐選擇，太晚來真的會吃不到他們家的蔥餅。餐點的選擇有蔥餅、咖哩豬肉酥餅、各式甜的酥餅，像是黑芝麻、花生、地瓜、芋頭、紅豆等，也有豆漿、米漿、奶茶、紅茶等可以點選。

蔥餅會有購買限制，一人最多只能買四個，而這天我們算是末班車來買，所以一人只能買一個，也要說三赫老麵燒餅的蔥餅，外皮好Q好香且都有滿滿的芝麻香氣，內層的蔥，分布的很均勻有點像是胡椒餅的內餡香氣，真的會讓人一口接著一口來吃；這天也看到不少人吃買完蔥餅後還在等候熱騰騰出爐的甜酥餅，也要說他們家的美食都是真材實料，想吃真的要早點到喔！

三赫老麵燒餅

營業時間：06:30-11:30（週日休）

營業地址：台南市永康區東橋一路298號

●無名肉粿

無名肉粿原先是在永康國小對面，而現在的位置停車買挺方便，不少人都會先去電預訂再過去拿取肉粿。肉粿有分大小碗，愛吃辣的朋友可一定要添加他們家自製的辣椒，真的超加分。

無名肉粿的肉粿雖說沒有小肉末，但會將兩面煎到恰恰再淋上羹湯，上面會再放荷包蛋、蒜汁、香菜、肉末等，點選一份小份就讓我們覺得很大，整體來說真的很不錯，甜鹹甜鹹的湯頭喝起來算清爽配上煎到恰恰的肉粿來吃，早午餐來上這一碗真的很有幸福又有飽足感。

無名肉粿

營業時間：05:50-12:00（週日休）

營業地址：台南市永康區永康街149號

營業電話：0973-313-703

●阿茶肉燥飯

位在永康復興國小正對面的阿茶肉燥飯，算是不少在地人早午餐的選擇，價位超平價且份量、味道一點都不馬虎。餐點內用外帶都可以，內用是拿菜單後自行找位子填寫菜單，外帶則是在門口排隊等候。

超推他們家的肉燥飯、蚵仔湯（乾）、魚肚粥（湯），蚵仔沒有裹粉單吃就能吃得出蚵仔的肥美，魚肚粥一碗才90元（價位真的很親民），而榜哥最愛的肉燥飯也是讓人吃了一口就完全停不下來，檸檬妹自己就吃了一碗肉燥飯。

阿茶肉燥飯

營業時間：06:00-13:00（週日休）

營業地址：台南市永康區華興街57號

營業電話：06-3121254

●聯盈發點心專門店

來到永康提到港式點心，不少人絕對會想到聯盈發點心專門店，而它就在永強黃昏市場旁，餐點內用外帶都可以！內用須等人數到齊才能入內用餐，也因聯盈發點心專門店的餐點都是現點現做，所以需要花點時間等候。

這天我們就是直接選擇外帶回飯店吃，點了聯營發蝦餃皇、上海小籠包、蘿蔔糕、腸粉、脆皮叉燒包等，雖說價位偏高一點點，但真心說外帶回家吃還是好吃，就代表當下熱熱吃肯定更好吃，這家很推薦大家有來永康吃吃喝喝可不能錯過聯盈發點心專門店喔！對我們來說是台南版添好運。

聯盈發點心專門店

營業時間：11:00-20:00（週二三休）

營業地址：台南市永康區正強街222號

營業電話：06-233-1318

●補頭牛肉湯

補頭牛肉湯剛好就在我們這次入住的飯店正對面，步行就可以過來品嘗的在地美食怎能錯過？！而補頭牛肉湯餐點的選擇有牛肉湯、牛腩湯、牛肝湯、牛雜湯、麻油類、炒飯（燴飯）、炒麵以及各種牛肉快炒，而且還有牛肉火鍋，重點是價位很親民且份量很夠，一整個深得Ann和榜哥的心啊！榜哥也很愛他們家的肉燥飯，因為一碗才10元。

超推補頭牛肉湯的牛肉湯，有分大中小碗，溫體牛肉的份量也給的超多。牛肉的脂肪和瘦肉比例十分均衡，肉片在熱湯中燙過就上桌，吃起來超級鮮嫩，而湯頭喝起來也醇香有味。

補頭牛肉湯

營業時間：15:00-21:00（週一休）

營業地址：台南市永康區中正北路253號

營業電話：06-254-3529

●劉家莊牛肉爐

劉家莊牛肉爐鄰近永康交流道，店家門口有規劃停車格，另外他們也有規畫2個專屬停車場給饕客們停放愛車，真的十分貼心，畢竟劉家莊牛肉爐周圍算屬住宅區，亂停車真的會造成大家的困擾。

劉家莊牛肉爐餐點的選擇有基本的牛肉鍋、多人套餐、快炒、功夫小菜等等，還有烤肉套餐，但烤肉套餐是需要事先預訂，而鍋物的火鍋料、蔬菜、菇類等都在冰箱內自行拿取，餐後才計價收費，內用是需要加收5%服務費，且劉家莊牛肉爐沒有低消、用餐時間的限制，就算過了用餐時間想來吃也都可以。

劉家莊牛肉爐

營業時間：11:00-21:00

營業地址：台南市永康區四維街21號

營業電話：06-2335757

●豐騎士俱樂部（創世紀義法餐酒館）

位在zero zero拆車夢工廠內的豐騎士俱樂部(創世紀義法餐酒館)，用餐時間除了中午時段，晚餐也是有提供用餐。

餐點的選擇有各式主餐、輕食、炸物小點心、飲品等，可付現或是刷卡，不需加收10%服務費，所以餐點要自行到吧檯拿取，用餐完畢也須將餐具碗盤等放置回收台上。餐點整體來說還算不錯，很適合三五好友相約來這用餐，也順道逛逛zero zero拆車夢工廠。

豐騎士俱樂部（創世紀義法餐酒館）

營業時間：11:00-17:00 17:30-21:00（周一休館）

營業地址：台南市永康區復興路38號

營業電話：0800-808717

這趟來到台南永康吃吃喝喝，真心覺得永康熱鬧的區域分好多，有鹽行、大灣、二王等等，所以也真的有超多小吃美食是沒品嘗到，就只能把這殘念就留到下次有來訪台南時，再繼續專研永康的美食順道分享給大家囉！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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