台南關仔嶺景點推薦！ 山裏Plant Vibes Coffee露營車咖啡店 喝咖啡被山林環抱

山裏Plant Vibes Coffee

台南關仔嶺最夯景點，露營車咖啡店。在戶外坐在樹蔭下，喝著現煮咖啡和甜點，享受被群山環繞擁抱的感覺。現正天氣涼爽，吹著微風、遠離城市塵囂，氛圍很享受。

山裏Plant Vibes Coffee介紹

山裏咖啡其實是位於一個開放式露營場地中。這大塊草皮和場地，平常是租借給露營客使用，所以可以看到一柱柱的用水設備以及大片的休息區，後方有個露營車的咖啡吧！卻意外爆紅。不是來露營的人，也可以單純來這喝喝咖啡，看看風景。

山裏Plant Vibes Coffee交通位置

其實只有導航導向『山裏』就可以(直接導航請按這)。路途中路況有比較小條一點，可能會車上要特別注意一點。另外唯一有比較有可能錯過的就是這個路口，這個分叉路有個路樁，旁邊會擺放山裏的牌子，別懷疑，就是要往右邊上面那條路開上去喔。

山裏Plant Vibes Coffee預約方式

目前沒有開放網路或電話預約。記得來的時候，先找一位拿著板板登記候位的工作人員，這樣才可以排到位置，而不是看到有位置就坐喔。

山裏Plant Vibes Coffee環境

山裏的用餐位置，有分戶外座位、棚內位置和室內座位，大部分的客人都希望坐在戶外座位，因為現在天氣比較涼了，坐在外面滿舒服的，而且可以就近欣賞山景。

另外就是有棚內的座位，大部分都是方桌，比較適合多人。

唯一室內有冷氣的地方就是在貨櫃屋裡面，貨櫃屋內也裝設成很有露營的風格，另一邊設計成透明的落地窗，也是可以就近看著山景。

在等待候位時，可以去旁邊的觀景台拍照，拍照的時間就會時間過得特別快。

山裏Plant Vibes Coffee菜單

菜單在這，販賣的品項很單純，就是以飲品為主，搭配每天限量的甜點和餅乾，菜單都是在露營車前。

山裏Plant Vibes Coffee餐點介紹

【焦糖布丁：110元】

好可愛的玻璃罐子，打開瓶罐以後發現好多香草籽，布丁的口感是屬於大人口味，成熟的焦糖苦甜，意外的好吃。

【巴斯克：160元】

中間濃厚的起司鹹甜，放在嘴巴裡面立馬入口即化，帶著綿密的口感，也不錯。

山裏Plant Vibes Coffee評價

如果你有來關仔嶺或台南，是滿值得上來走走的。正值秋天天高氣爽，下午時間微風徐徐，沒有直射的太陽，坐在戶外也可以很chill很涼爽。當然如果怕曬，也有冷氣室內可以休息，滿不錯的，來這就是放空聊天，滿喜歡這裡的氛圍，推薦給大家。

山裏Plant Vibes Coffee

營業時間：週三～週日 14:00~19:00

地址：台南市白河區崩山農路(直接導航請按這)

電話：0978-565-000

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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