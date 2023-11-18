嘉義梅山「太平雲梯」仙境漫遊 人氣餐廳以古早味佐絕美山景

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太平雲梯是全台最高海拔的景觀吊橋。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
太平雲梯是全台最高海拔的景觀吊橋。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】最新消息嘉義縣梅山鄉太平村位於海拔1,000公尺高，有需挑戰36彎道才能抵達全台最高海拔景觀吊橋「太平雲梯」，仙境山景系的網美餐廳，親民易走的「雲之南道」、「大巃頂步道」等，還有古色古香的太平老街，同時文學家張文環的故居亦坐落於此，山城裡蘊藏人文、美味、古街、茶香，遊客可安排一日順遊玩梅山。

梅山鄉太平村是一處很美的山城，又稱為「大坪」，四季都非常涼爽，空氣清新，讓人來到此處就能享受片刻的寧靜感，2017年太平雲梯落成啟用後，吸引非常多外地遊客造訪，為寧靜的山城帶來活絡的生機，也因為大批人潮湧入，讓老街復甦，有越來越多的店家進駐，不僅吸引青年返鄉，也同時吸引外縣市人移居此地開立文創人文餐廳，加上四周許多自然步道，推薦喜歡爬山走步道的遊客到此一遊。

嘉義縣文化觀光局指出，太平雲梯跨在山巒間就像天使藏不住的微笑，總長281公尺，海拔約1,000公尺，以賞夕陽、晚霞、雲海聞名，天氣晴朗時可遠眺台灣海峽，有時一陣雲霧山嵐瞬間包圍整座吊橋，成為名符其實的「雲梯」。

▲孝子路步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲孝子路步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

走完太平雲梯後，再緊接著直上「雲之南道步道」268階好漢坡，就能欣賞到茶園與層層山巒的壯闊美景；喜歡步道健行的遊客，來到梅山太平就能一次收集到4條步道，除了雲之南道，還有「孝子路步道」、「仙人堀步道」及「大巃頂步道」。 「孝子路步道」全長約1.1公里，孟宗竹林並列步道兩側，路線親民好走，適合全家踏青；「仙人堀步道」總長約900公尺，沿途可欣賞瀑布、溪流及岩石上水蝕作用留下的痕跡，最有名的就是宛如海螺化石的「玉螺洞」和「仙腳印」，全程高低起伏不大，是適合親子共遊的步道路線；「大巃頂步道」起點於孝子路步道「孝思亭」旁的竹林小徑，經過大巃頂茶葉區，再順著稜線階梯而上，山頂展望極佳，能傲視群山的絕景茶園。

▲太平老街「黑咖賞」的燈籠餅、茶葉蛋。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲太平老街「黑咖賞」的燈籠餅、茶葉蛋。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

談起美食，來到太平老街一定要品嚐大坪牛肉麵、古早味草仔粿、筍仔包，人氣冬瓜茶、茶葉蛋及豆干，熱門伴手禮有太平雲糕及太平燈籠餅，還有隱藏在老街的隆榮商店。

▲森林系玻璃屋景觀餐廳「空氣圖書館」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲森林系玻璃屋景觀餐廳「空氣圖書館」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

同時，這裡也是文學家張文環的故居，在充滿歷史感的70年老建築裡喝上一杯好茶，彷彿穿越時空隧道；此外，還有網路人氣爆棚的「空氣圖書館」，是間高海拔森林系玻璃屋景觀餐廳，有早午餐、山間野蔬鍋物及蕨類植物，享受通透的空氣和如仙境飄渺的雲霧。

▲「八玥文創」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲「八玥文創」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

此外，吃飯搭配絕美山景的「八玥文創」，每道菜都是愛吃美食的主廚所精心料理，有山村古早味及人情味，以最鮮的在地食材結合創意，連小菜都讓人驚艷！更多旅遊資訊可於「慢遊嘉義」臉書粉專及嘉義縣文化觀光局官網查詢。

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