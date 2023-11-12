尋覓西拉雅！老饕口袋名單 與六甲美食相遇

六甲美食－六甲菜市場旁無名肉圓。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】提到臺南美食之都大部分的人都會聚焦於臺南市區，但其實位於大臺南地區內的西拉雅轄區裡，也有很多值得關注的美食，其中六甲區就是一個聚集了多樣化特色美食的地方。

現在搭乘火車至隆田火車站，出站2分鐘即可抵達隆田 Cha Cha 文化資產教育園區旁的租賃站租借電動機車，透過綠能電動機車暢遊西拉雅，提供旅客更方便同時又兼具環保的低碳選擇！年底前還享有減碳價4小時199元的優惠！邀請大家一同騎電動機車，一一解鎖六甲區富有特色的美食。

六甲市場是六甲人生活無法分割的一部分，市場周邊也有許多令人垂涎三尺的老饕口袋美食，像是「六甲菜市場旁無名肉圓」，將臺灣常見的肉圓、大腸、粉腸、肝連等傳統美食，透過不同的料理方式將這些市場常見的生食變成豐盛的一餐，溫飽大家的胃之餘也溫暖大家的心。

提到傳統美食同樣不能錯過的還有「林家豆菜麵」，傳統好滋味的豆菜麵，表面鋪上滿滿的豆芽菜，再淋上帶有蒜香的自製醬油，口感Q彈鹹香，看似簡單的一碗麵背後下足滿滿功夫，還有六甲古早味煎盤粿也是存在於記憶中的味道薪火相傳。

▲五甲龍凰寺前－古早味剉冰。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

除了這些臺灣傳統小吃，六甲還有各式異國料理，像是主打韓式特色料理的「愛媽廚房」，網羅各種不同種類的韓國料理，包括銅盤烤肉、石鍋拌飯、海鮮煎餅及近年來話題不斷的韓式炸雞等等，讓來西拉雅的旅客不用到韓國就可以享用道地的韓式美食。

享用完上述這些鹹食後，一定要來一碗冰冰涼涼的甜品做為飯後點心，五甲龍凰寺前的「古早味剉冰」就會是最佳選擇，在清涼的冰上在撒上滿滿的麵茶粉，就是大家回憶中的好味道，為了將最好的都給顧客，老闆每天堅持4點起床備料，讓來此品嚐的顧客都能帶著滿足的笑容離開，現在就趕快買一張到隆田的火車票，來一趟綠能機車輕旅吧！

▲六甲美食－林家豆菜麵。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處徐振能處長表示，六甲區是西拉雅轄區內重要的地區之一，六甲市場更是與六甲居民密不可分，市場周邊的美食也是不勝枚舉，希望旅客可以來西拉雅一同享受六甲居民的日常，透過綠能電動機車將這些美食通通串聯在一起，深刻體驗西拉雅的獨特魅力。期待您的到來，一同共享這片美麗的土地和美食的饗宴。

更多活動資訊請參閱「西拉雅國家風景區管理處」網站 https://www.siraya-nsa.gov.tw/ 及臉書粉絲專頁 https://fb.me/sirayatrip/，推薦行程收集許多六甲人的口袋美食，部分店家更是針對租賃體驗者提供限定優惠。

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