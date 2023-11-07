養鵝全台第一「鵝鄉園」，還能聽到大白鵝生態故事

【圖／文：行遍天下】

才剛走進店內，剛出爐的烤鵝香就迎面撲來，濃郁的油脂香氣讓人肚子頓時餓了起來。民國60年代，下營田媽媽鵝鄉園餐廳的顏老闆開始號召附近朋友一起養鵝、成立產銷班，最多曾達十萬隻佔全台第一。因為鵝的數量變多便成立下營第一間屠宰場自產自銷，供應全台，更在民國76年成立了第一間自營的鵝肉專賣店。

雖然燻茶鵝創始人是柳營區的林國珍師傅，但其實是當時顏老闆賣鵝給柳營的林師傅時，兩個討論如何將鵝肉變成像烤雞烤鴨一樣的伴手禮，加上當地食品材料行謝老闆供應中藥香料，顏老闆與林師傅試驗及改良燻製技巧及香料配方後決定了燻茶鵝的口味，全台第一隻燻茶鵝終於誕生。後來因應一鄉一休閒、一鄉一特產政策，顏老闆在民國90年成立以鵝為主題的休閒農場「白鵝生態教育農場」。民國91年成立了下營鵝肉田園料理餐廳，也就是今日的「下營田媽媽鵝鄉園餐廳」，招牌菜有燻茶鵝肉、鵝蔥油麵線、麻香鵝血糕、鵝肉香腸……等，從鵝頭吃到鵝腳。





店家資訊

鵝鄉園

地址：台南市下營區中興南路21號

電話：06-679-2318

時間：10:00-21:00

FB：下營田媽媽鵝鄉園餐廳

消費：燻茶鵝肉380元、鵝蔥油麵線80元、鵝肉香腸280元





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」