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嘉義旅遊必收！精選6間「免門票」觀光工廠，超有趣景點都在這

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳旅遊／螞蟻幫的櫥櫃

嘉義免門票觀光工廠精選，帶小朋友出來玩免花錢，許多廠區有提供室內裝置可以遊玩，還有貼心提供免費飲料、茶飲讓參觀民眾飲用，這篇來介紹六家精選嘉義免門票觀光工廠，若是參觀時有喜歡的商品也記得支持一下辛苦經營的園區喔。

嘉義免門票觀光工廠推薦

丸聚星球

老楊方城市觀光工廠

KHTOY絨毛玩偶旗艦館

品皇咖啡觀光工廠

白人牙膏觀光工廠

旺萊山愛情大草原

丸聚星球 | 嘉義大林貢丸觀光工廠，超可愛星球裝置，可試吃貢丸。

嘉義大林貢丸觀光工廠，位於大林大埔美智慧型工業園區，由嘉楠食品所開設以貢丸為主題的觀光工廠，剛開幕就吸引相當多關注，觀光工廠裡打造成貢丸星球，風格活潑顏色明亮，還有貢丸製作流程介紹，很適合帶小朋友來這裡拍照跟互動，產品販售區還有提供貢丸免費試吃。

工廠裡有提供停車場，有消費的話可以折抵停車費用，在這裡可以認識各式頁丸相關知識，可報名DIY手作頁丸，戶外還有戲沙坑給小朋友玩(請家長留意兒童安全)。二樓設置了很多星球裝置很好拍照，很適合給遊客們拍照留念，另外館裡的冷氣很涼，這點值得稱讚。

商品區還有提供貢丸免費試吃喔，給的是一整顆貢丸。

丸聚星球

營業時間

● 週一至週日(週三公休) 09：30-17：30

(連續假期不休館，延至翌日休館一天)

● 最後入館/購票時間 17：00

電話地址

● 嘉義縣大林鎮大埔美園區二路29號

● 05-2627777

老楊方城市觀光工廠 | 嘉義大林旅遊，方塊酥為主題觀光工廠。

老楊方城市觀光工廠，知名方塊酥品牌「老楊方塊酥」在嘉義大林創建了觀光工廠，廠區更推出了咖啡品牌硯微墨Café，讓人們更進一步地了解「老楊食品」成功背後的祕密及發展史，用故事敘述，讓消費者更貼近老楊食品。

知名的老楊方塊酥，品牌名稱是為了感念早期教導其麵食技術的楊姓師傅，方以「老楊」命名。已邁入近50年，品牌創辦人戴總經理，將台灣早期的眷村燒餅搖身一變，成為飄香數十年的「方塊酥」，特殊酥脆的口感，美味的香甜餅皮，以及平實的價格擄獲社會大眾的喜愛。

老楊方城市觀光工廠

營業時間：08:30~17:00

電話：05-295-0520

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區五路3號

KHTOY絨毛玩偶旗艦館 | 嘉義民雄觀光工廠，逛到失心瘋！

KHTOY玩偶旗艦館真的很會！讓每個人都買到快瘋狂，包含迪士尼主題區、卡娜赫拉的小動物、天竺鼠車車、間諜家家酒、哥吉拉、哈利波特、鬼滅之認、寶可夢、蠟筆小新等，以互動式場景及搭配玩偶商品陳列，讓人瘋狂打卡拍美照。

喜歡絨毛娃娃跟玩偶的人真的很適合來這邊逛，數百種正版授權絨毛玩偶，玩偶太大、數量太多也不用擔心，可以請廠商幫忙配送。

KHTOY絨毛玩偶旗艦館

營業時間：09:30~17:00(週日週一公休)

電話：05-221-6559

地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號

品皇咖啡觀光工廠 | 嘉義水上旅遊，新館開幕，咖啡無限飲用。

品皇咖啡觀光工廠原本在太保市，遷移新館到水上，水上就有兩家觀光工廠了，一間是白人牙膏觀光工廠，另一家就是這次拜訪的品皇咖啡觀光工廠，兩家都有提供飲料免費索取，很適合當作順遊的旅遊點。

台灣咖啡大王打造全新廠區「品皇咖啡觀光工廠」，佔地6000多坪，是目前全台灣最大咖啡觀光工廠，品皇咖啡在我印象裡一直都是販售咖啡器具的專業品牌，沒想到還有這樣一座咖啡觀光工廠，提供了各式二合一、三合一的咖啡可以試飲，不過不能外帶，請留意官方規範喔。

品皇咖啡觀光工廠

營業時間：08:00~17:00

電話：05-371-3899

地址：嘉義縣水上鄉第20鄰155號

白人牙膏觀光工廠 | 嘉義水上旅遊，免費喝汽水、咖啡、薑母茶。

白人牙膏是知名的牙膏品牌，觀光工廠就在嘉義的水上鄉，熱愛收藏古物的老闆，還將清朝金德恒將軍府重現在園區，還有提供免費汽水、咖啡、黑糖薑母茶給遊客飲用，單純帶小朋友跟家人來放風真的不錯。

提供咖啡跟熱薑母茶，另外一區則是提供百事可樂跟七喜汽水，朋友說光是這樣就很吸引遊客來，老闆也太大方了，完全不怕人喝。

白人牙膏觀光工廠

營業時間：09:00~17:00

地址：嘉義縣水上鄉十一指厝144號

旺萊山。愛情大草原 | 到嘉義必玩，超廣闊草原，吃鳳梨酥享受新鮮空氣。

旺萊山。愛情大草原【台灣有個阿里山，阿里山下有個旺萊山，旺萊山-愛情大草原】嘉義番路鄉阿里山入口處的亮點，擁抱大自然、呼吸新鮮空氣，假日帶家人或是小朋友外出走走的新免費景點，還有提供鳳梨酥試吃。

旺萊山愛情大草原

營業時間：09:00~17:20

電話：05-259-1585

地址：嘉義縣番路鄉7鄰15號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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