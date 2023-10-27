台南超人氣甜點！法式原料特製馬卡龍　獨家雪酪來店必嘗

【HERSTON海斯頓法式甜點-台南概念店】以其精緻繽紛的法式甜點馬卡龍為明星商品，另有販售手作餅乾、雪酪也深受許多消費者的青睞，每一款甜點都經過精心調配，口感細膩、風味獨特，是來台南的遊客必來朝聖的甜點店，還有販售各種精緻禮盒，無論是自己品嚐還是作為伴手禮送給親朋好友，都能帶給你美好的回憶和驚喜。

店面裝潢簡潔有質感，展示櫃裡的馬卡龍五顏六色，隨著口味的變動呈現出來的視覺效果也有不同，給人視覺與味覺的雙重享受。

另一邊則是層架展示區，擺放精緻禮盒、手作餅乾等商品，詳細介紹以及價格讓客人一目瞭然，方便購買。

菜單

馬卡龍是品牌主打商品，近乎20種的口味，讓想要嚐鮮的客人永遠能夠滿足味蕾，不定時的季節活動口味，更是許多饕客心目中的隱藏版甜點。另外手作餅乾、台南店限定雪酪也是不容錯過的好味道！

馬卡龍

品牌以馬卡龍為甜點主角，皆是採用最頂級的食材原料⁡，創造出令人驚豔的法式馬卡龍，近乎20種口味的品項，加上季節限定的隱藏版禮盒，令人難以抉擇。推薦可以買盒裝帶回去細細品嚐，一次能夠享用到數種口味，絕對是甜點控的幸福時光！

七夕禮盒

有酸甜風味的情人果、66%鹽之花巧克力、金沙巧克力、黃檸檬等特色口味，酥脆的外皮，融入不同風味的內餡，入口即化，在舌尖感受到甜蜜濃郁的滋味，豐富的甜蜜感，帶點酸感的情人果果肉，抑或微苦解膩的可可香每一種都值得細細品嚐，尾韻的帶來奶香，更是令人難以忘懷！

另外格外推薦的黑芝麻，香味濃郁，類似麻吉口感的軟糯香甜。

薰衣草黑醋栗，花香跟莓果交織而成的酸甜風味，喜歡清爽偏酸的消費者，一定會特別喜歡這款。

純苦巧克力75％，入口帶有明顯可可的苦甜感，細細咀嚼散發出濃郁巧克力香氣，令人回味無窮！

開心果，入口瞬間帶有明顯的果香，散發出濃郁的酸甜滋味，格外解饞。

超人氣的伯爵奶茶口味，濃郁的茶香在舌尖綻放，甜而不膩、香氣高雅，也是許多老饕最愛的一款！

左邊5入盒裝，由上往下分別為:黑芝麻、薰衣草黑醋栗、純苦巧克力、開心果、伯爵奶茶，右邊則是七夕禮盒口味。

另一區展示架上則是擺放著不同風味的手作餅乾，無論是瓶裝還是盒裝店內都有販售，不過由於為了餅乾的品質，店內都是有限量供應，喜歡特定或者超人氣口味的客人，建議可以先致電採用訂購的服務喔！

雪酪

雪酪口感類似冰淇淋，與冰淇淋最大區別，是不含奶類成分，僅有水、糖、水果的原料製作而成，並且以當季新鮮水果為主原料製作而成，而雪酪冰品目前僅有台南店供應，所有口味都是有限量供應，喜歡嚐鮮的客人，一定要試試。

紅石榴雪酪

酸酸甜甜的雪酪，石榴的果香味相當濃郁，口感冰涼沁爽，在炎熱的台南來上一口，消暑解熱，簡直是太幸福了！

氣泡飲

搭配甜點除了咖啡茶飲外，氣泡飲也廣受民眾歡迎，品牌提供許多種不同風味的氣泡飲，也是店內甜點的必搭明星飲品，入口瞬間刺刺的口感，迸發出濃郁的果香，格外開胃解膩，搭配上綿密香甜的甜點，一定能為味蕾帶來截然不同的感受。

精緻禮盒也是許多遊客必買的伴手禮，並且都可以搭配不同口味的品項，讓消費者有更多元的送禮選擇。





HERSTON海斯頓法式甜點-台南概念店

店家地址：臺南市中西區正興街168號

營業時間：11:00-20:00

店家電話：062216016

粉絲專頁：https://bit.ly/45wBgUM





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