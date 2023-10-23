都是粉色的！雲林古坑「粉紅泡泡」異國風水上教堂、絕美落羽松及水上發呆亭讓人拍不停

雲林的粉紅泡泡就是之前的珍粉紅城堡(鹿角村)，現在已經最新改裝成為粉紅泡泡囉！粉紅泡泡跟店名一樣，整個都是粉紅色主題，包含了網美風發呆亭、落羽松、森林秘境、水上教堂、飄浮的浴缸和機車等元素，夢幻世界主題令人少女心大爆發～粉紅泡泡蠻好拍照的也是景觀餐廳，適合情侶來這裡下午茶～附近就是古坑綠色隧道假日市集，可安排個古坑一日遊。

粉紅泡泡 / 停車

雲林的粉紅泡泡設有專用停車場，門口就是停車場，停好車之後旁邊的售票亭買票哦～

粉紅泡泡 / 門票

粉紅泡泡最新的入園門票是一人200元，可折抵館內消費100元，0~5歲的孩子可以免費入園，入園遊客可借花圈、花束、帽子等免費拍照道具在園區拍照。

門口有賣魚飼料，但不能折抵消費，需要另外掏錢購買～園內的水池有蠻多魚的，可買個一包飼料讓小孩餵魚。

入園處有防蚊液可以使用，建議大家先在這裡噴好噴滿，不然被小黑蚊叮上是很痛苦的呀！這瓶我們用了覺得真的蠻好用的，最後門票的折抵就用來買防蚊液了。

粉紅泡泡 / 環境

粉紅泡泡前身就是雲林的珍粉紅城保、鹿角村，目前改成粉紅泡泡還以為是新景點~結果是以前呀！園如其名，這裡完全是粉紅色的世界，全部都是Pink Pink Pink。

這讓我想到熊貓外送 哈

這是可以玩的設施也太奇妙了，是飄浮的浴缸和機車耶！

各種粉紅色的設施，超級好拍照的，而且我本來就喜歡粉紅色，所以一到現場真的會被氣氛暈染，令人少女心大爆發。

粉紅泡泡最經典的水上教堂，是大家一定會打卡拍照的人氣熱點，旁邊的水上涼亭好美啊，一座一座的發呆亭，不但色彩繽紛，也超級Chill的，可惜這幾天來嘉義沒有大晴天，不然照片一定更美！

不過光是這樣拍就覺得夠浪漫囉～

水上教堂大門打開，裡面也是用餐區，不過很悶熱，不建議在這邊用餐。

這區是之前保留下來的水上的彩虹石磚，在這邊拍照的效果很棒，有湖水有綠樹，還有活潑的色彩步道，堪稱完美構圖。

網美最愛的鳥巢吊床，在粉紅泡泡也有得拍。

接著來到後頭這區秘境森林，現場看其實覺得還好，但拍照效果卻非常的好。

粉紅泡泡還有這種動態刺激的設施！水上盪鞦韆耶！這個盪出去的下方就是池塘，我不敢啦！

逛到這裡，我們覺得粉紅拱橋還蠻美的，站在橋上拍照應該也不錯的取景。

又是一個很浮誇的藝術裝置，居然是飄浮在半空中的咖啡杯，從杯裡傾瀉而下的是紫色花朵瀑布。

園區有太多愛心的元素，到處都是充滿愛的粉紅泡泡。

這是另一座露天粉紅教堂，大家可以跟另一半牽手來見證愛情喔~

這天剛好穿了粉紅色上衣，跟背景超搭。

大家有注意到時鐘的數字嗎？粉紅泡泡很會撩喔！

粉紅泡泡愛之牆，讓我想到首爾情人塔的愛心鎖牆～

悠閒的發呆涼亭，裡面還有懶骨頭，完全就是讓人在裡面耍廢，不過真的要記得防蚊液噴好噴滿，不然就是蚊子的大餐了。

捕捉到可愛的鴨鴨們！

竟然還能在園區騎腳踏車

粉紅泡泡 / 餐廳

園區內有餐飲部，提供咖啡、飲品和甜點，餐點選擇不算多，可以將抵用券在此使用，但幾乎每個品項都超過100元，勢必得另外花錢。

粉紅泡泡 / 販賣部

販賣部的商品一樣可以折抵消費，但也是超過100元⋯⋯

考慮之後決定把門票的抵消費用來買防蚊液，因為覺得蠻有效的，這幾天在嘉義走跳都噴這瓶。

這次來踩點改版過後的粉紅泡泡，心得就是~~比較適合喜歡拍美照的情侶或是網美們來訪，因為這裡比較多拍照佈景，實際可以玩的東西不多，如果是爸媽帶小朋友來玩就顯得空虛，整體來說這裡是一個好拍照的點，但需要收門票，所以大家可依實際出遊的需求來看看是否要過來粉紅泡泡一趟囉～

地址：雲林縣古坑鄉湳仔村湳仔49號

電話：05 582 9520

營業時間：10:00~18:00／週二、三公休（國定假日除外）

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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