2樓是秘密基地！ 台南中西區「嶌 Island Cafe」浪漫採光網美最愛，俯瞰西門圓環視野佳

嶌 Island Cafe很有情調的店名！尚未寫文分享之前，先來科普一下，嶌這個字怎麼念，它的音同島ㄉㄠˇ，也因此其英文店名為Island Cafe。由店名可知為咖啡廳，不過它賣得品項可多樣化了。1樓看似普通的飲品店，2樓卻別有洞天。不僅設有網美拍照場景，也提供有正餐和甜點，以及咖啡等特色飲料。不在小吃林立的西門圓環和國華街三段這邊+國華街美食特輯，有這麼一家好拍照，有冷氣可以歇憩的餐廳真的很不賴。不論是不是喜歡拍照，由於咖啡廳地點就位在西門圓環的2樓，這裡風景絕佳，一定要來喝杯咖啡欣賞風景。

嶌 Island Cafe：地理位置

嶌 Island Cafe，就位於車水馬龍的西門圓環旁-靠近國華街這邊，在市場周邊出現這樣一間粉嫩的咖啡廳不引人注目都難。還記得幾個月前經過這邊也是被其外觀所吸引，不過當時的我還以為是間新的手搖飲店也就沒注意了。這次是因為送修行李箱，並詢問可愛的闆娘後才知道有嶌 Island Cafe的存在。

剛剛大家所看到的照片是手搖飲店的外觀，面對的是民族路，而嶌 Island Cafe，的入口處則需轉個彎，因為入口處恰巧就在西門圓環上。通往2樓的門口真的是小小的，沒想到走上去別有洞天，要不是行李箱闆娘告知，還真的會再次錯過。

樓梯不算窄，可是從1樓看整個空間並不通透，要不是燈光很明亮，可能不敢上樓XD，真的是有點隱密。

嶌 Island Cafe：好美好拍浪漫空間

上樓後，右手邊是洗手間，要推門入內才是嶌 Island Cafe。一推開門就會看到滿滿網美風格的用餐區，這裡真是拍照的好地方。

圓柱形的桌子搭配上藤椅看起來有點唯美，不過坐的時候腳步是要歪一邊就是要很粗魯的坐著XD。而且不知道是不是設計的關係，桌子會搖晃。不只我的會搖晃，隔壁桌的爸爸也這麼說。

位在角落的這一區是拍照區，也就是說這裡只能拍，照這裡的窗戶用了滿滿的白色芒草做，真是滿滿的唯美感。這天由於是下雨天的關係，所以看起來灰濛濛的，如果是大晴天相信拍起來會更好看。

嶌 Island Cafe：品項很豐富的餐廳

嶌 Island Cafe這裡採自助式的方式，也就是說到櫃台拿菜單並點餐，接著還要自行取餐，用餐後還得把餐盤送到回收區。不過可能也因為省去了服務，所以價格還算可人。

這天是用過餐後來這裡等朋友，所以沒有點餐，只啜飲了一杯溫熱的拿鐵。看這菜單除了各式含咖啡因和無咖啡因的飲品外，還有甜點和正餐。餐點口味似乎偏辣，像是四川麻婆豆腐和重慶小麵等。看到鄰桌的點了幾份餐點，看樣子很不錯的樣子。

嶌 Island Cafe：點一杯放鬆的拿鐵

這天下著滂沱大雨，國華美食街上的人潮不多，嶌 Island Cafe，這天的來客數也還行，所以取得了在窗邊可俯瞰西門圓環的機會。不論是來這裡用餐，或是到國華街享受各式小吃外再來這裡喝飲品，都是很不錯的選擇。嶌 Island Cafe空間大，擺設很網美，很好拍照，而且採光極佳，相信喜歡拍照的朋友都會喜歡。如果也喜歡韓系風格的，Vicky也推薦可以來這邊吃Ouch Coffee 2.0千層蛋糕，這裡也很好拍照。

熱拿鐵表現的中規中矩，不過他們家的豆子還蠻講究的，讓有時候會對咖啡過敏的我沒有過敏反應。

在拍照的時候意外的看見天花板上的燈，像極了荷包蛋，甚是可愛。

由於燈光美氣氛佳，所以這裡還蠻好拍照的，在這裡就把很網美的嶌 Island Cafe分享給大家。

嶌 Island Cafe

所在地址：臺灣台南市中西區民族路三段2號2樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:00

店家電話：06-200-8001

評價：★★★★★

文章來源：Vicky媽媽的遊樂 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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