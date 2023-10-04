晚來絕對吃不到！超厲害的嘉義「鱔魚炒麵」炭火炒、香氣十足，順口柴魚湯免費喝

嘉義美食來囉，阿吉鱔魚麵位在嘉義井蘭街上，距離嘉義文化夜市小吃美食也很近，而且我們網路爬文發現google map評論有4.4顆星，千則評價，可想而知這家阿吉鱔魚麵真的很厲害唷！阿吉鱔魚麵使用炭火下去大火炒的鱔魚麵，每一口都吃得到鑊氣與炭香味，完全就是練老闆的好手藝，大口吃起鱔魚麵還有免費柴魚湯搭配喝真的很棒呢！藏匿在嘉義巷弄街美食的阿吉鱔魚麵到用餐時間一位難求，太晚來可是吃不到呦！

阿吉鱔魚麵在哪？

嘉義鱔魚炒麵推薦阿吉鱔魚麵是嘉義美食小吃，位在嘉義市東區蘭井街113號，也在嘉義文化夜市小吃附近而已，吃完還可以來夜市裡逛逛走走。

阿吉鱔魚麵外觀低調 單行道巷弄美食

阿吉鱔魚麵就位在嘉義市蘭井街，這裡可是單行道巷弄裡，想吃美食建議可以停好車後再走過來也可以，嘉義的付費停車塲真的很多，只要不是尖峰時刻找停車位都不是問題，我們從阿里山下來時，找了一家鱔魚麵吃，這家阿吉鱔魚麵只有營業四小時多，賣完就會收攤，可不要錯過了啦！

嘉義鱔魚炒麵推薦阿吉鱔魚麵內用或是外帶的人很多，大概都需要等上半小時的時間，想吃美食請耐心等待呀！

阿吉鱔魚麵的麵條、鱔魚是分開炒的，他們會有人負責處理鱔魚，或用炭火炒麵跟鱔魚，火候很大但拿捏得十分恰到好處，等餐時就可以邊聞香氣邊等待啦！

阿吉鱔魚麵菜單

菜單裡賣的就是鱔魚羹麵、炒鱔魚、炒鱔魚麵跟生炒鱔魚，可以加辣或是不加辣，麵條也可以自行選擇份量。

阿吉鱔魚麵炭火快炒

嘉義阿吉鱔魚麵以炭火下來快炒，發現炭火真的在一旁，那熊熊大火光看就好療癒！

阿吉鱔魚麵老闆真的好辛苦，持鍋就覺得是一門學問還有火後，才能將美食炒的這麼好吃！

阿吉鱔魚麵免費柴魚湯

免費柴魚湯在這裡都可以喝得到，熱騰䲢的柴魚湯都在半開放式廚房旁，鐵勺可以裝湯到自己的位置上倒湯後再拿回來還，不過因為碗已經沒有了就用外帶碗來盛裝了！

阿吉鱔魚麵的柴魚湯也好好喝，隔壁的阿北也請我們給他一些湯，人情味滿滿呀，等待過程我們就盡情的享用柴魚湯囉！如果是外帶也可以包湯回家好好享用啊！

阿吉鱔魚麵餐點分享

阿吉鱔魚麵麵條跟鱔魚是分開炒的喔！炒麵是整大鍋翻動炒起來的，真的很酷呢！

醋跟辣椒粉都可以自己酌量酌加啊，這也是我們吃美食必備的調味料。

麵條份量很多收汁也都還不錯，有自帶著那大鍋的鑊氣還有炭香味道，淡淡的也不會讓你覺得很黏稠。

洋蔥香味跟鱔魚的炭香結合在一起，真的好讚好涮嘴呀！

加上辣椒粉的炒鱔魚麵更是好吃，帶點辣才能提升這美味。

鱔魚要看好不好吃點上一盤生炒鱔魚，炭香很明顯很迷人，我喜歡它的焦香味，整個層次感很豐富，口感很脆彈，跟羅山鱔魚麵比起來口味較不重，有機會來嘉義真的可以試試看這家阿吉鱔魚麵，日賣四小時就結束的店呀！

阿吉鱔魚麵

地址：嘉義市東區蘭井街113號

電話：02-25926004

營業時間：15:00-19:30

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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