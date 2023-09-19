這就是我要的古早味控肉！「豐收飯桌」炒功一級棒家庭小炒 沒吃過就白來了
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台南美食｜中西區美食 這就是我要的古早味控肉『豐收飯桌』師傅炒功一級棒的家庭小炒！現點現炒口味一級棒，每道餐點都很厲害，來這邊吃過就知道了。
『豐收飯桌』位於台南中西區西門路上，一二樓都有座位，建議坐二樓有冷氣。
🔺阿爸的控肉 $180 / 滑蛋蝦仁 $140
🔺樹子炒水蓮 $100 / 宮保雞丁 $150
🔺沙茶芥蘭牛肉 $160 / 麻婆豆腐 $120
🔺剝皮辣椒雞湯 $60 / 豬肚四寶湯 $80
「阿爸的控肉」完美吸附古早味醬汁，滷的色澤油油亮亮的很誘人，好吃到邊吃邊驚嘆。醬汁淋飯根本超讚 怎麼可以這麼好吃啦～～
人氣必點宮保雞丁、炒水蓮、炒飯、滑蛋蝦仁，應該說他們家每道餐點都很厲害，師傅很會炒。
豐收飯桌｜FB
地址：台南市中西區西門路二段413號
電話：06 – 2217666
時間：16:30~24:00
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