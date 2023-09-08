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提前暖身慶中秋「朴通市集」畫柚子滾保齡球、推壺球贏月餅

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嘉義縣文化觀光局每月第二週的週末，在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「朴通市集」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
嘉義縣文化觀光局每月第二週的週末，在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「朴通市集」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】提前為中秋節暖身，週末「品味盛宴」活動在嘉義登場。嘉義縣文化觀光局在嘉藝點水道頭文創聚落辦理的「朴通市集」於每月第二週辦理，每月設計不同主題帶給遊客多元體驗，9/9-9/10以「品味盛宴」主題帶領遊客搶先預習中秋慶團圓的氛圍，邀請50家品牌入駐，推出好味、好物，此外，特別邀請嘉義布袋人氣品牌「村上桃貴」設置快閃店，在朴通市集限量展售熱銷的「烏金酥」月餅，期待嘗鮮的朋友可以列入口袋清單。

▲嘉義點水道頭文創聚落「朴通市集」彩繪柚子保齡球。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲嘉義點水道頭文創聚落「朴通市集」彩繪柚子保齡球。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

本週末於「朴通市集」舉行的活動包括搗麻糬手作、畫柚子保齡球大賽、美食外送員挑戰賽、街頭藝文演出等，還匯集了適合中秋節的主題商品，囊括風格點心「創意烤糰子」、嘉義六腳的文創青年創作茶品「風味茶香」、「羊子花布革」中秋特製的手作小物，以及具有返鄉意境的「出走&回歸」純望禮盒明信片等，讓遊客在朴通市集就可選購中秋佳節的禮物，消費滿額還可體驗趣味的推壺球遊戲，贏得美味月餅。

▲適合親子同遊的「朴通市集」在9/9-9/10以「品味盛宴」為主題。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲適合親子同遊的「朴通市集」在9/9-9/10以「品味盛宴」為主題。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

深受訪客喜愛的藝文演出，在9月帶來小丑默劇、烏克麗麗等精采演出，水道頭文創聚落的駐點店家也推出結合中秋主題的DIY，樸城草食以嘉義小農無毒米推出搗麻糬手作，讓大、小朋友如同搗藥玉兔般親自搗製Q彈的麻糬，並現場品嘗；市集中也募集了木作DIY、擴香石手作、創意種子彩繪手作等，讓遊客感受互動體驗市集的樂趣。

▲嘉義點水道頭文創聚落「朴通市集」美食外送員挑戰賽。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲嘉義點水道頭文創聚落「朴通市集」美食外送員挑戰賽。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

除此之外，因應中秋團圓氣氛，設計多場適合親子、家庭的趣味遊戲，推出中秋限定的「畫柚子保齡球大賽」，遊客可自備柚子，運用現場的畫筆將柚子以日本福笑臉的繪畫方式，畫上逗趣的表情或寫上小人退散等文字，再將柚子滾出，在賽道上搶分。另有開放現場報名的「美食外送員挑戰賽」，兒童限定騎乘滑步車化身外送員，背著外送箱、抽取訂單進行月餅配送，成功達標就可獲得點心盲盒，更多活動資訊可搜尋「嘉藝點水道頭文創聚落」FB粉絲專頁。

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