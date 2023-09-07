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最愛海味！「台南七股海鮮節」登場 享用尚青海味的漁村輕旅行

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：台南市政府觀光旅遊局（陳麗芬攝影）、七股區公所／提供
圖：台南市政府觀光旅遊局（陳麗芬攝影）、七股區公所／提供

「黑琵食堂」主打在地現撈海鮮料理。　圖：台南市政府觀光旅遊局（陳麗芬攝影）／提供
「黑琵食堂」主打在地現撈海鮮料理。　圖：台南市政府觀光旅遊局（陳麗芬攝影）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023台南七股海鮮節」系列活動，即日起至10/1火熱展開，台南市政府觀光旅遊局特別與七股區美食達人－區長李佳隆合作，邀請各地朋友一起來七股參加挖文蛤體驗及遊七GO體驗，享受農漁村樂趣，還可順道品嚐在地尚青海味美食。

台南七股區位於台17線濱海地區，可飽覽豐富的潟湖生態，也是候鳥絕佳的棲息之地，沿著台17線及海岸線有七股潟湖、七股鹽山、紅樹林賞鳥區、黑面琵鷺保護區、台灣鹽博物館、紅樹林保護區、七股觀海樓、龍山漁港、網仔寮沙洲、頂頭額沙洲、曾文溪口濕地、七股鹽田濕地、南灣碼頭遊憩區、國聖港燈塔、台江六孔管理站(含遊客中心)、黑面琵鷺賞鳥亭、七股黑板樹廊道、HMTM和明紡織文化館、正王府、篤加聚落文物展覽館、七股遊客中心及七股龍山宮等熱門景點，歡迎遊客來台南時可安排一趟西濱漁村輕旅行。

這次由美食達人七股區區長李佳隆帶路，首先介紹是，揉合七股在地風味的創意美食「潘宜玲的珠寶盒」，推薦吃養生臭豆腐珠寶盒及清燙鮮蚵；位於龍山宮牌樓附近的「曉蝶海產店」，推薦必點清蒸吳郭魚、花枝丸及蒜味文蛤，價格平實；在龍山宮牌樓對面的「阿宗蚵嗲」，是間古早味傳統小吃老店，餐點有蚵嗲、蚵仔麵線、蚵仔酥、清蒸吳郭魚等；於台17線旁且已經營數十年的「安哥海產店」，主打平價海鮮料理，像是蚵仔酥、西瓜綿魚湯、烤午仔魚、鹽焗吳郭魚等，運用在地新鮮食材讓遊客享用經濟實惠的料理。

▲「伙湠」主打在地時鮮無菜單料理並採預約制。　圖：七股區公所／提供
▲「伙湠」主打在地時鮮無菜單料理並採預約制。　圖：七股區公所／提供

李佳隆表示，推薦大家來七股區三股海產街的「阿樂活海產」，主打在地現撈海鮮料理，推薦烤鰻魚、白灼蝦及清蒸螃蟹，其中，烤鰻魚新鮮現烤，厚實又Q彈口感的肉質，加上特製醬汁可是老饕必點餐點之一；位於十份里的「黑琵食堂」，主打在地現撈海鮮料理，像是烏魚子炒飯、蝦乾高麗菜、陶板文蛤等，也是今年6月榮獲米其林指南必比登推介的海鮮餐廳；藏身在七股區十份里三合院的「伙湠」，主打在地時鮮無菜單料理並採預約制，當季推出腐乳味曾虱目魚、柚醋果醬蘆筍白蝦；最後推薦「仙人指路」是間蒐集海灣素材打造在地農漁村風格的咖啡自烘商家，使用來自台東達仁新化部落的咖啡豆，有上班族最愛的濾掛咖啡及手作點心，也是台南海線上最美的白色貨櫃咖啡屋。

「2023台南七股海鮮節」系列活動，即日起至10/1期間舉辦，推出「七股七寶宴」、「揪團遊七GO」、「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」及「社區農漁特產展售」等精采活動，還可順道走訪七股鹽山及七股遊客中心，在龍山漁港嚐海鮮遊潟湖，黃昏時，還可到極西點國聖燈塔踏浪賞夕陽。前往台南七股，可搭台鐵至台南火車站轉搭台灣好行99安平台江線，或搭藍幹線至佳里站轉乘藍支線公車暢玩七股景點。

在活動期間，入住台南參加宿集章活動的飯店或民宿，掃描專屬 QR Code，並至「台南好康券」活動官網：https://tainandaypass.twtainan.net/」註冊會員後，填寫入住資料，即可獲得電子版「台南好康券」及「大台南公車電子乘車券」，除了可免費搭乘公車遊台南，還可享有多重店家優惠，活動期間完成線上「食、宿、遊、購、行」集章任務即可參加抽獎，還有機會帶走智能電動車。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請查詢「台南旅遊網」、「台南旅遊」粉絲團。

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海鮮 咖啡 漁村

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