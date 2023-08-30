台南隱藏版傳統美食推薦！汕頭沙茶醬汁點亮意麵、魚冊內在美味靈魂

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

身為美食之都的台南，傳統美食琳瑯滿目，各間餐館百家爭鳴，為在其中堅持下去、長久經營，老闆父親特別鑽研老家汕頭的傳統菜色，以此借鏡，研製出諸多與眾不同的餐點口味，店家講究真材實料，以此在台南打響名氣，並由現任老闆接續傳承，打造全新的陳家汕頭意麵。

店家位於台南市區，已在地經營60年，從原先路邊販售汕頭魚丸、魚餃、魚冊，後研發出獨門豬油沙茶醬料，從而轉型經營麵店直至今日。店內的多種傳統美食料理皆風味飽滿、口感絕佳，能輕鬆滿足客人對美食的講究，而且現在甚至不需要特地跑到台南，只要動動手指頭便能在家享受到意麵料理的好滋味！

▲18℃ 乾麵冷凍可保存三個月、餃類六個月。
▲18℃ 乾麵冷凍可保存三個月、餃類六個月。

▲宅配包還會附上烹煮流程，新手也能輕易上手做料理！
▲宅配包還會附上烹煮流程，新手也能輕易上手做料理！

汕頭沙茶意麵

獨門工法製成的汕頭沙茶醬，為汕頭意麵料理的靈魂人物，採用台灣本土新鮮豬肉榨煉過後，加入專屬秘方調製而成，淋在特有的台南汕頭意麵條上，使麵條完美吸收醬汁香氣，渾厚的香醇氣息搭配上Q彈的麵條，豪不膩口的絕妙口感，讓人忍不住一口接一口！

手工魚冊、魚餃

不僅廣受台南在地人好評的手工魚冊、魚餃，獨有的風味小吃，連外地朋友初嘗過後都為之驚艷。每日挑選新鮮深海魚漿製成的魚冊，包裹台灣本土溫體豬肉、新鮮芹菜與獨家配方，打造脆口爽朗、嚼勁十足的鮮美滋味，為走訪店家必嘗美食。

▲魚餃（左）、魚冊（右）。
▲魚餃（左）、魚冊（右）。

魚冊魚餃乾拌麵

首度將傳統小吃結合，為市面上絕無僅有的獨特料理，特選在地麵條與台南的手工魚冊。將魚餃放到一塊後，淋上店家特製的汕頭沙茶醬汁，為整道料理增添濃郁香氣，巧手拌開麵條，使整道拌麵徹底吸收醬汁香氣，成為可口誘人的餐點，讓人不禁口水直流。

▲除了基本的原味之外，還有辣味的口味。
▲除了基本的原味之外，還有辣味的口味。

手工黑豬肉水餃

嚴選台灣本土溫體黑豬肉與新鮮高麗菜，透過Q彈扎實的麵皮包覆而成，是許多家庭的日常美味。每粒水餃皆用料實在、誠意滿滿，每口咬下都能嘗到內餡在嘴裡爆發的感受，十分有嚼勁！

在府城深耕多年的陳家汕頭意麵，經老闆的用心經營，將上一輩傳承的好滋味，徹底發揚光大。不論是魚冊、水餃還是意麵，只要透過獨門醬汁的點綴，便能一舉昇華，更融入現代化元素，將自家料理不再只局限於台南，用冷凍宅配包的方式，讓這款獨有的好口味，飄香於日常家中。


【陳家汕頭意麵】

營業地址：台南市北區公園南路6號

營業時間：07:30–15:00（無固定公休）

店家電話：062260449

粉絲專頁：https://pse.is/4ycyxb


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