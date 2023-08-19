嘉義定食系單人燒肉！多款肉品特製配菜 套餐式搭配幸福滿分
【沐鉄燒肉鍋物】就位在嘉義文化路夜市周邊的美食一級戰區嘉義民族路上，在被各家美食名店環繞之下，店家以「嘉義首家單人燒肉」殺出重圍，超高CP值的定食套餐更是深受饕客喜愛。
一進到店內便會被獨特的座位所吸引，吧台式的個人座位，讓每個人都能享有獨自的烤爐與抽油煙機，面向牆壁的設計更是許多內向朋友的福音！
吃肉怎能不喝飲料呢？店家特地提供飲料機，而非單點系飲品，為的就是讓顧客能有開懷暢飲的爽快享受，有碳酸飲料、果汁、去油解膩的烏龍茶、無糖綠茶等多種選擇。
店內主打套餐系的肉食饗宴，其中最為經典的便是平價親民的「沐鉄燒肉定食」，與高級享受的「無敵燒肉定食」，兩種套餐皆包含開胃菜、冷前菜、熱前菜、主食、前餐品與主肉品，其中「無敵燒肉定食」還另附贈甜點，為你這餐畫下完美的句點。
│前菜、主食
兩種定食的冷熱前菜皆有兩種選項，能依照自己的喜好更換，白飯則可以加價升級成月見蔥鹽飯或和牛滷肉飯，多種組合隨你搭配。
│肉品
與一般的烤肉店不同，店家除了肉品之外，還會另外提供一道「前餐品」，兩種風味交替享用更添口感層次，並且也有多種選項可以選擇。
店內除了有提供誘人的單人烤肉套餐之外，還可另外加價特製鍋底，搭配成「火烤兩吃」，多種風味更加滿足！下次想吃燒肉卻不想揪人的話，來【沐鉄燒肉鍋物】絕對不踩雷！
店家地址：嘉義市西區民族路480號
店家電話：052285988
營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:30
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