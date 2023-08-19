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嘉義定食系單人燒肉！多款肉品特製配菜 套餐式搭配幸福滿分

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【沐鉄燒肉鍋物】就位在嘉義文化路夜市周邊的美食一級戰區嘉義民族路上，在被各家美食名店環繞之下，店家以「嘉義首家單人燒肉」殺出重圍，超高CP值的定食套餐更是深受饕客喜愛。

一進到店內便會被獨特的座位所吸引，吧台式的個人座位，讓每個人都能享有獨自的烤爐與抽油煙機，面向牆壁的設計更是許多內向朋友的福音！

▲除了有單人座位之外，也有多人用餐區。
▲除了有單人座位之外，也有多人用餐區。

吃肉怎能不喝飲料呢？店家特地提供飲料機，而非單點系飲品，為的就是讓顧客能有開懷暢飲的爽快享受，有碳酸飲料、果汁、去油解膩的烏龍茶、無糖綠茶等多種選擇。

店內主打套餐系的肉食饗宴，其中最為經典的便是平價親民的「沐鉄燒肉定食」，與高級享受的「無敵燒肉定食」，兩種套餐皆包含開胃菜、冷前菜、熱前菜、主食、前餐品與主肉品，其中「無敵燒肉定食」還另附贈甜點，為你這餐畫下完美的句點。

▲冷前菜「風味冷麵」、熱前菜「茶碗蒸」、白飯升級「和牛滷肉飯」組合。
▲冷前菜「風味冷麵」、熱前菜「茶碗蒸」、白飯升級「和牛滷肉飯」組合。

│前菜、主食

兩種定食的冷熱前菜皆有兩種選項，能依照自己的喜好更換，白飯則可以加價升級成月見蔥鹽飯或和牛滷肉飯，多種組合隨你搭配。

▲冷前菜「風味冷麵」、熱前菜「茶碗蒸」、白飯升級「和牛滷肉飯」組合。
▲冷前菜「風味冷麵」、熱前菜「茶碗蒸」、白飯升級「和牛滷肉飯」組合。

▲冷前菜「凱薩沙拉」、熱前菜「燴咖哩」、白飯升級「月見蔥鹽飯」組合。
▲冷前菜「凱薩沙拉」、熱前菜「燴咖哩」、白飯升級「月見蔥鹽飯」組合。

▲店內的米飯是許多饕客的心中所愛。
▲店內的米飯是許多饕客的心中所愛。

│肉品

與一般的烤肉店不同，店家除了肉品之外，還會另外提供一道「前餐品」，兩種風味交替享用更添口感層次，並且也有多種選項可以選擇。

▲沐鉄燒肉定食的前肉品「蒜香雞胸」、主肉品「美國牛雪花」組合，主肉品還可替換成國產豚雪花或桂丁雞腿。
▲沐鉄燒肉定食的前肉品「蒜香雞胸」、主肉品「美國牛雪花」組合，主肉品還可替換成國產豚雪花或桂丁雞腿。

▲無敵燒肉定食的前餐品「香草豚梅花」、主肉品「豚松坂」組合；前餐品可替換成蒜香雞胸或時蔬盤，主肉品則可替換成精修牛肉橫膈膜或嚴選牛板腱，也可加價成霜降牛肉。
▲無敵燒肉定食的前餐品「香草豚梅花」、主肉品「豚松坂」組合；前餐品可替換成蒜香雞胸或時蔬盤，主肉品則可替換成精修牛肉橫膈膜或嚴選牛板腱，也可加價成霜降牛肉。

▲霜降牛肉。
▲霜降牛肉。

店內除了有提供誘人的單人烤肉套餐之外，還可另外加價特製鍋底，搭配成「火烤兩吃」，多種風味更加滿足！下次想吃燒肉卻不想揪人的話，來【沐鉄燒肉鍋物】絕對不踩雷！


【沐鉄燒肉鍋物】

店家地址：嘉義市西區民族路480號

店家電話：052285988

營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/45rSpQE


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燒肉 綠茶 牛肉 滷肉飯 果汁

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