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一顆只要10元！台南在地飄香近30年的「蝦仁肉圓」，老饕經典最愛「土豆豬腳」不可錯過

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這間台南肉圓也是粉絲朋友推薦給我們的，這間台南肉圓吃起來的感覺很棒，雖然這間不是使用蝦殼去熬煮的醬汁，可是這間台南肉圓也是自己自製的醬油膏，就隱身在黃昏市場周邊，不過他卻是早上就開始賣。就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南肉圓好不好吃吧！

這間台南肉圓相當便宜，但是這間肉圓卻不是最吸引人的，許多老饕都喜歡他們的土豆豬腳。

整體工作環境不算髒亂，可能經過一次市場搬遷後，都有維持一定的衛生水準。

※蝦仁肉圓 NT$30

一份蝦仁肉圓是3顆，平均一顆才10元，吃起來外皮不會過度軟爛，內餡的蝦味稍嫌不足，不過用料是挺實在的。

※米粉炒 NT$25

米粉的表現還算不錯，濕潤度有保持住，又不失去米粉本身的嚼勁，整體米香又可以感受得到。

老實說四神湯的表現就中規中矩了。

整體來說：

這間蝦仁肉圓價格是真的便宜又實在，口味上或許不是天花板，但以這價格應該是沒有人可以比擬的了，比起一些10元肉圓更好吃，用料更實在，不過因為我們前面一間拍攝的是土豆豬腳，所以才沒有點土豆豬腳，可是其實滿多老饕都推土豆豬腳，下次有機會再來吃吃看。

體驗時間：112/07

芳記肉圓

地址：台南市安南區北安路三段258號

時間：0700-1330（周日公休）

電話： 0919 647 167

停車：有

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