各式排餐無限量供應！嘉義人氣牛排館 主副餐通通任你吃到飽

坐落在嘉義市西區南京路上的【龍師牛排】，創立於民國83年，開業至今已經有近30年的歷史，是嘉義市的老字號牛排館。店內主打「排餐吃到飽」的服務，單一價位即可享有雞腿排、沙朗牛排、墨魚圈、丁骨豬排、梅花豬等，所有品項全都不限次數供你盡情加點，除了排餐外，店內炸物、沙拉、甜點，也都無限量供應，只要吃得完，店家給肉絕不手軟。

店內用餐環境寬敞明亮，座位數量也十分足夠，不論是家庭、朋友、公司聚餐都非常適合，舒適的氛圍讓顧客們可以盡情享用餐點。

▲店內點餐時間為一個半小時，用餐時間為兩小時。

▲用料滿滿的玉米濃湯。

自助吧區乾淨整潔且品項十分齊全，飲料、冰淇淋、醬料等，都提供了多樣化的選擇以滿足不同客人的需求，店內不僅有供應牛排店常見的濃湯，還有羅宋湯可以享用，兩款湯品用料豐富、香氣濃郁，可看出店家對於料理的用心，就連免費湯品也不馬虎。

▲羅宋湯香氣十足，是長輩們的最愛。

▲沖泡熱茶區提供多款茶品。

▲醬料區的選項多元，提供不同需求的客人自行取用。

▲冰櫃中提供了五種口味的杜老爺冰淇淋，並附上甜筒。

【龍師牛排】的主食肉類共可分為五種，有香煎雞腿排、香草丁骨豬排、紐西蘭沙朗牛排、皇冠梅花豬排、深海墨魚圈等，五種主食都可以讓顧客自由搭配選擇，完食後亦可再續，店家說經營至今遇過最會吃的大胃王，一個人大約可以吃掉3公斤的肉！

香煎雞腿排

雞肉本身沒有醃製，呈現最原始的天然鮮味，將其外皮裹上麵粉後煎至焦脆，沾上店家耗費多日熬製的獨門蘑菇醬，外酥內嫩、鮮香多汁。

紐西蘭沙朗牛排

帶筋的沙朗牛排，經過高溫煎烤，鎖住了牛肉鮮美的肉汁，透過貼心加熱過的岩板，使每一口牛排都保持著溫熱的狀態，肉質鮮嫩彈牙，一口咬下，飽含香氣的肉汁便會在口中噴發，讓人吃完立刻想再來一盤。

香草丁骨豬排

以多種香料醃製的帶骨豬排，保有嚼勁，肉質軟硬適中，不會過於乾澀，咀嚼時能感受到豬肉與香料的香氣在口中交織，令人愛不釋口。

深海墨魚圈

沒有過多調味的深海墨魚圈口感柔軟Q彈，並帶有一絲甜味，配上店內獨家自製黑胡椒醬，更提升了整體風味與層次，喜愛海鮮的人一定要點這道。

▲鮮蝦洋芋沙拉清爽可口，內含去殼鮮蝦、薯泥沙拉、生菜。

▲大阪燒雞排口味層次豐富，在多汁的雞排上淋上大阪燒醬以及美乃滋，最後撒上柴魚片，一口咬下香氣便在嘴中擴散，是深受大人小孩喜愛的揚物品項。

▲金黃酥脆的日式炸豬排，加入蜂蜜芥末醬，香甜酥脆的口感十分涮嘴。

▲特調花生醬脆薯是店裡熱門的點心之一，將酥脆的薯條淋上香氣四溢的濃郁花生醬，讓花生醬的甜味與薯條的鹹味相互交織，吃過的人都驚呼「簡直是天作之合」！

【龍師牛排】的前身為「蘭井牛排」，原本為開在城隍廟旁的四坪小店，而後透過老闆「阿龍師」努力的經營、擴張及轉型，最後成為市面上少見的「排餐吃到飽」牛排館，不論是肉類、揚物、甜點都能無限取用，這樣的高cp值深獲饕客們的喜愛，也使【龍師牛排】成為了陪伴嘉義人30年的老字號品牌。

龍師牛排

店家地址：嘉義市西區南京路400號

店家電話：052838869

營業時間：11:30–14:00(收客至12：30)

17:30–21:00(收客至19：20)(周二公休)

粉絲專頁： https://pse.is/4z5lme





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