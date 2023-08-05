嘉義老院子懷舊泡沫風！麵粉粿仔、蛋蜜汁重回歲月靜好年代

嘉義市區的成仁街上，總不經意會為一幢老房子停下腳步，可見日式建築的懷舊屋頂、小巧的戶外庭院、樹藤圍繞的綠意外牆，讓人想踏入一探究竟。

【老院子1951】在八年前由老闆承租下來，將建於西元1951年的老宅維修整建，善用空間格局佈置出室內溫馨的用餐空間，與戶外綠意盎然的休憩院子，於建築與傢俱中都留有細膩的小細節，比如水龍頭門把、國小懷舊課桌椅、舊鐵門做成的玻璃木桌，用老物件拼組出歲月靜好的年代，讓人不禁沉醉其中。

▲室內空間

▲創意手作水龍頭門把

▲戶外空間

▲後院還有一處懷舊閱讀室

溫暖又可愛的手繪菜單上，有麵粉粿仔、各式鍋燒麵、美味煎餃等主食餐點，並提供手作甜點、飲品互相搭配挑選，而回憶殺的超級組合「麵粉粿仔」配「蛋蜜汁」，也是許多老顧客來店必點的品項。

▲手繪的彩色菜單，讓人想起小時候用彩虹筆編織出的花花世界。

麵粉粿仔（mī-hún-kué-á）

一份來自老闆媽媽的回憶料理，回到家鄉、走進厝裡，空氣裡瀰漫著手揉麵團時的粉塵，眼見阿母熟稔地手揪麵片進滾滾的熱水中，再另加入自己喜歡吃的食材，每一口都是遊子朝思暮想的滋味。

老闆將媽媽的手藝「麵粉粿仔」融入菜單之中，以青菜、豬大骨熬煮高湯為基底，加入蝦子、蚵仔、蛤蜊、豬肉片、香菇、青菜、炒蛋，先行煸炒的香菇讓整個湯頭更為濃厚，鮮甜清爽的風味搭配麵香氣十足的麵疙瘩相當平衡，整碗吃完讓人可滿足地打個飽嗝，份量超實在。

▲食材用料新鮮

▲麵疙瘩口感軟Q

蛋蜜汁

蛋蜜汁是五、六年級生的回憶，以嚴選的新鮮蛋黃調製，入口的酸甜滋味有如清爽版的養樂多，其中的泡沫也順道增添綿密氣息，整體相當順口，沒喝過的年輕朋友，非常推薦點一杯來試試。

檸檬塔

店內的甜點品項皆為自家手工製作，而這款經典的檸檬塔，剛好的塔皮厚度搭配酸甜清爽的奶香檸檬醬，讓人一口接一口忘記停下叉子。

當年老闆將此處重新注入新生命、保留原有年代的懷舊氣息，至今陪著【老院子1951】已走過8年的時間，而充滿人情味的待客之道，讓到訪的顧客吃的不只是讓人憶起故鄉的佳餚，還有在此相遇的歲月靜好時分。

老院子1951

店家地址：嘉義市東區成仁街201號

店家電話：052271951

營業時間：12:00–19:00(最後點餐時間18:00，公休日依臉書為主）

粉絲專頁：https://bit.ly/3rBXTsD





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