美食美酒就藏在老城街區中！台南夜生活好吃好玩 還能浪漫遊運河、賞夜景

台南不僅曾經作為首府，更是台灣有史以來第一個都市，建設與發展自然不在話下，市區中有許多古色古香的建築物都被完整保存下來，並隨著近年來的老宅新生風潮改頭換面，呈現出獨樹一幟的文藝質感。而來到台南旅遊，除了白天可以觀光之外，不妨也順便體驗有趣的台南夜生活吧！

台南夜生活推薦

神農街

圖 / @oldgrandpa._

陽光下的神農街充斥著台南獨有的古城風情，狹窄的巷弄兩側皆是老宅小店，儼然成為了文藝青年與潮流男女的集散地。但許多人可能有所不知，入夜後的街道更是五光十色，盞盞昏黃街燈映照出浪漫又神秘的色彩，白天尚未營業的店家紛紛敞開大門，原來是一間間美食小吃與酒吧，不論是喜愛調酒、精釀啤酒，甚至是偏好日本料理的人，都能在此找到心目中的好去處。

地址：台南市中西區神農街

衫樽串燒居酒屋

圖 / @ReadyGo

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

人文氣息獨樹一幟的台南，一直以來都備受日本遊客所喜愛，也因而讓市區中遍佈日式料理與居酒屋。在五花八門的選擇中，本次要介紹的是衫樽串燒居酒屋。其就座落在神農街的外圍，一踏進店內就能見到醒目的浮世繪牆面，牆下則是一排排甘醇的清酒與燒酒，可搭配精緻可口的日式小菜與多汁鮮嫩的串燒，也能任選櫃檯邊的新鮮食材享用現做關東煮，不管是朋友出遊或是戀人約會都能令人大嘆滿足。

地址： 台南市中西區忠明街10號

電話：06-221-3751

營業時間：週日、週一、週四 5：30～01：00，週五、週六 5：30～02：00（週三公休）

安平運河

圖 / 臺南市政府觀光旅遊局官方網站

貫穿黃金地段的安平運河，近年來是台南主力發展的重要區域，帶動了各色美食餐廳、網美咖啡廳與文青小店越發興盛。而來到此地，必定不能錯過乘船遊河、欣賞夕陽、品嚐美酒等精彩行程。

安平漁人碼頭

圖 / 臺南市政府觀光旅遊局官方網站

在安平漁港的碼頭邊，最炙手可熱的打卡地點莫過於下圖的裝置藝術，其透過簍空的線條呈現悠游在海洋中的鯨魚，並以「大魚的祝福」之名帶來光明正面的意義。每逢入夜之後，鯨魚的四周便會打上燈光，更顯夢幻吸睛。

圖 / 臺南市政府觀光旅遊局官方網站

地址：台南市安平區安億路

安平運河遊船

圖 / 立驛國際安平遊港遊運河官方Facebook

如果想更深入了解富有文化歷史與美麗景色的安平運河，便推薦參加乘船夜遊的活動，在古都享有恍若巴黎塞納河上的航行體驗。在人潮絡繹不絕的漁人碼頭邊，就有業者提供全年無休的觀光航行，乘客可以在1個小時的航程中，迎著涼爽的微風吹拂，將傍晚的夕陽以及太陽落下後的絕美餘暉盡收眼底，打造出一段畢生難忘的美好回憶。

圖 / 立驛國際安平遊港遊運河官方Facebook

地址：台南市安平區安億路501號（遊船碼頭）

電話：0903-232-168

福爾摩沙遊艇酒店 熱蘭遮餐酒館

圖 / 福爾摩沙遊艇酒店官方網站

2023年嶄新開幕的福爾摩沙遊艇酒店，可說是安平一帶最具特色的頂級旅宿地點，不僅備有超過兩百間各式各樣的房型，還設置了美輪美奐的宴會廳與餐廳。其中的熱蘭遮餐酒館更是一大亮點，半開放式的用餐空間悠閒怡人，復古的紅磚瓦牆搭配著造景的水光瀲灩，很適合情侶們在此渡過浪漫的夜晚。

地址：台南市安平區安平路988號

電話：06-391-1313

台南孔廟商圈

圖 / 臺南市政府觀光旅遊局官方網站

台南孔廟商圈遠近馳名，舉凡藝文中心、美術館以及熱鬧的友愛街都在此區，每條巷弄都能帶來意想不到的驚喜，亦不乏香氣撲鼻的街頭小吃。而若想在這一帶體驗夜生活，不妨參考以下的介紹，一訪風格時尚的特色店家。

榕洋行 RON & COMPANY

圖 / 榕洋行 RON & COMPANY官方網站

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在台北已享譽盛名的榕酒吧，這次來到台南的復古老宅中，精心打造出一整棟複合式的餐飲與藝文空間，涵蓋了實驗室、咖啡廳、俱樂部與預約制的閣樓沙龍，下午可以大啖早午餐或下午茶，到了晚上就能盡情品味調酒師精湛的技術。

圖 / 榕洋行 RON & COMPANY官方網站

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址： 台南市中西區開山路29巷24號

電話：06- 221-2280

營業時間：12：00～02：00

畢氏酒精 Pista Alcohol

圖 / @ReadyGo

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

針對喜愛品酒又愛吃冰的人，畢氏酒精 Pista Alcohol 彷彿是讀到了大家的心聲，將高濃度的烈酒結合濃郁的冰淇淋，口味除了較常見的櫻桃白蘭地、蘭姆葡萄之外，還可見到18天生啤、奶油威士忌，有時還會出現限定的泥煤威士忌等重口味，讓辛辣與甘甜在口中交織成回味無窮的好滋味。

圖 / @ReadyGo

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖 / @ReadyGo

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址： 台南市中西區忠義路二段138號

電話：06-221-3850

營業時間：11：00～22：00

延伸閱讀>>台南景點｜隱藏酒吧推薦：揭開民生大戲院神秘面紗，回味經典電影的獨特魅力

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」