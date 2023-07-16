朴子美食大搜羅！推薦分享11間朴子人氣美食、排隊美食，一日遊排起來

周休二日去哪走跳？這次Ann和榜哥決定來到嘉義朴子吃吃喝喝，當然不能錯過來朴子配天宮參拜媽祖，我們也順訪了附近鄉鎮的冷研碳索館，而朴子周圍的景點也算多，像是嘉藝點水道頭文創聚落、蒜頭糖廠-蔗埕文化園區、東石漁人碼頭、故宮南院等都離朴子市不算遠，安排個一日遊吃喝玩樂真的也挺不錯。

朴子市舊稱樸仔樹腳、樸仔腳，取名源自於朴子配天宮，配天宮也是嘉義縣現存著名且淵源古老的媽祖廟之一，而朴子鄰近的鄉鎮有太保市、鹿草鄉、東石鄉、布袋鎮、義竹鄉、六腳鄉等，是目前嘉義縣人口密度最高的三級行政區，這次就簡單分享朴子市區的吃吃喝喝給大家參考！

●真好味小吃

來到朴子市區吃吃喝喝若沒吃到真好味小吃還真的有點白來的感覺！真好味小吃提供的餐點主要是鴨肉飯、魯肉飯、鴨魯飯、便當、土魠魚羹湯、湯品等，但目前僅提供外帶，假日用餐時段來買，若沒事先預訂現場排隊大多都要等上半小時以上！(這天我們就等了快一個小時)

真要說真好味小吃的鴨魯飯真的好吃，份量真的很大份，鴨肉跟魯肉都很軟嫩，滷汁的味道也很夠，白飯不過於軟爛，每一口都能品嘗到鴨香味及味道挺夠的滷汁，也真的會一口一口的吃不停。

真好味小吃

營業時間：10:00-18:30

營業地址：嘉義縣朴子市中正路166號

營業電話：05-379-3353

●鴨肉儀祖傳當歸鴨

鴨肉儀祖傳當歸鴨位在海通路與南通路三段的轉角處(第二市場)，內用外帶都可以，來訪的這天都過了用餐時間，想不到還是有不少在地人排隊等候外帶。

這天全家人來用餐，點了當歸鴨肉麵線、當歸鴨腿、當歸綜合內臟等餐點，真要說價格便宜用料實在，當歸湯頭真的很順口且甘甜，而鴨肉帶點煙熏味且軟嫩，不論搭配麵線、冬粉、油麵來品嘗都很適合，難怪生意可以這麼好！

鴨肉儀祖傳當歸鴨

營業時間：平日14:00-22:30假日11:30-22:30

營業地址：嘉義縣朴子市第二市場十棟1號

營業電話：0921-693395

●麻糬棟

位在朴子第一市場內的麻糬棟，除了有招牌手工麻糬當然也還有茶燕、甜米糕、刨冰等品項可以選擇，但絕大部分的朋友都是來排隊買麻糬棟每天手工現做的麻糬。

這天我們就買了一盒（小）麻糬，麻糬有白米跟紫米，內餡都是綠豆餡加花生糖粉，也要說麻糬真的很Q彈且很好咀嚼，內餡甜鹹適中，常溫可放兩天，話說太晚來可會撲空！自己也後悔沒有買到茶燕來品嘗。

麻糬棟

營業時間：08:00-20:00

營業地址：嘉義縣朴子市開元路188號對面第一市場內

營業電話：05-379-3851

●正順興肉脯

位在朴子第一市場內的正順興肉脯是這次來訪朴子市區吃吃喝喝的大發現，當天看到現烤的肉乾忍不住就去買了200元的份量來品嘗，除了肉乾以外他們還有肉鬆、香腸等品項可以選購！

正順興肉脯的肉乾會剪成一小塊一小塊，不乾柴也沒有豬腥味也不油膩，真後悔沒有多買一些回家吃，因為200元的肉乾在車上都被蔬果姐妹給吃光光！

正順興肉脯

營業時間：08:30-19:00

營業地址：嘉義縣朴子市開元路177-195號

營業電話：05-3793-3691

●永豐春捲冰果室

永豐春捲冰果室有賣剉冰、果汁類飲品以及春捲，在地經營已經來到80年，來訪這天看到不少在地人都在排隊買春捲，當然我們也絕不能錯過！

春捲的配料真的很澎派，有豆干、肉絲、蛋皮、豆芽菜、高麗菜、生菜、花生糖粉等，當然也少不了嘉義春捲特色-油麵條，而且還能調整甜度，這天榜哥點了微糖，甜鹹甜鹹的滋味真的很不錯吃，吃一份真的就很有飽足感。

永豐春捲冰果室

營業時間：08:30-22:30

營業地址：嘉義縣朴子市第一市59號

營業電話：05-3793-4025

●古早味芋飯

古早味芋飯位在開元路與南通路三段的路口，除了有芋飯、火雞肉飯、滷肉飯、湯品等可以選擇，也可以選擇多樣菜色打成便當來享用。

真要說古早味芋飯的芋飯真的好吃，塊狀的芋頭鬆軟，每一口都能吃到芋頭，這真的是芋頭控的最愛，另外我也推他們家的排骨酥湯，排骨酥很軟嫩不油膩喔！且店家也算親切，來朴子真的可以來吃一下他們家的芋飯。

古早味芋飯

營業時間：07:00-13:30

營業地址：嘉義縣朴子市開元路279號

營業電話：05-3701761

●廟口古早味粉圓冰

廟口古早味粉圓冰就在朴子配天宮附近，專賣粉圓冰，有黑糖粉圓、冬瓜粉圓、阿華田粉圓、冬瓜鮮乳粉圓等，但還是有冬瓜茶等可以點選。

比較驚艷的廟口古早味粉圓冰的粉圓，原先以為是大波霸，想不到是小小顆的QQ，各式飲品都可以調整冰量甜度，我們是比較推薦冬瓜鮮乳粉圓，喝起來不會過於甜膩。

廟口古早味粉圓冰

營業時間：10:00-18:00

營業地址：嘉義縣朴子市開元路125號

營業電話：05-370-8238

●老豆漿店

老豆漿店就在朴子配天宮附近，不少在地人早餐的選擇之一，N年前來訪配天宮時就對這家中式早餐店非常有印象，這次來訪本想買份燒餅來吃，但晚了一步，賣光了！很推老豆漿店的燒餅，每一次出爐都立馬被搶光，燒餅加蛋加油條真的很推！當然也還有蛋餅、豆漿等可以點選喔！

老豆漿店

營業時間：05:00-11:00

營業地址：嘉義縣朴子市開元路127號

●阿菊肉粽

本想阿菊肉粽買幾顆肉粽來品嘗，想不到端午節前夕的來訪，阿菊肉粽沒有零售，他們全數人員都忙著趕端午節的單，沒能品嘗到阿菊肉粽那就只能放在下次有來朴子吃吃喝喝時必吃的名單之一。

阿菊肉粽

營業時間：08:30-20:00

營業地址：嘉義縣朴子市中正路77號

營業電話：05-3792534

●四腳魚羹

來到四腳魚羹當然就要點一份四腳魚羹來品嘗看看，四腳魚顧名思義就是田蛙！田蛙有粿粉再油炸過，有吃過的人都覺得不錯！當然除了四腳魚以外還有土魠魚、魯肉飯等可以點選，算是不少在地人從小吃到大的老店。

四腳魚羹

營業時間：平日15:00-21:00假日11:30-21:00(周一休)

營業地址：嘉義縣朴子市光復路68號

營業電話：0911-178709

●阿香傳統豆花

阿香傳統豆花就配天宮停車場旁，若是有碰到進香團來訪要買豆花就要花時間等候，餐點選擇有純白豆花、粉圓豆花、綠豆豆花、花生豆花、紅豆豆花，湯底可是豆漿，別於一般的糖水，豆香味更香濃，重點是價位便宜用料實在。

阿香傳統豆花

營業時間：10:00-18:00

營業地址：嘉義縣朴子市開元路118號

這趟來到嘉義朴子市區吃吃喝喝也還是有很多小吃美食沒品嘗到，像是虎兒油飯、六十年老店-賜伯肉圓等等，有機會一定還會再來時間來到朴子市區繼續吃吃喝喝。

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所

FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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