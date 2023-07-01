重現日漫經典！ 嘉義人氣豔彩「日系刨冰」超吸睛 白玉糰子更多達9種口味

【樹夏刨冰·糰子專売所】店面位於嘉義市區文化路夜市附近，更身處於在地人口中所說的「林聰明商圈」之中，許多觀光客除了一品在地小吃的美味外，更於去年初彷如挖到寶藏般，踏入充滿日系風格的木屋中，享用代表日本各都道府縣的「日系刨冰」，搭配當地傳統巷弄中才能品嘗到的「白玉糰子」日式點心，讓人有偽出國的錯覺感。

▲門口日系背景牆的設計也不馬虎，讓顧客可以順道打卡拍照。

▲室內空間以藍白色為主調，搭配暖色木頭與老闆手作藍染的布幕屏風，整體在視覺上更感清涼舒爽，尤其在綠意植栽的點綴下，讓整個空間更有活力，也帶來一股溫馨感受，讓人可以放鬆地享受其中。

店內菜單提供的品項以「日式糰子」、「日式刨冰」為主打，除了日式糰子口味多達9種外，日式刨冰系列目前更以日本當地各都道府縣為靈感設計來源，將在地盛產的特色融入冰品之中，且未來更會持續推出新口味！

▲曾從事廣告設計業多年的老闆，將以前所學用於店內的海報當中，多彩的設計在視覺上不僅吸睛，也更有夏日之感。

日系刨冰雖以鮮豔的色彩奪人目光，但醬料的選用老闆也不敢馬虎，除了許多果醬都為手工熬煮外，刨冰的多彩淋醬也以100%大量水果汁下去調和，希望顧客享受日系冰品之餘，也能吃得安心，尤其立體刨冰中所加入的咀嚼加料也多以天然、無負擔為主要挑選原則，讓吃冰這件事能讓大家更享受其中。

富士山—湛藍之空

冰品與碗的比例竟高達三比一的落差感！這手法的呈現其實在刨冰時就很考驗老闆的功力，過程中要維持高度、立體度、圓潤度，且中間更加入水玉（蒟蒻）增添口感，並於完成後將醬料以淋灑式點綴鮮豔色彩。

▲其中的淋醬以大量100%水果汁融合法國藍柑橘醬，再佐以多品牌綜合而成的清爽鮮奶油、牛奶明治冰淇淋、手作果茶果凍，就完成這道滿滿富士山風情的日系刨冰，入口水果的甘甜清爽、沁涼感十足，讓人忘記自己身處於被北回歸線橫跨的嘉義。

北海道—濃香密瓜（日限定刨冰）

店內特殊風味的刨冰會依著季節推出，像這款便添入了水玉、果茶茶凍、滿滿當季正甜的哈密瓜果肉，搭配老闆手工熬煮多時的哈密瓜醬，再於刨冰上層點綴果凍球、巧克力白花、哈密瓜，每口的哈密瓜鮮甜，讓人彷彿直接挖著哈密瓜品嚐一般，有著滿滿的風味。

▲老闆自煮的哈密瓜果醬，其加入的新鮮水果比例極高。

店內經典的「日式糰子」有白玉糰子與手工糰子兩種，口感上白玉糰子相對較軟糯Q彈，而手工糰子則為紮實飽口，相當適合配日甜醬油口味。特別的是，店家製作時都會將糰子先炙燒過，讓其多一層香氣再添醬料，而目前手工糰子若於夏季為每日限量販售，想品嚐的朋友記得到店家IG手刀留言！

黑糖豆粉（左）、日甜醬油（右）

「黑糖豆粉」口味堪稱經典，老闆選用日本上白糖自熬黑糖蜜，隨後於糰子撒上獨家調配出的黃黑豆粉平衡風味；老闆熱推款、自己也愛吃的「日甜醬油」口味，以日製昆布醬油、上白糖熬煮出甜而不膩口的甜醬油，搭配Q彈的白玉，讓人於咀嚼間感受其中沁出的昆布香氣。

煉乳抹茶（左）、蜜漬紅豆（右）

「煉乳抹茶」口味使用了日製小山園抹茶粉，入口的苦香茶感相當迷人，搭配店家自熬煮的蜜漬紅豆、再淋上煉乳，多層次的風味堆疊，成為許多抹茶控的最愛。

焦香花生

加入鮮奶油特調過的花生醬後再炙燒，搭配脆花生碎更是風味滿滿，可感受老闆對每個口味的用心調配。

草莓氣泡（左）、香檸桑椹（右）

自熬法式草莓醬、桑椹醬添入氣泡飲之中，希望隨著季節性刨冰推出，可以有雙重水果風味與口感的享受，尤其氣泡水的冰涼刺激感，讓人更有夏日消暑的爽快滋味。

在去年二月開幕的樹夏刨冰·糰子專売所，其「樹夏」的取名不僅契合了日本當地文化，更有「來樹下吃冰」的親切感，也合乎嘉義木都的意象，讓炎熱天氣長達八個月之久的嘉義，能有沁涼消暑的日式刨冰可享用。

由兩位北漂老闆回鄉共同打造的日式刨冰木屋，將往日於廣告設計業所接觸的日式風情色彩、日本在地文化特色融入裝潢色彩與海報之中，透過用料實在、堅持天然手作的功夫，打造全台獨一無二的「日式刨冰」，目前口味已多達十種以上，未來更會在店家IG持續推出新品，將日本47個都道府縣的特色一ㄧ完美呈現，下回來到嘉義不只要吃林聰明沙鍋魚頭，更能來到此沁涼一夏！





樹夏刨冰·糰子專売所

店家地址：嘉義市東區光華路159號

營業時間：13:00–19:00（最後供餐時間為18:00售完為止，公休日請見IG公告）

粉絲專頁：https://bit.ly/3qNHfWO





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